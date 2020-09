BVB: Reinier beschenkt Erling Haaland, Lob von Uli Hoeneß - alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund

Reinier beschenkt Erling Haaland und von Bayern-Ehrenpräisdent Uli Hoeneß gibt's ein Lob. Alle BVB-News.

startet am Montagabend offiziell in die Pflichtspielsaison. Der Vizemeister der tritt in der 1. Runde des DFB-Pokals beim an.

Der BVB ist im Duell mit dem Drittligisten klarer Favorit und Trainer Lucien Favre hat klargestellt, dass die Zielsetzung in dieser Spielzeit klar der Gewinn des Pokals ist.

Neuzugang Reinier könnte sein Debüt für den BVB geben. Der junge Brasilianer nannte dabei nicht nur seine Lieblingsposition, sondern beschenkte auch Stürmer Erling Haaland.

Außerdem: Uli Hoeneß schätzt die Borussia stark ein und Torsten Lieberknecht hat gehörigen Respekt vor dem Gegner.

BVB: Besonderes Geschenk für Erling Haaland

Erling Haaland hat sich via Instagram bei Mitspieler Reinier bedankt. Der Brasilianer beschenkte den Torjäger mit einem Trikot seines langjährigen Klubs Flamengo. Das besondere dabei: Auf dem Short prangte Haalands Name und dessen Rückennummer "9".

Haaland und Reinier posierten gemeinsam mit dem Short und der Norweger schrieb dazu auf portugiesisch: "Einmal Flamengo, immer Flamengo."



Bild: https://www.instagram.com/erling.haaland

Reinier hatte vor seinem 30-Millionen-Wechsel zu im Januar mehrere Jahre für Flamengo gespielt und dort seinen Durchbruch geschafft. Vor wenigen Wochen heuerte der 18-Jährige beim BVB an. Mit Erling Haaland scheint er sich bereits bestens zu verstehen.

BVB - Uli Hoeneß erwartet Borussia Dortmund "stärker als im letzten Jahr"

Bayern Münchens Ehrenpräsident Uli Hoeneß sieht Konkurrent Borussia Dortmund "stärker als im letzten Jahr". Der BVB habe seine "jungen und hoch talentierten" Spieler wie Erling Haaland oder Jadon Sancho gehalten, "sie sind jetzt auch noch ein Jahr älter", sagte Hoeneß im Sport1-Doppelpass.

Grundsätzlich sieht der 68-Jährige die Bundesliga "in der Spitze gut aufgestellt. Ab Platz fünf oder sechs gibt es ein Loch. Aber das Wehklagen sehe ich nur noch relativ. Die hoch gelobten Engländer waren im Halbfinale der nicht vertreten. Aus der Bundesliga waren zwei Teams dabei. Ich würde mir international keine allzu großen Sorgen machen", sagte Hoeneß.

BVB-Neuzugang Reinier nennt seine Lieblingsposition

Borussia Dortmunds Neuzugang Reinier hat im Interview mit dem kicker seine Lieblings-Position verraten. "Ich sehe mich mehr als eine Art Strafraumspieler, nah am 16er oder drin, als hängende Spitze, als ein Zehner oder auch Neuner. Es geht mir um das Finalisieren, ich sehe mich nicht so sehr auf außen. Den eigenen Abschuss suchen oder auflegen, das gefällt mir. Nah am Tor, das macht mir Spaß", sagte der 18-jährige Brasilianer.

Ansprüche will er aber in keinster Weise stellen: "Es gibt so viele Spiele, da wird jeder seine Chancen erhalten, es geht darum, dass wir alle der Mannschaft helfen. Ich werde immer mein Bestes geben, zentral, außen, als Stürmer."



Bild: Imago Images / Kirchner-Media

Reinier kam vor wenigen Wochen auf Leihbasis von Real Madrid zu den Schwarz-Gelben. Er bleibt bis 2022.

BVB beim MSV zu Gast: Lieberknecht hat nur vor dem Zeugwart keine Angst

MSV-Coach Torsten Lieberknecht gibt sich vor dem DFB-Pokalknüller am Montag (20.45 Uhr) gegen Vizemeister Borussia Dortmund in Duisburg schon fast schon ehrfürchtig. "Ich habe vorm Zeugwart keine Angst, aber vor allen anderen. Vor wem soll ich da warnen? Ich habe die ganze Truppe von Dortmund gar nicht zusammenbekommen", sagte der Fußballlehrer vor dem Duell des Drittligisten gegen die BVB-Stars.

Nur 300 Zuschauer werden in der Arena dabei sein können. Für Lieberknecht das größte Manko. "Ein absolutes Highlight, das man den MSV-Fans am Montag gegönnt hätte", meinte der Coach: "Ein Super-Los – das willst du vor ausverkauftem Haus spielen!" Direkt nach der Auslosung Ende Juli hatte Lieberknecht geätzt: "Das ist alles Sch...!"

Inzwischen - mit einem gewissen Abstand - wollen die Zebras alles Mögliche tun, um den großen Coup zu landen. Das Weiterkommen "wäre für uns eine Sensation. So gehen wir dieses Spiel an!", betonte Lieberknecht: "Neben Bayern München ist der BVB der schwierigste Gegner, den du bekommen kannst. Da brauchst du eine Top-Top-Leistung."

