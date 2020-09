BVB: Guerreiro erklärt seine Abschiedsgedanken, Götze-Rückkehr war wohl Thema bei Bayern - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Während Guerreiro seine Abschiedsgedanken in der letzten Saison erklärt hat, war eine Rückkehr Götzes wohl Thema beim FC Bayern. Alle BVB-News.

Mit einem Heimspiel gegen startet am Samstag in die neue -Saison. Dort kann der BVB wohl auch wieder auf die Dienste von Torhüter Roman Bürki und Flügelspieler Raphael Guerreiro zurückgreifen.

Der portugiesische Nationalspieler hat nun in einem Interview über seine Abschiedsgedanken in der letzten Saison gesprochen. Zudem scheint eine Rückkehr von Mario Götze wohl Thema beim FC Bayern gewesen zu sein.

Außerdem verleiht der BVB eines seiner Top-Talente und Manuel Akanji hat verraten, welcher seiner BVB-Kollegen am schwersten zu verteidigen ist.

BVB - Raphael Guerreiro erklärt seine Abschiedsgedanken in der letzten Saison

Raphael Guerreiro (26) von Borussia Dortmund hat in einem Interview mit der Bild seine Abwanderungsgedanken in der letzten Saison erklärt. Damals schien sich ein Transfer zu abzuzeichnen.

"Ich war damals häufig verletzt. Und meine Familie hatte auch ein wenig Heimweh nach Paris, denn das ist ja der Ort, an dem ich aufgewachsen bin", verriet Guerreiro: "Es war ein wenig die Gesamtsituation."

Nun sei er mit seiner Familie allerdings wieder "glücklich in Dortmund". In der Bundesliga-Saison 2020/21 will Guerreiro mit dem BVB vor allem Titel gewinnen, auch deshalb habe er sich gegen einen Wechsel entschieden.

BVB - Rückkehr von Mario Götze war wohl beim FC Bayern ein Thema

Ex-FCB-Star Mario Götze ist nach seinem ablösefreien Abschied von Borussia Dortmund nach wie vor auf der Suche nach einem neuen Verein. Nach Angaben der Bild fiel der Name Götze in den vergangenen Wochen auch beim FC Bayern.

Die Bosse des deutschen Rekordmeisters entschieden sich demnach jedoch relativ schnell gegen eine Rückholaktion des derzeit vereinslosen Weltmeisters von 2014. Von 2013 bis 2016 stand Götze bereits in München unter Vertrag, ehe er zurück zum BVB wechselte.

"Da weiß ich nichts von. Aber natürlich ist Bayern ein großartiger Verein mit einem tollen Trainer", kommentierte Götze gegenüber der Bild as Gerücht und führte aus: "Mit Hansi bin ich seit der Anfangszeit in der Nationalmannschaft in Kontakt. Wir haben seitdem ein sehr gutes Verhältnis zueinander und tauschen uns regelmäßig aus."

BVB - Borussia Dortmund verleiht Nachwuchsspieler Immanuel Pherai an Zwolle

Vizemeister Borussia Dortmund hat U19-Nationalspieler Immanuel Pherai an den niederländischen Erstligisten PEC Zwolle verliehen. Er soll in seinem Heimatland nach Angaben des BVB "möglichst viel Spielpraxis" sammeln.

ℹ️ Der #BVB hat Immanuel #Pherai an den niederländischen Erstligisten @PECZwolle ausgeliehen.



🗯 #Zorc: "Wir wünschen Immanuel maximalen sportlichen Erfolg mit Zwolle und werden seine Leistungen in der kommenden Saison genau im Blick behalten."



👉 https://t.co/xGInVwLXoq — Borussia Dortmund (@BVB) September 17, 2020

Vor dem Wechsel hatte Pherai seinen Vertrag in Dortmund vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 2022 verlängert. "Wir wünschen Immanuel maximalen sportlichen Erfolg mit Zwolle und werden seine Leistungen in der kommenden Saison genau im Blick behalten", sagte BVB-Sportdirektor Michael Zorc.

Berater des Youngsters ist Mino Raiola, der zahlreiche Stars zu seinen Klienten zählt. Unter anderem Erling Haaland, Paul Pogba, Matthijs de Ligt, Marco Verratti, Gianluigi Donnarumma, Henrikh Mkhitaryan und Zlatan Ibrahimvoic lassen sich vom Niederländer beraten.

BVB - Manuel Akanji verrät: Dieser Teamkollege ist am schwersten zu verteidigen

Innenverteidiger Manuel Akanji (25) hat verraten, welcher seiner Kollegen bei Borussia Dortmund der schwerste Gegenspieler ist. "Im Eins-gegen-eins ist er [Jadon Sancho, Anm. d. Red.] unglaublich schwer zu verteidigen. Da zählt er zu den besten Spielern auf der Welt", erklärte der Schweizer Nationalspieler im Interview mit der Sport Bild .

In den letzten Wochen war Sancho mit einem Abschied zu in Verbindung gebracht worden. "Natürlich macht Jadon uns mit seiner Qualität stärker", zeigte sich Akanji erleichtert darüber, dass Sancho dem BVB vorerst erhalten bleibt: "Spiele zu gewinnen ist mit Jadon einfacher als ohne ihn. Das ist gut. Denn keiner von uns will gerne Zweiter werden."