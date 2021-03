1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: TV, LIVE-STREAM, Aufstellung und mehr - die Übertragung der Bundesliga

Der 1. FC Köln trifft in der Bundesliga auf Borussia Dortmund. Die wichtigsten Informationen zur Übertragung im TV und STREAM gibt es hier.

Der 1. FC Köln will Borussia Dortmund zum zweiten Mal in dieser Saison ärgern. Stolpert der BVB erneut? Anstoß im Rheinenergiestadion ist heute um 15.30 Uhr.

Die Rollenverteilung vor diesem Duell scheint klar. Der FC steckt tief im Abstiegskampf und geht als klarer Außenseiter in die Partie, nur ein Punkt trennt das Team von Trainer Markus Gisdol von einem direkten Abstiegsplatz. In der Hinrunde jedoch gelang Köln in Dortmund ein überraschender 2:1-Sieg. Diese drei Punkte könnten am Saisonende ganz wichtig sein. Oder können die Geißböcke das Kunststück sogar wiederholen?

Der BVB kommt aber aus einer Position der Stärke und zeigte sich zuletzt deutlich formverbessert. Der Champions-League-Viertelfinalist hat den Anschluss an Platz vier bei nur noch zwei Zählern Rückstand quasi geschafft. Eine erneute Niederlage gegen Köln könnte die Stimmung vor der Länderspielpause aber noch einmal trüben.

Der 1. FC Köln trifft auf Borussia Dortmund. Goal liefert die Informationen zum Spiel und zur Übertragung im TV und im LIVE-STREAM.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Begegnung im Überblick

BEGEGNUNG 1. FC Köln vs. Borussia Dortmund WETTBEWERB Bundesliga | 26. Spieltag ORT Rheinenergiestadion | Köln ANSTOSS 15.30 Uhr HINSPIEL 28. November 2020 | Borussia Dortmund vs. 1. FC Köln 1:2 (0:1)

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live: Die Übertragung in TV und LIVE-STREAM

Das West-Duell verspricht Spannung, Tore sind ohnehin fast garantiert. Ihr wollt das Spiel heute sehen? Dann erfahrt Ihr hier alle Details zur Übertragung.

1. FC Köln vs. Borussia Dortmund (BVB) heute: So wird die Bundesliga übertragen

Bis vor ein paar Jahren war es recht einfach: Alle Bundesligaspiele laufen bei Sky. Doch bei der letzten Rechtevergabe änderte sich das. Zunächst stieg Eurosport ein, später sicherte sich DAZN diese Rechte. Seither zeigt Sky weiterhin alle regulären Samstagsspiele live, einzeln und in der Konferenz. Zudem werden dort die regulären Sonntagspartien um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr gezeigt.

DAZN zeigt inzwischen alle Freitagsspiele sowie die nur vereinzelt ausgetragenen Partien samstags um 20.30 Uhr, sonntags um 13.30 Uhr und montags um 20.30 Uhr.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Übertragung im TV bei Sky

Aus dieser Rechtelage heraus wird deutlich, dass das Spiel zwischen Köln und dem BVB heute ausschließlich bei Sky zu sehen ist. Die Partie ist dabei sowohl in der Konferenz am Nachmittag als auch im Einzelspiel zu verfolgen.

Die Vorberichterstattung zu den Nachmittagspartien beginnt wie gewohnt ab 14.00 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 1. Das Einzelspiel zwischen dem FC und dem BVB wird anschließend ab 15.15 Uhr bei Sky Sport Bundesliga 3 übertragen. Kommentator ist Kai Dittmann.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Das kostet Sky

Wer sich Sky als klassisches Abo nach Hause holen möchte, der hat bei der Zusammenstellung der Pakete natürlich die freie Wahl. Um die Bundesliga sehen zu können, wird aber mindestens das Bundesliga-Paket benötigt.

Dieses gibt es für Neukunden derzeit ab 25 Euro monatlich. Damit habt Ihr Zugriff auf alle Spiele der Bundesliga und 2. Bundesliga. Sämtlicher weiterer Sport, den Sky im Portfolio hat, ist darin aber nicht enthalten.

