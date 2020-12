BVB (Borussia Dortmund) heute: Rose soll in Gladbach bleiben, Haaland bei Barca im Gespräch

Wechselt Marco Rose zum BVB? Geht Erling Haaland am Sommer für Barcelona auf Torejagd? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund.

Auch bei klingt das Jahr 2020 aus und eine der wesentlichen Fragen rund um den BVB lautet: Wer wird langfristig das Traineramt bekleiden.

Ein letztes Mal in diesem Jahr:

Guten Morgen! #Silvester pic.twitter.com/LJguXnZNeT — Borussia Dortmund (@BVB) December 31, 2020

Als heißer Kandidat gilt Marco Rose von . Der Ex-Salzburger soll allerdings bei den Fohlen bleiben, wenn es nach Bertiv Vogts geht.

Dass Lucien Favre überhaupt gehen musste, kann Peter Neururer derweil überhaupt nicht nachvollziehen und in wird Wahlkampf mit Erling Haaland gemacht.

Mehr Teams

Außerdem: Dortmund hat wohl erneut ein Talent von im Auge.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Donnerstag: Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

BVB - Neururer: "Offensichtlich, dass sie noch Klopp hinterhertrauern"

Der langjährige Bundesligatrainer Peter Neururer hat Borussia Dortmunds Führungsriege kritisiert. Grund dafür ist die Entlassung Lucien Favres vor wenigen Wochen. Ein Schritt, den Neururer so gar nicht nachvollziehen kann.

Der 65-Jährige schrieb in seinem Jahresrückblick in der Bild: "Die Beurlaubung von Lucien Favre war ein No-Go. Falls intern nicht etwas passiert ist, was wir alle nicht wissen, war diese Aktion an Respektlosigkeit nicht zu überbieten." Es sei "offensichtlich", dass man beim BVB noch immer seinem einstigen Erfolgstrainer Jürgen Klopp "hinterhertrauert".



Bild: Getty Images

Neururer, der Favre als "großartigen Fachmann und tollen Menschen" lobte, sieht die Probleme bei der Borussia innerhalb der Mannschaft und nicht auf der Trainerbank: "Läuft's gut, werden die Jungs-Stars überschwänglich gefeiert. Läuft's schlecht, kriegen meist die arrivierten Kräfte wie Hummels, Reus oder Can die Prügel ab. So was ist für die Stimmung im Team nicht förderlich."

Wechsel zum BVB? Vogts rät Rose zum Verbleib in Gladbach

Der frühere Bundestrainer Berti Vogts rät dem Mönchengladbacher Erfolgscoach Marco Rose zu einem Verbleib bei der Borussia. "In Gladbach kann ein Trainer in Ruhe arbeiten, auch wenn es mal nicht optimal läuft", schrieb Vogts in seiner Kolumne in der Rheinischen Post. Daher könne er Rose "nur raten, in Gladbach zu bleiben".

Der 44-jährige Rose hat mit den Fohlen erstmals die K.o.-Phase der erreicht und mit seinen konstant guten Leistungen das Interesse einiger Spitzenklubs geweckt. Unter anderem Borussia Dortmund soll Rose auf dem Zettel haben, der BVB wird nach der Trennung von Lucien Favre derzeit von Interimstrainer Edin Terzic betreut.

Vogts, als Spieler früher selbst erfolgreich mit Mönchengladbach, hofft stattdessen, dass Rose am Niederrhein eine "Ära prägt". Möglicherweise sogar "über sieben, acht oder zehn Jahre wie es früher bei Borussia war? Das wäre doch eine schöne Geschichte."

BVB: Barca-Präsidentschaftskandidat wirbt mit Haaland-Transfer

Sollte Emili Rousaud der neue Präsident des FC Barcelona werden, könnten die Tage von Torjäger Erling Haaland beim Bundesligisten Borussia Dortmund gezählt sein.

Rousaud und der als Sport-Vizepräsident vorgesehene Josep Maria Minguella verkündeten am Mittwoch, dass sie mit Haaland-Berater Mino Raiola eine Einigung über einen Transfer im Sommer erzielt hätten, wenn sie am 24. Januar die Wahl gewinnen sollten.

Haaland besitzt beim BVB einen Vertrag bis Juni 2024, der aber eine Ausstiegsklausel enthalten soll. Zuletzt betonte der 20-Jährige allerdings, dass er sich in Dortmund sehr wohlfühle und mit dem Team noch einiges vorhabe.

BVB hat wohl Interesse an City-Talent Jayden Braaf

Borussia Dortmund beschäftigt sich wohl mit einer Verpflichtung des jungen Flügelspielers Jayden Braaf von Manchester City. Englische Medienberichte darüber bestätigte nun die Bild.

Laut der Zeitung hat der BVB großes Interesse an dem 18-jährigen Niederländer, der 2018 von der nach Manchester gewechselt war. Die Dortmunder beobachten Braaf angeblich bereits seit längerem, eine Einigung gebe es allerdings noch nicht.

Bild: Getty Images / Charlotte Tattersall

Braaf kam bei City bislang entweder in der U18 oder der U23 zum Einsatz. Der Vertrag des niederländischen Junioren-Nationalspielers bei den Engländern läuft noch bis 2023.

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund