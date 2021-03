BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Wolf spricht über mögliche Rückkehr, ohne Sancho und Guerreiro gegen Köln

Leihgabe Marius Wolf spricht über eine mögliche Rückkehr nach Dortmund. Derweil fehlen Guerreiro und Sancho in Köln. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Borussia Dortmund heute am Freitag. Die neuesten News, Informationen über Transfers, die Länderspielpause und andere Themen beim BVB findet Ihr hier in einem Artikel.

Diese Top-Nachrichten gab es zu den Dortmundern in den letzten Tagen:

BVB, News: Leihgabe Marius Wolf spricht über mögliche Rückkehr

Marius Wolf ist noch bis Saisonende von Borussia Dortmund an den 1. FC Köln verliehen. Am Samstag kommt es nun zum Duell der beiden Teams. Im Vorfeld hat Wolf der WAZ Auskunft über eine mögliche Rückkehr im Sommer gegeben: "Ich versuche, die Saison so gut wie möglich mit Köln zu Ende zu spielen und denke da auch erst einmal an nichts anderes."

Die Situation bei den abstiegsbedrohten Kölner sei "scharf genug, das braucht man den Fokus hier zu 100 Prozent und kann nicht an etwas anderes denken. Wo meine Reise im Sommer hingeht, wird man dann sehen", betonte Reus.

Bereits am Donnerstag hatte sich BVB-Sportdirektor Michael Zorc zur Situation des noch bis 2023 in Dortmund unter Vertrag stehenden Wolf geäußert. "Marius ist absoluter Stammspieler und spielt dort auf verschiedenen Positionen. Wir beobachten das natürlich. Diesbezüglich haben wir noch keine finale Entscheidung getroffen", sagte er auf der Pressekonferenz.

Wolfs wechselte im Sommer 2018 für fünf Millionen Euro von Eintracht Frankfurt nach Dortmund. Die letzte Saison verbrachte der 25-Jährige bei Hertha BSC, der Hauptstadtklub ließ eine Kaufoption verstreichen.

BVB (Borussia Dortmund), News und Gerücht: Ohne Sancho und Guerreiro gegen Köln - Reus fraglich

Bundesligist Borussia Dortmund muss beim Duell am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER) beim Abstiegskandidaten 1. FC Köln wie zuletzt auf Jadon Sancho, Raphael Guerreiro und Mateu Morey verzichten. Das Trio werde mutmaßlich erst nach der Länderspielpause wieder ins Training einsteigen, sagte BVB-Trainer Edin Terzic am Donnerstag. Zudem ist der Einsatz von Kapitän Marco Reus fraglich, die Innenverteidiger Manuel Akanji und Mats Hummels sind dagegen fit.

Das überraschende 1:2 aus dem Hinspiel sei in diesen Tagen "natürlich ein Thema", sagte der Trainer des Tabellenfünften: "Wir wissen, dass wir sehr vorsichtig sein müssen - auch wenn sie jetzt nicht den besten Lauf haben."

In der Hinrunde habe man das Spiel durch "zwei Standardtore aus der Hand gegeben", daher werde man "die Sinne schärfen für Samstag", betonte Terzic: "Wir haben einen Schritt nach vorne gemacht und sind guter Dinge, dass es am Samstag besser aussieht als im Hinspiel."

Dass Guerreiro trotz muskulärer Probleme in der Wade für die WM-Qualifikationsspiele der portugiesischen Nationalmannschaft nominiert wurde, betrachten die Dortmunder derweil mit Sorge. "Es wäre im Sinne aller, wenn er die Reise nicht antreten müsste", sagte Sportdirektor Michael Zorc, der jedoch auf die Abstellungspflicht der Vereine verwies: "Wenn die Portugiesen darauf bestehen, wird es schwierig." (SID)

BVB: Jude Bellingham für englische Nationalmannschaft nominiert

Jude Bellingham steht im Aufgebot der englischen Nationalmannschaft für die anstehenden Partien in der WM-Qualifikation. Allerdings ist es unwahrscheinlich, dass der 17-Jährige im Trikot der Three Lions auflaufen kann.

"Es sieht aktuell so aus, als wenn er nicht zu uns kommen kann", sagte Englands Teammanager Gareth Southgate: "Die Quarantäne-Regeln könnten ihn ausschließen." Man wolle aber prüfen, ob doch noch eine Möglichkeit besteht. "Wir haben eine sehr gute Beziehung zu Borussia Dortmund, es gibt keinerlei Probleme zwischen uns und dem Klub", sagte Southgate.

Here it is… your first #ThreeLions squad of the year! 👊 — England (@England) March 18, 2021

Auch BVB-Sportdirektor Michael Zorc betonte, dass der Klub mit den Verbänden seiner Nationalspieler sowie den Gesundheitsbehörden im Austausch stehe und versuche, jeweils "vernünftige Lösungen" zu finden. "Wenn dem BVB Nachteile entstehen würden, sprich eine längere Quarantäne, die Training oder Spiel nach der Länderspielpause verhindern würden, verweigern wir die Abstellung", sagte Zorc am Donnerstag.

BVB verpflichtet mit Soumaila Coulibaly nächstes Top-Talent

Bundesligist Borussia Dortmund hat sich das nächste Top-Talent geangelt. Der BVB gab am Donnerstag die Verpflichtung des französischen Innenverteidigers Soumaila Coulibaly von Meister Paris St. Germain bekannt . Der 17-Jährige (hier geht's zum Porträt) erhält einen langfristigen Vertrag.

"Ich bin dankbar für die Ausbildung, die ich bei Paris St. Germain genossen habe, glaube aber, dass dieser Wechsel nun der beste Schritt für mich ist", sagte Coulibaly. Der U18-Nationalspieler kuriert derzeit eine Knieverletzung aus.

Coulibaly hatte auch "Angebote von anderen Klubs, aber als ich zum ersten Mal mit den BVB-Verantwortlichen gesprochen habe, wusste ich direkt, dass das der richtige Verein für mich ist". (SID)

BVB-News: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Begegnung 20. März 2021 , 15.30 Uhr Bundesliga, 26. Spieltag 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund 03. April 2021 , 15.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt 10. April 2021 , 18.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund 17. April 2021 , 15. 30 Uhr Bundesliga, 29. Spieltag Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen

BVB-News: Die aktuellen Top-Torschützen von Borussia Dortmund