BVB (Borussia Dortmund) heute: Neururer kritisiert Favre-Entlassung scharf, Hummels fordert mehr Biss

Peter Neururer attackiert Dortmund wegen der Entlassung von Lucien Favre und Mats Hummels nimmt sein Team in die Pflicht. Alle News zum BVB heute.

will das sportlich durchwachsene Ende des Jahres 2020 möglichst schnell vergessen machen und 2021 unbedingt mit einem Erfolgserlebnis beginnen. Am Sonntag ist der zu Gast beim BVB.

Erling Haaland wird dann voraussichtlich erstmals seit Anfang Dezember wieder spielen können, der Norweger hat seine Verletzung auskuriert. Eine angebliche Einigung über einen Transfer zu Barcelona im Sommer dementierte indes Haalands Berater Mino Raiola entschieden.

Derweil attackiert Ex- -Trainer Peter Neururer die Borussen für die Entlassung von Lucien Favre. Und: Mats Hummels fordert mehr Biss und harte Arbeit.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Samstag: Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

Peter Neururer attackiert BVB für Favre-Entlassung: "An Respektlosigkeit nicht zu überbieten"

Ex-Bundesliga-Trainer Peter Neururer hat Borussia Dortmund scharf kritisiert. "Die Beurlaubung von Lucien Favre war ein No-Go", betonte er in seinem Jahresrückblick für die Bild-Zeitung: "Falls intern nicht etwas passiert ist, was wir alle nicht wissen, war diese Aktion an Respektlosigkeit nicht zu überbieten."

"Ich kenne Favre seit Jahren. Ein großartiger Fachmann und toller Mensch. Er hat sich nie verändert, blieb immer seiner Linie treu und hat jede Mannschaft verbessert und Klubs nach oben geführt", führte Neururer aus. Im Dezember war Favre beim BVB nach der 1:5-Niederlage gegen den beurlaubt worden.

Neururer kann die Entlassung weiterhin nicht nachvollziehen und verweist auf den Schnitt von 2,09 Punkten pro Spiel des Schweizers, der damit gemeinsam mit Thomas Tuchel die beste Bilanz aller BVB-Trainer aufweist.

Quelle: Getty Images

"Und dann schasst man ihn bei der ersten richtigen Krise", beklagte der 65-Jährige: "Offensichtlich trauern sie bei der Borussia immer noch Jürgen Klopp hinterher." Auch unter Favre-Nachfolger Edin Terzic konnte der BVB zuletzt vor der Weihnachtspause nicht überzeugen und musste gegen eine 1:2-Niederlage einstecken.

Neururer sieht sich dadurch in seiner Kritik bestätigt. "Unter Terzic kassiert die Borussia wie unter Favre auch nach Eckbällen weiter Gegentore. Ich glaube nicht, dass sich beim BVB im neuen Jahr nach dem Trainerwechsel so viel ändern wird", schrieb der ehemalige Schalke-Trainer.

BVB – Mats Hummels beklagt fehlenden Biss: "Es braucht Arbeit, Arbeit, Arbeit"

Mats Hummels hat vor dem Jahresauftakt mit dem BVB gegen den VfL Wolfsburg (Sonntag, 15.30 Uhr im LIVE-TICKER) über die jüngsten Probleme der Dortmunder gesprochen. Dabei forderte er von seiner Mannschaft harte Arbeit und mehr Biss.

"Da fehlt mir manchmal so ein kleines bisschen der letzte Biss, sich wirklich jeden Tag zu opfern. Das klingt jetzt krass, aber nur so entwickelst du dich wirklich weiter", erklärte Hummels im Vereinsmagazin der Schwarz-Gelben.

Dabei sieht sich der Vizekapitän in der Verantwortung, als Vorbild für die jüngeren Spieler voranzugehen. Talente wie Giovanni Reyna oder Jude Bellingham müssten dabei jedoch ebenfalls vollen Einsatz zeigen. So sei es essenziell, dass "jeder jeden Tag seriös arbeitet".

Quelle: Getty Images

"Dann sind auch mal Hackentricks und solche Dinge drin. Aber davor braucht es Arbeit, Arbeit, Arbeit", betonte Hummels, der gegen die Wölfe mit einem Sieg ins neue Jahr starten möchte.

Nach der Entlassung von Trainer Lucien Favre tat sich der BVB zuletzt auch unter Edin Terzic schwer und kassierte kurz vor Weihnachten bei Union Berlin eine 1:2-Niederlage. Dabei zeigte sich das Team vor allem bei gegnerischen Standards anfällig.

BVB: Erling Haaland zu Barca? Mino Raiola dementiert angebliche Einigung

Erling Haaland von Borussia Dortmund zum FC Barcelona - laut Haalands Berater Mino Raiola sind das "Fake News". "Ich habe bis heute mit keinem einzigen Präsidentschaftskandidaten vom gesprochen – weder über Erling Haaland noch über irgendeinen anderen von meinen Spielern – und werde das auch nicht tun", sagte Raiola bei Sport1: "Wenn im Januar ein neuer Präsident feststeht, dann kann er mich anrufen."

Barcelonas Präsidentschaftskandidat Emili Rousaud und der als Sport-Vizepräsident vorgesehene Josep Maria Minguella hatten am Mittwoch verkündet, dass sie mit Raiola eine Einigung über einen Haaland-Transfer im Sommer erzielt hätten, falls sie am 24. Januar die Wahl gewinnen sollten.

