Borussia Dortmund, News und Gerüchte: BVB will Bellingham nicht abstellen, Gehaltserhöhung für Terzic

Borussia Dortmund sieht die Abstellung von Bellingham kritisch. Auf Edin Terzic wartet eine Gehaltserhöhung im Sommer. Alle News und Gerüchte zum BVB.

Borussia Dortmund heute am Mittwoch. Die neuesten News, Informationen über Transfers, die Länderspielpause und andere Themen beim BVB findet Ihr hier in einem Artikel.

Diese Top-Nachrichten gab es zu den Dortmundern in den letzten Tagen:

BVB, News: Dortmund will Bellingham nicht abstellen



Borussia Dortmund will den Engländer Jude Bellingham nicht für die Länderspiele abstellen. Laut der Daily Mail soll der BVB dem englischen Verband mitgeteilt haben, dass er den 17-Jährigen ungern nach Großbritannien reisen lassen will. Noch ist die Lage jedoch unklar. Für den Youngster drohen 14 Tage Quarantäne bei seiner Rückkehr.

Wie bei vielen Klubs prüfen die Dortmunder aktuell bei mehreren Spielern individuell, ob eine Abstellung für die Länderspielpause zu risikoreich wäre. Nach geltenden Verordnungen zum Infektionsschutz müssten auch die Profis nach einer Reise in ein Hochrisikogebiet für zwei Wochen in Quarantäne.

Bellingham lief erst einmal für die englische Nationalmannschaft auf, beim Freundschaftsspiel gegen Irland. Zuvor hatte der junge Star des BVB zahlreiche Jugendmannschaften des englischen Verbandes durchlaufen. Nationaltrainer Gareth Southgate würde dem Mittelfeldspieler in den kommenden Länderspielen gegen Albanien, Polen und San Marino gerne weitere Chancen ermöglichen, sich für die EM zu zeigen.

BVB, News: Gehaltserhöhung für Terzic

Für Edin Terzic soll es bei Borussia Dortmund im Sommer nach Informationen der Sport Bild eine deutliche Gehaltserhöhung geben. Zum Saisonende gibt der 38-Jährige seinen Cheftrainer-Posten ab und wird Co-Trainer hinter Marco Rose. Ab dann soll die Vertragsänderung des BVB-Übungsleiters gelten.

Seit Dezember 2020 ist der ehemalige Co-Trainer von Lucien Favre nun Chef der Mannschaft. Seitdem gab es Höhen und Tiefen für die Schwarz-Gelben. Momentan stehen sie in der Bundesliga auf Platz fünf, stehen im Viertelfinale der Champions League und im Halbfinale des DFB-Pokals.



BVB und RB Leipzig offenbar an Gabriel Gudmundsson vom FC Groningen interessiert

Die Bundesligisten Borussia Dortmund und RB Leipzig sollen an Gabriel Gudmundsson vom niederländischen Erstligisten FC Groningen interessiert sein. Entsprechende Medienberichte aus Italien bestätigen auch die schwedische Zeitung Aftonbladet und die niederländische Zeitung De Telegraaf.

Neben dem BVB und RB haben demnach angeblich auch Manchester City, Ajax Amsterdam und die SSC Neapel ihre Fühler nach dem Schweden ausgestreckt. Die besten Aussichten auf eine Verpflichtung haben dem Vernehmen nach aktuell Napoli und Leipzig.

Gudmundsson selbst kommentierte die Gerüchte gegenüber Fotbollskanalen geschmeichelt: "Das Interesse ist schön, aber ich konzentriere mich jetzt nur auf Groningen. Der Rest wird nach der Saison kommen."

Der 21-Jährige gilt als offensiv ausgerichteter Linksverteidiger, der dennoch auch in der Defensive überzeugt. In 19 Eredivisie-Spielen in dieser Saison konnte er bereits fünf Assists verbuchen. 2019 war der frühere schwedische Junioren-Nationalspieler von Halmstads BK nach Groningen gewechselt, wo er noch bis Sommer 2022 unter Vertrag steht.

BVB - Rio Ferdinand: "Manchester United muss alles dafür tun, Erling Haaland zu bekommen"

Der ehemalige englische Nationalspieler Rio Ferdinand hat sich auf seinem Youtube-Kanal zu den Wechselgerüchten um BVB-Stürmer Erling Haaland geäußert. Die Manchester-United-Legende fordert die Red Devils eindringlich dazu auf, alles Nötige zu veranlassen, um sich die Dienste des jungen Norwegers zu sichern.

United könne es sich "nicht leisten, diesen Mann woanders hingehen zu lassen", sagte Ferdinand in seinem Video und führte aus: "Sein einziges Karriereziel ist England, das ist das einzige Land, in das er wechseln wird. Wenn nicht, wäre ich sehr überrascht."

Seine These, dass ein Wechsel in die Premier League der wahrscheinlichste Schritt für Haaland sei, begründet der 42-Jährige nicht nur mit dem Interesse der englischen Konkurrenzvereine, sondern auch mit Haalands Herkunft: "Er ist hier geboren und aufgewachsen. Er liebt ganz offensichtlich den englischen Fußball, sein Vater hat hier gespielt. Ich bin sicher, es ist ein Traum von ihm, nach England zu kommen und hier zu spielen."

Hier sollten die Verantwortlichen von Manchester United umgehend tätig werden, wenn es nach Ferdinand ginge: "Ganz ehrlich, sie müssen einfach voll einsteigen und alles dafür geben, Haaland zu bekommen." Welche Kosten und Mühen dies auch immer bedeute, sei ihm "egal".



