BVB (Borussia Dortmund): Haaland leakt FIFA-21-Rating bei Instagram, United macht bei Sancho Fortschritte - alle News und Gerüchte heute

Haaland hat seine FIFA-21-Wertung bei Instagram geleakt, zudem macht Manchester United bei Sancho Fortschritte. Alle News zu Borussia Dortmund.

befindet sich auf den letzten Metern der Saisonvorbereitung. Am Montag ist der BVB in der ersten Runde des DFB-Pokals beim gefordert.

Ein Thema, das auch nach offizieller Ansage aus der Führungsetage die Schlagzeilen beherrscht, ist Jadon Sancho: Nach Informationen von Goal und SPOX macht der englische Rekordmeister im Werben um den 20-Jährigen Fortschritte.

Zudem hat BVB-Stürmer Erling Haaland sein FIFA-21-Rating bei Instagram geleakt und Goal und SPOX haben sich damit befasst, wie die Stürmerdebatte bei Borussia Dortmund zu bewerten ist.

Mehr zu Borussia Dortmund aus den vergangenen Tagen:

BVB - Manchester United macht Fortschritte im Werben um Jadon Sancho

Premier-League-Rekordmeister Manchester United macht nach Informationen von Goal und SPOX Fortschritte im Werben um Jadon Sancho von Borussia Dortmund. Der Klub von Teammanager Ole Gunnar Solskjaer hat trotz der öffentlichen Bekräftigung des BVB, den englischen Nationalspieler in diesem Sommer nicht mehr ziehen zu lassen, weiterhin mit Sanchos Berater Emeka Obasi verhandelt. In puncto Gehalt und Provision haben sich beide Parteien dabei angenähert.

Dieses Thema war bis zuletzt Streitpunkt zwischen United und der Sancho-Seite, schließlich wollten die Red Devils ihr Gehaltsgefüge gerade im Hinblick auf das teure Missverständnis mit dem zu angewanderten Alexis Sanchez auf keinen Fall sprengen: Der Chilene war bei seinem Wechsel von Arsenal ins Old Trafford mit einem fürstlichen Gehalt ausgestattet worden und floppte dann heftig.

Eigentlich hatte BVB-Sportdirektor Michael Zorc einen Wechsel Sanchos nach Ablauf der von ihm gesetzten Frist (10. August) und der damit verbundenen Reise ins Trainingslager nach Bad Ragaz kategorisch ausgeschlossen ("Er wird in der kommenden Saison bei uns Spielen. Diese Entscheidung ist definitiv").

Bild: Imago Images / MIS

Auch auf die aktuellen Entwicklungen reagierte man in Dortmund gelassen. Wie Goal und SPOX erfuhren, geht man fest von einem Verbleib des Stürmers aus und schließt sogar Gespräche mit United bis zum Ende der Wechselperiode Anfang Oktober aus. Sancho fühle sich in Dortmund wohl und wolle bleiben, hieß es.

Das liegt auch daran, dass der BVB in Sachen Ablöseforderung nicht von den geforderten 120 Millionen Euro abrücken will. "Es hat nie ein Angebot für Jadon gegeben, aber es gibt von uns halt prophylaktisch die Ansage, was mindestens gezahlt werden müsste", sagte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke Anfang August der Süddeutschen Zeitung . Er betonte damals, dass es "keinerlei Kontakt" zwischen den beiden Vereinen gegeben habe: "Auch nicht indirekt oder über angebliche Mittelsmänner."

Wie mehrere englische Zeitungen in den vergangenen Tagen und Wochen berichteten, will und kann United die geforderte Summe aufgrund der Corona-Pandemie "auf keinen Fall" aufbringen. Der Klub soll seinerseits hoffen, dass der BVB früher oder später von den 120 Millionen Euro abrückt und die geforderte Summe auf etwa 100 Millionen Euro verringert.

Pro und Contra zur Dortmunder Stürmerdebatte: "Der BVB geht ein riskantes Spiel ein"

Mit Erling Haaland steht bei Borussia Dortmund nur ein gelernter Stürmer im Kader, erst im November wäre der dann 16-jährige Youssoufa Moukoko Angreifer Nummer zwei beim BVB. Reicht das aus oder nicht? Zwei Redakteure diskutieren.

FIFA 21: Erling Haaland leakt sein Rating bei Instagram

BVB-Stürmer Erling Haaland hat schon vor dem offiziellen Release der Ratings durch EA Sports (geplant für Donnerstag, den 10. September, um 17 Uhr) seine Wertung bei FIFA 21 verraten.

Bild: Instagram / @erling.haaland

Auf Instagram teilte der Angreifer von Borussia Dortmund seine Karte, die erahnen lässt, dass er im neuen Ableger des Konsolenklassikers zu den großen Gewinnern zählen wird.

Seine Gesamtwertung steigt demnach im Vergleich zu seiner Karte beim Release von FIFA 20 um 11 Punkte zu einer 84 an. Wenig überraschend gehört der 20-Jährige damit zu den Spielern, die die größten Upgrades erhalten haben.