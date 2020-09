BVB: Haaland erklärt Elfmeter gegen Gladbach, Zorc und Favre erkennen Bayern-Überlegenheit an - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Borussia Dortmund gewinnt gegen Gladbach, sieht die Bayern aber derzeit auf einem anderen Level. Alle BVB-News am Sonntag nach dem Bundesligastart.

Mit einem Heimsieg gegen (3:0) ist am Samstag in die neue -Saison gestartet. Giovanni Reyna und zweimal Erling Haaland trafen für den BVB.

Haalands erstes Tor resultierte aus einem Elfmeter. Vor der Ausführung gab es einen Austausch zwischen ihm und Jadon Sancho, nun erklärte der Norweger, wieso er sich den Ball schnappte.

Außerdem: Lucien Favre und Michael Zorc erkennen die aktuelle Überlegenheit der Bayern an und Jude Bellingham schnappt sich eine Bestmarke.

BVB, News: Zorc und Favre erkennen Bayern-Überlegenheit an

Trotz des 3:0 im Saisonauftakt über Borussia Mönchengladbach ist man beim BVB nicht an einer Kampfansage an die Bayern interessiert. "Das ist aktuell wahrscheinlich die beste Mannschaft der Welt, das muss man einfach so konstatieren. Das ist der absolute Topfavorit auf den Titel", sagte Sportdirektor Michael Zorc im Sportstudio des ZDF .

Das 8:0 der Bayern gegen Schalke trotz extrem kurzer Vorbereitung in die Saison, "wie sie nach einer Woche Mannschaftstraining, mit welcher Gier sie wieder auf dem Platz waren", das habe ihn beeindruckt, erklärte Zorc. "Das ist auch vorbildlich für uns."

BVB-Trainer Lucien Favre sprach auf der Pressekonferenz ebenfalls klipp und klar von der "besten Mannschaft der Welt", als er auf die Bayern angesprochen wurde. "Sie haben sich vorn mit Sane verstärkt, sie werden nach dem Abgang von Thiago noch jemanden kaufen. Sie haben so viel Qualität überall, da ist es schwer." Und: "Wer das nicht sieht, hat ein Problem und sollte sich einen anderen Job suchen."

BVB, News: Erling Haaland erklärt Elfmeter gegen Mönchengladbach

Als der BVB gegen Gladbach nach Videobeweis einen Elfmeter zugesprochen bekam, wollte zunächst Jadon Sancho schießen. Der Engländer ließ sich den Ball jedoch von Stürmer Erling Haaland abnehmen, der antrat und souverän verwandelte. "Ich war mir sicher, dass ich treffe, und habe zu Jadon gesagt, dass ich den Treffer brauche", erklärte Haaland nach der Partie: "Er hat zugestimmt, Jadon ist ein super Typ. Das hat mir zusätzlich Druck verschafft, aber das mag ich gerne."

Haaland erzielte auf Vorlage von Sancho wenig später auch noch den 3:0-Endstand. Für Sky -Experte Lothar Matthäus war Sanchos Zurücktreten sogar die Szene des Spiels, "denn man weiß, ein Mittelstürmer braucht Tore, um Sicherheit zu bekommen. Es war eine große Geste von Sancho."

BVB-Trainer Favre: "Bayern das beste Team der Welt"

BVB, News: Lob für die Zuschauer im Stadion

Insgesamt 9.300 Zuschauer konnten sich das Spiel der Dortmunder gegen Gladbach im Signal Iduna Park anschauen. Für das Verhalten der Fans gab es im Anschluss Lob von höchster Stelle. "Wir können stolz auf unsere Fans sein", sagte BVB-Boss Hans-Joachim Watzke. Er bedankte sich für das "sehr verantwortungsbewusste Auftreten" der Fans und die "tolle Unterstützung der Mannschaft".

BVB, News: Bellingham jüngster Vorlagengeber der Bundesliga-Geschichte

Dortmunds Neuzugang Jude Bellingham bereitete Giovanni Reynas Führungstreffer mit einem feinen Zuspiel vor.

Damit avancierte er laut Datenerfasser Opta zum jüngsten Assistgeber seit der Datenerfassung 2004: 17 Jahre und genau 82 Tage war Bellingham am Samstag alt.