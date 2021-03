BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Interesse an Florenz-Stürmer Vlahovic, Coulibaly-Präsentation am Donnerstag

Florenz-Angreifer Vlahovic gerät ins Visier von Borussia Dortmund. PSG-Neuzugang Coulibaly soll noch in dieser Woche präsentiert werden. Die BVB-News.

BVB, Transfers: Dortmund offenbar an Florenz-Stürmer Dusan Vlahovic interessiert

Borussia Dortmund zeigt offenbar Interesse am serbischen Nationalspieler Dusan Vlahovic von der AC Florenz. Das berichtet Calciomercato.

Demnach zähle der BVB neben der AS Roma und den beiden Premier-League-Klubs West Ham United und Tottenham Hotspur zu den Teams, die den 21-Jährigen ins Visier genommen haben.

Der Mittelstürmer wurde einst bei Partizan Belgrad ausgebildet, ehe er im Sommer 2018 nach Florenz wechselte. In der laufenden Serie-A-Saison traf Vlahovic bereits zwölfmal und erzielte am vergangenen Wochenende einen Hattrick beim 4:1-Sieg gegen Benevento.

Sein Vertrag bei der Fiorentina läuft noch bis 2023.

Bild: Getty Images

BVB, Transfers: Coulibaly-Präsentation wohl am Donnerstag

PSG-Talent Soumaila Coulibaly steht laut übereinstimmenden Medienberichten vor einem Transfer zu Borussia Dortmund. Wie Sky nun berichtet, soll der 17-Jährige am kommenden Donnerstag offiziell vorgestellt werden.

Bereits seit geraumer Zeit steht eine Verpflichtung des Innenverteidigers im Raum. Der Franzose hatte sich im Februar einen Kreuzbandriss zugezogen, das Interesse seitens des BVB soll dies allerdings nicht beeinträchtigt haben.

Coulibaly kommt wie einst Dan-Axel Zagadou im Jahr 2017 ablösefrei zum BVB. Der Vertrag des französischen Junioren-Nationalspielers bei PSG läuft zum Saisonende aus.

Bild: instagram.com/scoulibaly_ / Goal

BVB, News: Real Madrids Karim Benzema spricht über Erling Haaland

Karim Benzema, Stürmer des spanischen Rekordmeisters Real Madrid, hat im Rahmen einer Pressekonferenz über BVB-Angreifer Erling Haaland und seinen Ex-Kollegen Cristiano Ronaldo gesprochen. Beide werden mit Wechseln ins Santiago Bernabeu in Verbindung gebracht.

Auf Haaland angesprochen, reagierte der Franzose zunächst zurückhaltend: "Ich werde nicht über einen Spieler sprechen, der nicht bei uns spielt. Ich bin hier seit vielen Jahren und jeden Monat wird über irgendeinen Spieler spekuliert."

Dennoch attestierte Benzema dem jungen Norweger, ein "guter Stürmer" zu sein. Der Real-Star steht einem möglichen Wechsel des BVB-Angreifers zu den Königlichen zumindest nicht skeptisch gegenüber: "Wenn der Klub ihn will und er eines Tages die Möglichkeit haben sollte, zu kommen, soll er kommen."

Bild: Getty Images / Goal

BVB, Transfers: Dortmund buhlt offenbar um Rapid-Juwel Yusuf Demir

Borussia Dortmund buhlt angeblich um die Dienste von Top-Talent Yusuf Demir vom österreichischen Traditionsklub Rapid Wien. Das berichtet die Bild-Zeitung.

Demnach seien die Schwarz-Gelben interessiert, den 17-Jährigen im Sommer ins Ruhrgebiet zu lotsen.

Bild: Getty Images

BVB: Die kommenden Spiele von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Begegnung 20. März 2021 , 15.30 Uhr Bundesliga, 26. Spieltag 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund 03. April 2021 , 15.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt 10. April 2021 , 18.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund 17. April 2021 , 15. 30 Uhr Bundesliga, 29. Spieltag Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen