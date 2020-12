BVB (Borussia Dortmund): Interesse an nächstem Talent von Manchester City? Alle News und Gerüchte heute

Der BVB könnte wieder bei Manchester City zuschlagen und Erling Haaland nennt die drei besten Innenverteidiger der Welt. Alle Dortmund-News heute.

Bei lief in der bisherigen Saison längst nicht alles nach Plan. Umso wichtiger ist es für den BVB, das Jahr 2021 am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) mit einem Sieg gegen Mit-Verfolger Wolfsburg zu beginnen.

Erling Haaland könnte dem BVB dann wieder zur Verfügung stehen. Der Norweger nannte nun in einem Interview die aus seiner Sicht drei stärksten Innenverteidiger der Welt.

Außerdem: Dortmund hat wohl erneut ein Talent von im Auge.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Mittwoch : Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

BVB hat wohl Interesse an City-Talent Jayden Braaf

Borussia Dortmund beschäftigt sich wohl mit einer Verpflichtung des jungen Flügelspielers Jayden Braaf von Manchester City. Englische Medienberichte darüber bestätigte nun die Bild .

Laut der Zeitung hat der BVB großes Interesse an dem 18-jährigen Niederländer, der 2018 von der nach Manchester gewechselt war. Die Dortmunder beobachten Braaf angeblich bereits seit längerem, eine Einigung gebe es allerdings noch nicht.

Braaf kam bei City bislang entweder in der U18 oder der U23 zum Einsatz. Der Vertrag des niederländischen Junioren-Nationalspielers bei den Engländern läuft noch bis 2023.

Borussia Dortmund: Erling Haaland nimmt Teamkollegen beim BVB in die Pflicht

Die Weihnachtsbotschaft von Erling Haaland war unmissverständlich . "Wir müssen neue Höhen setzen. Setzen wir einen hohen Standard. Es geht einfach darum, ab der ersten Sekunde Gas zu geben", forderte der Torjäger von Borussia Dortmund in der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang und nahm seine Mitspieler vor dem Trainingsstart am Mittwoch in die Pflicht.

Dabei ruhen die größten Hoffnungen beim Vizemeister nach der kurzen Pause auf "Heiland" Haaland selbst. Das Sturmjuwel hat seinen Muskelfaserriss auskuriert und soll am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) gegen den wieder auf Torejagd gehen. "Alles läuft gut", versicherte der 20-Jährige nach seiner Reha in .

Die Aussage sorgte auch bei Trainer Edin Terzic für Erleichterung. Haaland wurde zuletzt schmerzlich vermisst. Ohne ihn war der BVB-Sturm nur ein laues Lüftchen. In vier Ligaspielen ohne den Stoßstürmer reichte es nur zu vier Punkten und fünf Toren. "Auf Haaland ist das ganze Spiel taktisch ausgelegt", stellte auch Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge vom Rivalen Bayern München fest.

BVB - Erling Haaland: Das sind die drei besten Innenverteidiger der Welt

Stürmerstar Erling Haaland von Borussia Dortmund hat in einem Interview die aus seiner Sicht aktuell besten Innenverteidiger der Welt genannt.

"Ich muss sagen, für mich sind die drei Besten der Welt Sergio Ramos ( , d. Red.), Virgil van Dijk ( , d. Red.) und Kalidou Koulibaly ( , d. Red.)", sagte Haaland der norwegischen Tageszeitung Verdens Gang .

"Die Drei sind gut, stark und intelligent", fügte der 20-jährige Norweger an, der zum Jahresauftakt gegen den VfL Wolfsburg am Sonntag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ) sein Comeback feiern könnte. Zuletzt hatte Haaland dem BVB seit Anfang Dezember verletzt gefehlt.

BVB: Lothar Matthäus glaubt an Marco Rose bei Borussia Dortmund

Lothar Matthäus sieht Edin Terzic lediglich als Übergangslösung beim BVB. Stattdessen glaubt er an eine Verpflichtung des aktuellen Gladbach-Trainers Marco Rose.

"Viele Spatzen pfeifen von den Dächern, dass Marco Rose zur neuen Saison im Signal Iduna Park den Ton angibt und ich pfeife mit", schrieb Matthäus in seiner Sky -Kolumne. "Gut möglich, dass man beim BVB auch noch von Nagelsmann träumt, aber wenn schon so viel wie bei Rose durchgesickert ist, dann steht das Ende meistens bereits fest."

Roses Vertrag bei Gladbach läuft noch bis 2022. Nach dem Aus von Lucien Favre kamen Gerüchte über das Interesse des BVB an Rose auf. Es wurde auch von einer Klausel berichtet, die Rose schon 2021 den Ausstieg aus seinem Vertrag ermöglichen würde. Gladbachs Sportdirektor Max Eberl sagte dazu im kicker nur: "Wenn ein Trainer wegwollen würde, nützt es auch nichts, wenn du keine Klausel hättest."

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund