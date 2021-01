BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellung und Co. - hier läuft die Bundesliga heute live

Die kürzeste Winterpause der Geschichte nimmt heute auch für den BVB und Wolfsburg ein Ende. Wo Ihr das direkte Duell sehen könnt, lest Ihr hier!

Weiter geht's mit dem 14. Spieltag in der ! und der treffen sich heute Nachmittag für Ihr erstes Spiel im Jahr 2021. Anstoß ist um 15.30 Uhr im Signal-Iduna-Park.

Die Winterpause dauerte in Dortmund nur wenige Tage. Nach dem DFB-Pokalspiel am 22. Dezember starteten die Borussen bereits am 29. Dezember wieder mit dem Training. Mit dabei waren Youngster Youssoufa Moukoko und der wiedergenesene Erling Haaland.

In der Liga kommt es nun zum brisanten Duell. Die viertplatzierten Wolfsburger (24 Punkte) können dabei ihren Champions-League-Platz gegen Dortmund (5. Platz, 22 Punkte) verteidigen.

Spitzenspiel am Sonntagnachmittag! Dortmund gegen Wolfsburg wird live im TV und LIVE-STREAM gezeigt. Hier gibt's alle Informationen dazu.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg live sehen: Das Duell im Überblick

Begegnung Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg Wettbewerb Bundesliga, 14. Spieltag Datum Sonntag, 3. Januar 2021 | 15.30 Uhr Ort Signal-Iduna-Park, Dortmund Zuschauer Keine

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg: Wo läuft das Duell heute live im TV?

Auch im neuen Jahr bleibt es bei der Regelung, dass keine Zuschauer im Stadion erlaubt sind. Umso mehr Fans interessiert deshalb die Übertragung im Fernsehen. Doch wo läuft das Duell? Goal klärt auf.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg: Hier läuft das Spiel im TV

Die Bundesliga läuft in dieser Saison bei Pay-TV-Sender Sky und dem Streaming-Dienst DAZN. Für das Duell zwischen Dortmund und Wolfsburg besitzt Sky die Übertragungsrechte.

Der Bezahlsender überträgt die kompletten 90 Minuten aus Dortmund live und in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD). Ab 14.30 Uhr könnt Ihr dort einschalten und die Vorberichte schauen. Marcus Lindemann kommentiert zum Anpfiff ab 15.30 Uhr das Geschehen.

BVB vs. Wolfsburg live auf Sky - die Übertragung im Überblick:

Sender : Sky Sport Bundesliga 1 (HD)

: Sky Sport Bundesliga 1 (HD) Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Vorberichte ab : 14.30 Uhr

: 14.30 Uhr Kommentator: Marcus Lindemann

Zu welchen Konditionen Ihr derzeit ein Sky-Abo mit dem Bundesligapaket abschließen könnt, lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg: Das Duell heute im LIVE-STREAM schauen - so klappt's

Pay-TV-Sender Sky ist der exklusive Anbieter der Begegnung - so viel steht fest. Und auch bei der Übertragung im Internet ist Sky die einzige Anlaufstelle. Der Sender zeigt Dortmund gegen Wolfsburg im LIVE-STREAM.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg bei Sky Go sehen

TV-Abonnenten von Sky können auf die hauseigene Streaming-Plattform Sky Go zugreifen. Hier werden alle Übertragungen im LIVE-STREAM gezeigt, womit das Programm auch unterwegs abrufbar ist.

Dazu müssen sich Sky-Abonnenten lediglich die Sky-Go-App auf das Smartphone, Tablet, den Laptop oder PC laden. Über diesen Link gelangt Ihr zum Download.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg bei Sky Ticket sehen

Mit Sky Ticket bietet der Bezahlsender eine zweite Möglichkeit an, Dortmund gegen Wolfsburg via LIVE-STREAM zu sehen. Hier braucht Ihr keinen TV-Vertrag, müsst allerdings dennoch ein monatliches Streaming-Abonnement abschließen.

Damit könnt Ihr Euch allerdings noch kurzfristig und rechtzeitig vor Anpfiff einen Zugang zum Spiel verschaffen. Alle Informationen zu den Preisen und Laufzeiten des Abos gibt's hier!

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg: Die Aufstellung

Aufstellung BVB:

Bei Borussia Dortmund kehrt Haaland nach einer Verletzungspause in die Startformation zurück.

Meunier verteidigt wieder auf der rechten Seite, im defensiven Mittelfeld laufen Witsel und Delaney auf. Can muss auf der Bank Platz nehmen.

Bürki - Meunier, Akanji, Hummels, Guerreiro - Witsel, Delaney - Sancho, Reus, Reyna - Haaland

🐝 Das sind die elf Borussen für #BVBWOB! 👇 pic.twitter.com/mn5rjl1jTM — Borussia Dortmund (@BVB) January 3, 2021

Aufstellung Wolfsburg:

Die Wölfe werden auf ihren Knipser Weghorst hoffen, der zuletzt immer wieder Gegenstand von Transfergerüchten war.

Gerhardt bleibt nach seinen beiden starken Auftritten vor der Weihnachtspause in der Mannschaft.

Casteels - Baku, Pongracic, Brooks, Otavio - Schlager, Arnold, Gerhardt, Brekalo, Steffen - Weghorst

In 60 Minuten starten diese elf Wölfe in das erste VfL-Spiel im Jahr 2021.#BVBWOB #VfLWolfsburg pic.twitter.com/mA3pFOLT9S — VfL Wolfsburg (@VfL_Wolfsburg) January 3, 2021

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg: DAZN zeigt die Bundesliga-Highlights

Das Rechtepaket des Streaming-Dienstes DAZN umfasst einige Live-Spiele sowie die Highlights aller Bundesligapartien. Die besten Szenen aller Duelle des Spieltags könnt Ihr dort 40 Minuten nach Abpfiff schauen.

Highlights von Dortmund gegen Wolfsburg sind dort also ab 18 Uhr zu sehen. Für DAZN-Abonnenten ist das Video anschließend jederzeit auf Abruf verfügbar. Solltet Ihr noch kein Abo besitzen, könnt Ihr Euch sogar erst einmal kostenlos probeweise anmelden!

DAZN schenkt jedem Neukunden nämlich den ersten Monat der Mitgliedschaft. Erst danach werden 11,99 Euro monatlich oder einmalig 119,99 Euro im Jahresabo fällig. Alle Infos zur Registrierung bei DAZN haben wir hier zusammengefasst.

BVB (Borussia Dortmund) vs. VfL Wolfsburg: Die Bundesliga im LIVE-TICKER verfolgen

Ihr habt keinen Zugriff auf das Angebot von Sky? Dann seid Ihr bei Goal perfekt aufgehoben! Hier findet Ihr einen LIVE-TICKER, der Euch alles Wichtige aus Dortmund schildert.

Hier werden Spielszenen genaustens beschrieben und Einblicke in die Taktiken und Statistiken gegeben. Und das alles kostenlos und ohne Abo! Über diesen Link geht's direkt dorthin.

