BVB: Favre-Abschied? Klub hat wohl Strategie - wildert Liverpool bei Borussia Dortmund? Alle News und Gerüchte

Borussia Dortmund hält sich bei Trainer Lucien Favre wohl alle Optionen offen und Giovanni Reyna geht selbstbewusst in die neue Saison. Alle BVB-News.

Für beginnt am Montag die neue Saison: In der ersten Runde des DFB-Pokals ist der BVB gegen den gefordert, in der wartet nur wenige Tage danach mit ebenfalls ein attraktiver Gegner.

Bericht: Favre-Abschied nach der kommenden Saison? BVB hält sich wohl "alle Optionen offen"

Ein Abschied von BVB-Trainer Lucien Favre nach der kommenden Saison ist wohl nicht ausgeschlossen. Wie die Ruhrnachrichten berichten, sollen sich sowohl Borussia Dortmund als auch Favre für die Zukunft "alle Optionen offen" halten.

In Anbetracht seines nur noch bis 2021 laufenden Vertrags hatte es in den letzten Monaten mehrfach Gerüchte um einen Abschied des 62-Jährigen gegeben. Im Herbst des vergangenen Jahres soll Favre sogar bereits vor dem Rauswurf gestanden, sich mit einer überzeugenden Rückrunde aber nochmals gerettet haben.

Dennoch sieht der Verein bislang offenbar keinen Anlass, Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufzunehmen. Favre scheine "zwar die aktuell beste, aber nicht eine Ideallösung mit Potenzial für mehrere weitere Jahre" zu sein, schreiben die Ruhrnachrichten .

Borussia Dortmund: Reyna geht selbstbewusst in die kommende Saison

Giovanni Reyna ist nach seinem Durchbruch in der vergangenen Saison bereit, bei Borussia Dortmund den nächsten Schritt zu machen. "Ich habe einen großen Sprung gemacht, und ich denke, jeder weiß, dass ich jetzt bereit bin, mehr zu spielen und eine größere Rolle in der Mannschaft zu spielen", sagte der 17-Jährige am Freitag gegenüber Journalisten.

"Ich habe in der letzten Saison viel gelernt und mich an die Geschwindigkeit und die Körperlichkeit bei den Profis gewöhnt", so Reyna, der betonte: "Das Wichtigste für mich ist das Vertrauen, von dem ich in den letzten sechs Wochen eine Menge bekommen habe. Ich bin vielen der Jungs nähergekommen. Sie haben mich jetzt wirklich akzeptiert, und sie erwarten, dass ich auch für sie eine gute Saison spiele."

So setzte sich der BVB bei Bynoe-Gittens gegen und den durch

Borussia Dortmund steht angeblich unmittelbar vor einem Transfer von Jamie Bynoe-Gittens von Manchester City. Wie die Bild -Zeitung berichtet, soll sich der BVB im Rennen um den 16-Jährigen auch gegen Real Madrid und den FC Barcelona durchgesetzt haben. Der klare Plan, den man Bynoe-Gittens aufgezeigt habe, sei demnach für seine Zusage entscheidend gewesen.

Nach Informationen der Bild -Zeitung wird der U16-Nationalspieler in der kommenden Saison zunächst für die U19 des BVB spielen. Erst ab 2021 soll Bynoe-Gittens zum Profi-Kader aufrücken und dort in die Fußstapfen von Jadon Sancho (20) und Jude Bellingham (17) treten. Nächste Woche soll der Transfer finalisiert werden, so das Blatt.

BVB: FC Liverpool wohl an Dortmunds Giovanni Reyna interessiert

Neben Jadon Sancho und Erling Haaland ist offenbar ein weiterer Youngster von Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund in der Premier League heiß begehrt: Nach Informationen des Mirror ist der FC Liverpool an einer Verpflichtung des 17-jährigen Giovanni Reyna interessiert .

Demnach gelte Liverpools Teammanager Jürgen Klopp als großer Fan des US-Amerikaners, ein Angebot im in noch bis 16. Oktober geöffneten Transferfenster gilt jedoch als unwahrscheinlich, stattdessen solle die Entwicklung des Offensivspielers weiter intensiv verfolgt werden.

Reyna, der im Juli 2019 von der NYCFC Academy zum BVB stieß, zählte ab Dezember regelmäßig zum Kader der Profis . In 18 Einsätzen kam er auf ein Tor und eine Vorlage, für die U19 traf er in der Bundesliga und UEFA in 16 Partien achtmal.

Bereits im Juni erklärte Sportdirektor Michael Zorc, man sei "in sehr guten Gesprächen mit ihm, dass wenn er 18 wird auch langfristig beim BVB bleibt". Reyna soll mit einem so genannten 3+2-Modell an den Verein gebunden sein. Da der US-Boy als Minderjähriger nur für drei Jahre unterschreiben durfte, wurde dem Vernehmen nach bereits ein Anschlussvertrag über zwei weitere Spielzeiten vereinbart.