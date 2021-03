BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Ciro Immobile zeigt sich versöhnlich, Oliver Kahn äußert sich zu Erling Haaland

BVB, News: Ciro Immobile äußert sich versöhnlich über Zeit in Dortmund

Ciro Immobile von Lazio Rom hat sich im Rückblick versöhnlich über seine Zeit bei Borussia Dortmund geäußert. Seine Auslandserfahrungen beim BVB sowie dem FC Sevilla "waren nicht so schlecht, wie sie oft gemacht wurden", sagte er dem kicker .

"Ich habe viel aus Deutschland und Spanien mitgenommen. Andere Kulturen und Denkweisen zu erleben, ist persönlich und sportlich immer ein hilfreicher Lernprozess. Selbst wenn es sportlich nicht optimal lief", erklärte Immobile.

Der 31-jährige Italiener spielte in der Saison 2014/15 für Dortmund, schoss in 34 Pflichtspielen zehn Tore und wurde nie heimisch. Es folgte ein enttäuschendes Engagement in Sevilla (15 Spiele, vier Tore), ehe er in seine Heimat zurückkehrte. Seit 2016 spielt er für Lazio Rom und schoss dort in 208 Spielen 144 Tore.

BVB, Transfers: Bayerns Oliver Kahn zurückhaltend bei Erling Haaland

Angesichts seiner Leistungen inklusiver herausragender Torquote wird Erling Haaland naturgemäß mit allen Top-Vereinen Europas in Verbindung gebracht. Zu diesen zählt auch der deutsche Rekordmeister Bayern München.

Der designierte Vorstandschef Oliver Kahn hat sich dementsprechend im kicker zur Personalie Haaland geäußert. Hierbei zeigte er sich eher verhalten: "Da in Robert Lewandowski der aktuelle Weltfußballer in unseren Reihen spielt, haben wir keinen Druck auf dieser Position. Ansonsten rede ich ungern über Spieler anderer Vereine."

Der 20-jährige Haaland gilt aktuell als das größte Sturmtalent weltweit. In seinen ersten anderthalb Jahren in Dortmund gelangen dem Norweger bereits mehrere Rekorde in Bundesliga und Champions League.



BVB, News: Kuntz hat mit Moukoko recht

Eine solche Phase hat Youssoufa Moukoko bislang wohl kaum in seinem fußballerischen Leben mitgemacht: einmal ganz ohne den großen Hype. In den vergangenen Wochen flachte die mediale Berichterstattung für seine Verhältnisse regelrecht ab, nachdem sie aufgrund der unglaublichen Torquote im Nachwuchsbereich sowie des Rekord-Debüts in der Bundesliga am Tag nach seinem 16. Geburtstag ständiger Begleiter für ihn war.

Zuletzt war Moukoko einfach nur Teil der Profimannschaft von Borussia Dortmund. Der Stürmer saß regelmäßig auf der Bank, kam aber nur gelegentlich ins Spiel. Seit dem Jahreswechsel waren ihm 114 Spielminuten gegönnt worden, verteilt auf sechs Einsätze.

Wurde er eingewechselt, war es jedoch alles andere als leicht für ihn - vor allem aufgrund der Ausgangslage. In den ersten fünf dieser sechs Einsätze kam Moukoko nämlich ins Spiel, als der BVB zurücklag und taumelte: gegen Mainz, Leverkusen, Gladbach, Freiburg und Hoffenheim.

Gegen die Hertha netzte Moukoko als Joker - und bewies damit, dass U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz richtig liegt.

