BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: PL-Klubs wohl an Dahoud interessiert, Instagram-Tumult um Erling Haaland

Die Top-Klubs aus der Premier League wollen Dahoud, ein Like von Haaland lässt die Real-Fans träumen. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Borussia Dortmund heute am Donnerstag. Die neuesten News, Informationen über Transfers, die Länderspielpause und andere Themen beim BVB findet Ihr hier in einem Artikel.

Diese Top-Nachrichten gab es zu den Dortmundern in den letzten Tagen:

BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Top-Klubs aus der Premier League an Dahoud interessiert?

Die englischen Vereine Manchester City, FC Chelsea, FC Everton und Tottenham Hotspur sollen an Mahmoud Dahoud von Borussia Dortmund interessiert sein. Dies berichtet die Daily Mail.

Der zweifache deutsche Nationalspieler präsentiert sich in den letzten Wochen in bestechender Form . Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2022, ohne Verlängerung könnte für Dahoud also nur noch in diesem Jahr eine Ablösesumme generiert werden.

BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Haaland-Like unter Instagram-Posts lässt Fans von Real Madrid träumen

BVB-Stürmer Erling Haaland hat nach dem Champions-League-Achtelfinale zwischen Real Madrid und Atalanta Bergamo (Rückspiel 3:1) auf Instagram für Wirbel gesorgt. Der Norweger versah die Posts der feiernden Real-Spieler Sergio Ramos und Vinicius Jr. jeweils mit einem Like- Für die Fans der Königlichen auf Instagram geriet so das Weiterkommen fast zur Nebensache.

Haaland zählt zu den begehrtesten Spielern der Fußballwelt und wurde neben anderen Top-Klubs auch bereits mehrfach mit dem spanischen Rekordmeister in Verbindung gebracht. Kapitän Ramos hatte sich selbst zuletzt positiv über den 20-Jährigen geäußert: "Haaland wäre nicht schlecht [für Real] wegen seines Hungers nach Toren, nach Titeln, seiner Größe und seiner Geschwindigkeit."

Die Real-Fans hoffen nun, dass Haalands Verhalten auf Instagram ein erstes Zeichen für einen bevorstehenden Wechsel sein könnte. Seine Quote beim BVB rechtfertigt jedenfalls das Interesse: in 30 Pflichtspielen erzielt der Stürmer in dieser Saison ganze 31 Tore.

BVB-News: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund

Datum Wettbewerb Begegnung 20. März 2021 , 15.30 Uhr Bundesliga, 26. Spieltag 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund 03. April 2021 , 15.30 Uhr Bundesliga, 27. Spieltag Borussia Dortmund vs. Eintracht Frankfurt 10. April 2021 , 18.30 Uhr Bundesliga, 28. Spieltag VfB Stuttgart vs. Borussia Dortmund 17. April 2021 , 15. 30 Uhr Bundesliga, 29. Spieltag Borussia Dortmund vs. SV Werder Bremen

