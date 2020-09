BVB: MSV hat nur vor einem Dortmunder keine Angst, FIFA-Downgrades für zwei Borussen - alle News und Gerüchte

Die Dortmunder eröffnen in Duisburg ihre Pflichtspielsaison. Eine Spielzeit, die für Trainer Lucien Favre richtungsweisend wird. Alle BVB-News.

Für beginnt am Montag die neue Saison: In der ersten Runde des DFB-Pokals ist der BVB gegen den gefordert, in der wartet nur wenige Tage danach mit ebenfalls ein attraktiver Gegner.

Beim MSV ist der Respekt vor dem Vizemeister der Bundesliga riesig, wie Trainer Torsten Lieberknecht unterstrich. Ihn ärgert zudem, dass das Heimspiel vor nur wenigen hundert Fans ausgetragen werden darf.

Für Lieberknechts Pendant Lucien Favre wird die kommende Spielzeit wohl richtungsweisend: Nachdem bislang noch kein großer Titel für den 62-Jährigen herausgesprungen ist, muss er in seinem dritten Jahr als BVB-Trainer liefern. Wie die Ruhrnachrichten berichten, sollen sich die Bosse für die Zukunft nämlich "alle Optionen offen" halten.

Zudem geht der 17-jährige Giovanni Reyna mit breiter Brust in seine zweite Saison bei Borussia Dortmund. Seine guten Leistungen sollen jedoch auch dem englischen Meister nicht verborgen geblieben sein. Trainer Jürgen Klopp wolle die Entwicklung des Talents intensiv verfolgen.

BVB beim MSV zu Gast: Lieberknecht hat nur vor dem Zeugwart keine Angst

MSV-Coach Torsten Lieberknecht gibt sich vor dem DFB-Pokalknüller am Montag (20.45 Uhr) gegen Vizemeister Borussia Dortmund in Duisburg schon fast schon ehrfürchtig. "Ich habe vorm Zeugwart keine Angst, aber vor allen anderen. Vor wem soll ich da warnen? Ich habe die ganze Truppe von Dortmund gar nicht zusammenbekommen", sagte der Fußballlehrer vor dem Duell des Drittligisten gegen die BVB-Stars.

Nur 300 Zuschauer werden in der Arena dabei sein können. Für Lieberknecht das größte Manko. "Ein absolutes Highlight, das man den MSV-Fans am Montag gegönnt hätte", meinte der Coach: "Ein Super-Los – das willst du vor ausverkauftem Haus spielen!" Direkt nach der Auslosung Ende Juli hatte Lieberknecht geätzt: "Das ist alles Sch...!"

Inzwischen - mit einem gewissen Abstand - wollen die Zebras alles Mögliche tun, um den großen Coup zu landen. Das Weiterkommen "wäre für uns eine Sensation. So gehen wir dieses Spiel an!", betonte Lieberknecht: "Neben Bayern München ist der BVB der schwierigste Gegner, den du bekommen kannst. Da brauchst du eine Top-Top-Leistung."

Bericht: Favre-Abschied nach der kommenden Saison? BVB hält sich wohl "alle Optionen offen"

Ein Abschied von BVB-Trainer Lucien Favre nach der kommenden Saison ist wohl nicht ausgeschlossen. Wie die Ruhrnachrichten berichten, sollen sich sowohl Borussia Dortmund als auch Favre für die Zukunft "alle Optionen offen" halten.

In Anbetracht seines nur noch bis 2021 laufenden Vertrags hatte es in den letzten Monaten mehrfach Gerüchte um einen Abschied des 62-Jährigen gegeben. Im Herbst des vergangenen Jahres soll Favre sogar bereits vor dem Rauswurf gestanden, sich mit einer überzeugenden Rückrunde aber nochmals gerettet haben.

Dennoch sieht der Verein bislang offenbar keinen Anlass, Gespräche über eine Vertragsverlängerung aufzunehmen. Favre scheine "zwar die aktuell beste, aber nicht eine Ideallösung mit Potenzial für mehrere weitere Jahre" zu sein, schreiben die Ruhrnachrichten .

Borussia Dortmund: Reyna geht selbstbewusst in die kommende Saison

Giovanni Reyna ist nach seinem Durchbruch in der vergangenen Saison bereit, bei Borussia Dortmund den nächsten Schritt zu machen. "Ich habe einen großen Sprung gemacht, und ich denke, jeder weiß, dass ich jetzt bereit bin, mehr zu spielen und eine größere Rolle in der Mannschaft zu spielen", sagte der 17-Jährige am Freitag gegenüber Journalisten.

"Ich habe in der letzten Saison viel gelernt und mich an die Geschwindigkeit und die Körperlichkeit bei den Profis gewöhnt", so Reyna, der betonte: "Das Wichtigste für mich ist das Vertrauen, von dem ich in den letzten sechs Wochen eine Menge bekommen habe. Ich bin vielen der Jungs nähergekommen. Sie haben mich jetzt wirklich akzeptiert, und sie erwarten, dass ich auch für sie eine gute Saison spiele."