Dieses Kombi-Paket aus Bundesliga und Sport bekommt Ihr derzeit ab 30 Euro monatlich. Damit könnt Ihr neben der Bundesliga auch die Spiele des DFB-Pokals, der Premier League und bis Saisonende auch der Champions League sehen. Zudem habt Ihr Zugriff auf die Formel 1, Tennis, Handball und noch mehr.

1. FC Köln vs. BVB: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket

Neben der klassischen TV-Übertragung kann das Spiel natürlich auch via Internet live gesehen werden. Hierfür gibt es zwei legale Möglichkeiten - abhängig davon, ob Ihr bereits Sky-Abonnent seid oder nicht.

1. FC Köln vs. Borussia Dortmund (BVB) heute: Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Go

Wenn Ihr bereits ein Sky-Abo abgeschlossen habt, dann ist Euch sicherlich auch Sky Go bereits begegnet. Mit diesem Service habt Ihr die Möglichkeit, alle Inhalte Eures Abonnements live und auf Abruf zu sehen.

Dafür braucht Ihr nur ein Smartphone, Tablet oder einen PC und die entsprechende App. Diese ladet Ihr herunter, loggt Euch ein und schon kann es losgehen.

Die Infos zur Installation findet Ihr auch hier.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dormund): Die Übertragung im LIVE-STREAM bei Sky Ticket

Ihr habt kein Sky-Abo? Dann gibt es für Euch noch die Möglichkeit, das Spiel heute über Sky Ticket zu sehen. Der Streamingdienst richtet sich an alle, die noch kein Sky-Abo abgeschlossen haben oder dies auch nicht vorhaben.

Wie funktioniert es? Zunächst müsst Ihr euch für ein Ticket entscheiden. Dabei gilt: Wenn Ihr die Bundesligaspiele einzeln sehen wollt und nicht nur in der Konferenz, dann benötigt Ihr ein Supersport-Ticket.

Sky bietet drei dieser Supersport-Tickets an, die sich nach Laufzeit und Preis unterscheiden. Hier die Übersicht dazu:

Laufzeit Kosten Supersport-Tagesticket 1 Tag 14,99 Euro Supersport-Monatsticket 1 Monat 29,99 Euro Supersport-Jahresticket 1 Jahr 19,99 Euro monatlich (Jahresbetrag sofort fällig)

Im Gegensatz zu Sky Go bietet Sky Ticket den Vorteil, dass die App auf deutlich mehr Geräten verfügbar ist. Neben Smartphone, Tablet und PC kann Sky Ticket auch über Konsolen, Smart-TVs oder TV-Sticks genutzt werden.

Alle Informationen zu Sky Ticket gibt es hier.

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Highlights bei DAZN

Die Höhepunkte aller Bundesligaspiele gibt es immer 40 Minuten nach Abpfiff bei DAZN. Der Streamingdienst hat zudem viel weiteren Live-Sport im Angebot, der fast jeden Geschmack treffen dürfte.

Wer DAZN ausprobieren möchte, kann dies völlig problemlos und sogar kostenfrei tun. Der erste Monat nach Neuanmeldung ist gratis. Anschließend kostet DAZN im Monatsabo 11,99 Euro oder 119,99 Euro, wenn Ihr Euch ein Jahr binden wollt.

Zum Gratismonat von DAZN

1. FC Köln vs. BVB (Borussia Dortmund) heute: Die Übertragung im Überblick

Sky DAZN Live-Übertragung Sky Sport Bundesliga 3 - Übertragungsbeginn 15.15 Uhr, Vorberichte ab 14.00 Uhr - Kommentator Kai Dittmann - Highlights Alle Spiele, alle Tore ab 17.30 Uhr 40 Minuten nach Abpfiff

1. FC Köln vs. BVB heute: Der LIVE-TICKER von Goal

Bestens informiert seid Ihr mit dem LIVE-TICKER von Goal. Dort seid Ihr hautnah dabei und verpasst keine wichtige Szene.

Zum LIVE-TICKER

1. FC Köln vs. Borussia Dortmund: Die Aufstellungen

