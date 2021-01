BVB (Borussia Dortmund) heute: Brandt zu Arsenal? Jetzt spricht Zorc - alle News und Gerüchte

Borussia Dortmund empfängt den VfL Wolfsburg, Arsenal soll an Brandt interessiert sein und Philipp bereut seinen BVB-Wechsel nicht. Alle News.

will 2021 unbedingt mit einem Erfolgserlebnis beginnen. Am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) ist der zu Gast beim BVB.

Zuletzt gab es Meldungen, dass Arsenal Interesse an Julian Brandt haben soll. BVB-Boss Michael Zorc bezog nun Stellung dazu.

Außerdem: Manchester Uniteds Interesse an Jadon Sancho kühlt angeblich ab und Maximilian Philipp bereut seinen Wechsel nach Dortmund im Jahr 2017 nicht.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Sonntag : Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

BVB: Erling Haaland statt Jadon Sancho? denkt angeblich um

Manchester United denkt angeblich um und fasst statt Jadon Sancho eine Verpflichtung von dessen Dortmunder Teamkollegen Erling Haaland ins Auge. Das berichtet der Mirror.

BVB-Boss Michael Zorc spricht über die Arsenal-Gerüchte um Julian Brandt

Die kürzeste Winterpause der Geschichte nimmt heute auch für den BVB und Wolfsburg ein Ende. Wo Ihr das direkte Duell sehen könnt, lest Ihr hier!

Maximilian Philipp bereut Wechsel zum BVB nicht

Offensivspieler Maximilian Philipp vom VfL Wolfsburg hat seine Zeit bei Borussia Dortmund positiv in Erinnerung behalten.

"In meinen Augen war es der richtige Schritt. Ich habe gesehen, wie es bei einem Topklub abläuft, wie hoch die Qualität ist. Und wer nicht jeden Tag Leistung bringt, gerät eben schnell mal aufs Abstellgleis – so war es bei mir", sagte der 26-Jährige den Ruhr Nachrichten .

In seiner zweiten Saison beim BVB kam Philipp nur wenig zum Einsatz, diese Zeit sei für ihn sehr hart gewesen, gab er zu.

Die Schwarz-Gelben holten Philipp 2017 für 20 Millionen Euro vom . Zwei Jahre später wechselte er zu Dinamo Moskau nach . Aktuell ist er an Wolfsburg verliehen, der Bundesligist hat jedoch eine Kaufoption.

Peter Neururer attackiert BVB für Favre-Entlassung: "An Respektlosigkeit nicht zu überbieten"

Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer hat Borussia Dortmund scharf kritisiert. "Die Beurlaubung von Lucien Favre war ein No-Go", betonte er in seinem Jahresrückblick für die Bild -Zeitung: "Falls intern nicht etwas passiert ist, was wir alle nicht wissen, war diese Aktion an Respektlosigkeit nicht zu überbieten."

"Ich kenne Favre seit Jahren. Ein großartiger Fachmann und toller Mensch. Er hat sich nie verändert, blieb immer seiner Linie treu und hat jede Mannschaft verbessert und Klubs nach oben geführt", führte Neururer aus. Im Dezember war Favre beim BVB nach der 1:5-Niederlage gegen den beurlaubt worden.

Neururer kann die Entlassung weiterhin nicht nachvollziehen und verweist auf den Schnitt von 2,09 Punkten pro Spiel des Schweizers, der damit gemeinsam mit Thomas Tuchel die beste Bilanz aller BVB-Trainer aufweist.

"Und dann schasst man ihn bei der ersten richtigen Krise", beklagte der 65-Jährige: "Offensichtlich trauern sie bei der Borussia immer noch Jürgen Klopp hinterher." Auch unter Favre-Nachfolger Edin Terzic konnte der BVB zuletzt vor der Weihnachtspause nicht überzeugen und musste gegen eine 1:2-Niederlage einstecken.

Neururer sieht sich dadurch in seiner Kritik bestätigt. "Unter Terzic kassiert die Borussia wie unter Favre auch nach Eckbällen weiter Gegentore. Ich glaube nicht, dass sich beim BVB im neuen Jahr nach dem Trainerwechsel so viel ändern wird", schrieb der ehemalige Schalke-Trainer.

