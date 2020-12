BVB (Borussia Dortmund): Haaland verrät seine Top-Verteidiger, Matthäus glaubt an Rose-Verpflichtung - alle News und Gerüchte heute

BVB: Erling Haaland hat verraten, welche Defensiv-Asse in seinen Augen die besten sind. Zudem glaubt Lothar Matthäus an den Transfer von Marco Rose.

geht mit Interimstrainer Edin Terzic in das neue Jahr 2021, dennoch wird beim BVB über eine neue, dauerhafte Lösung auf der Trainerbank diskutiert. Ein Name, der dabei häufiger fällt, ist der von Gladbachs Cheftrainer Marco Rose.

Lothar Matthäus kann sich nämlich durchaus vorstellen, dass der Gladbach-Coach schon bald in Dortmund das Zepter schwingt. Außerdem: Erling Haaland spricht über die besten Spieler in der Defensive.

Und: Mario Götze spricht über seinen Abschied aus Dortmund.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Dienstag: Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

BVB: Erling Haaland verrät die drei besten Verteidiger

BVB-Angreifer Erling Haaland machte schon so manchem Defensivspieler das Leben schwer. Nun hat der junge Norweger verraten, welche Abwehrasse in seinen Augen die besten ihres Fachs sind.

"Ich hatte es schon mit einer Menge starker Verteidiger zu tun. Die besten drei der Welt sind meiner Meinung nach Sergio Ramos, Virgil van Dijk und Kalidou Koulibaly. Das sind drei gute und intelligente Verteidiger", antwortete Haaland auf die Frage, wer denn sein bester Gegenspieler gewesen sei, der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang.

BVB: Lothar Matthäus glaubt an Marco Rose bei Borussia Dortmund

Lothar Matthäus sieht Edin Terzic lediglich als Übergangslösung beim BVB. Stattdessen glaubt er an eine Verpflichtung des aktuellen Gladbach-Trainers Marco Rose.

"Viele Spatzen pfeifen von den Dächern, dass Marco Rose zur neuen Saison im Signal Iduna Park den Ton angibt und ich pfeife mit", schrieb Matthäus in seiner Sky-Kolumne. "Gut möglich, dass man beim BVB auch noch von Nagelsmann träumt, aber wenn schon so viel wie bei Rose durchgesickert ist, dann steht das Ende meistens bereits fest."

Roses Vertrag bei Gladbach läuft noch bis 2022. Nach dem Aus von Lucien Favre kamen Gerüchte über das Interesse des BVB an Rose auf. Es wurde auch von einer Klausel berichtet, die Rose schon 2021 den Ausstieg aus seinem Vertrag ermöglichen würde. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl sagte dazu im kicker nur: "Wenn ein Trainer wegwollen würde, nützt es auch nichts, wenn du keine Klausel hättest."

BVB - Mario Götze: "Ich hätte länger bei Kloppo bleiben sollen"

Mario Götze bereut seinen Wechsel zum FC Bayern im Jahr 2013 nicht. Womöglich würde er heute aber erst später den Schritt wagen. "Ich war gerade 21, als ich von Dortmund zu Bayern ging. Das gab natürlich einen Sturm der Begeisterung in der Öffentlichkeit. Im Nachhinein hätte ich länger bei Kloppo bleiben sollen, aber es war sicher kein Fehler, zu den Bayern zu gehen", sagte er im Interview mit dem Algemeen Dagblad.

Götze absolvierte 116 Pflichtspiele unter Jürgen Klopp. Dabei erzielte er 31 Tore und bereitete 45 Treffer vor. "Ich sehe ihn als einen der wichtigsten Menschen in meinem Leben. Es besteht ein Vertrauensverhältnis zwischen uns", sagte Götze.

BVB (Borussia Dortmund): Haaland und Moukoko steigen wieder ins Mannschaftstraining ein

Nach ihren Verletzungen werden die beiden Stürmer Erling Haaland und Youssoufa Moukoko wieder ins Mannschaftstraining von Borussia Dortmund einsteigen. Der BVB beginnt am 29. Dezember wieder mit den Einheiten. Zuvor werden sich am Montagvormittag beide Spieler sowie das gesamte Team einer Corona-Testung unterziehen. Das berichtet der kicker.

Vor allem die Rückkehr von Haaland ist wichtig für den BVB. Seit Ende November war der Norweger aufgrund eines Muskelfaserrisses ausgefallen. Bislang erzielte er in dieser Saison 17 Treffer in 14 Pflichtspielen. Ohne ihn kamen die Borussen lediglich auf zehn Tore in sieben Spielen.

Moukoko dagegen musste nach seinem Premierentreffer gegen (1:2) ein paar Tage später beim DFB-Pokalspiel in Braunschweig (2:0) pausieren. Beim 16-Jährigen soll es sich nur um eine leichte Verletzung gehandelt haben, der BVB ließ eine offizielle Begründung vermissen. Auf Moukokos Snapchat-Kanal war jedoch zu sehen, dass sein rechtes Bein in einer Schiene steckte.

"Wir hoffen, dass alle Spieler die Akkus ein bisschen aufladen konnten, gesund durch die Feiertage gekommen sind und wir dann an einigen Dingen arbeiten können, die wir verbessern müssen", blickte Lizenzspielleiter Sebastian Kehl bei den Ruhr Nachrichten nach vorne.

Der BVB, derzeit nur Fünfter in der Bundesligatabelle, müsse sich im Jahr 2021 steigern: "Wir wollen uns im neuen Jahr deutlich verbessern, konstanter und somit erfolgreichen präsentieren", sagte Kehl.

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund