BVB (Borussia Dortmund): Erling Haaland brilliert für Norwegen, Manchester United gibt bei Sancho nicht auf - alle News und Gerüchte heute

Marco Reus ist zurück, Erling Haaland ist gut drauf und Jadon Sancho ist weiter begehrt. Die BVB-News am Dienstag.

Am Montag absolvierte -Vizemeister gegen Sparta Rotterdam seine letzte Testpartie, ehe es am kommenden Wochenende mit den Pflichtspielen der neuen Saison losgeht. Dann trifft der BVB im auf den .

Nach zuletzt dürftigen Leistungen in den Freundschaftsspielen, gewannen die Borussen gegen Rotterdam mit 2:1.

Erfreulich dabei: Kapitän Marco Reus feierte nach langer Verletzungspause sein Comeback und steuerte prompt einen Treffer bei.

Außerdem: Erling Haaland brilliert bei der norwegischen Nationalmannschaft und lässt bei Jadon Sancho nicht locker.

Der englische Rekordmeister Manchester United hat den Kampf um Borussia Dortmunds Angreifer Jadon Sancho nicht aufgegeben. Gemäß eines Berichts der Manchester Evening News planen die Red Devils in der laufenden Transferperiode noch drei Verpflichtungen und ein Sancho-Deal genieße dabei die "Priorität".

ManUnited gilt seit geraumer Zeit als stark an Sancho interessiert. Eine vom BVB für einen möglichen Wechsel in diesem Sommer gesetzte Deadline lief allerdings am 10. August ab. Trotzdem habe man in Manchester die Hoffnung auf einen Wechsel des Rechtsaußen noch nicht aufgegeben.

Zwei weitere Kandidaten auf einen Transfer ins Old Trafford in diesem Sommer sollen gemäß Manchester Evening News die Linksverteidiger Sergio Reguilon von Real Madrid und Vitaliy Mykolenko ( ) sein. Sie stehen bei ihren Klubs wie Sancho bis 2023 unter Vertrag.

Bislang tätigte Manchester United mit dem niederländischen Nationalspieler Donny van de Beek einen namhaften Transfer zur kommenden Saison. Der Mittelfeldstar kam in der vergangenen Woche für knapp 40 Millionen Euro Ablöse von Ajax Amsterdam.

BVB: Wolf, Passlack und Pherai dürfen Borussia Dortmund wohl verlassen

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund will seinen Kader bis zum Schließen des Transferfensters am 5. Oktober noch verkleinern. Dies berichten die Ruhr Nachrichten und nennen drei Kandidaten, die den BVB noch verlassen dürfen: Marius Wolf (25), Felix Passlack (22) und Immanuel Pherai (19).

Wolf, der die vergangene Saison auf Leihbasis bei verbrachte, steht bei der Borussia noch bis 2023 unter Vertrag. Konkretes Interesse an ihm gibt es aktuell nicht. Vor einigen Wochen hieß es, sein Ex-Trainer Niko Kovac wolle den Rechtsaußen zur in die lotsen.

Passlack dürfte es ebenso wie Wolf schwer haben, in der kommenden Spielzeit regelmäßig zu Einsätzen zu kommen. Das einstige Top-Talent war zuletzt ebenfalls (mehrmals) verliehen und hat auf den defensiven Außenbahnen große Konkurrenz. Passlack steht in Dortmund noch bis 2022 unter Vertrag.

Etwas anders ist der Fall bei Mittelfeldspieler Pherai gelagert. Der Teenager steht in der Gunst von Trainer Lucien Favre weit oben und könnte auf Leihbasis abgegeben werden. Zuvor müsste aber sein bis 2021 laufendes Arbeitspapier noch verlängert werden.

Marco Reus mit Treffer bei BVB-Comeback

Nationalspieler Marco Reus hat Borussia Dortmund bei seinem Comeback nach knapp siebenmonatiger Verletzungspause zum Sieg geschossen. Im letzten Test der Vorbereitung gewann der BVB auch dank eines Treffers des 31-Jährigen mit 2:1 (0:0) gegen den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam. Reus traf in der 63. Minute zum 1:0 und leitete damit den vierten Sieg im siebten Test ein.

Kapitän Reus war beim BVB in einer insgesamt zähen Partie von Beginn an auffällig und kam schon in der ersten Halbzeit zu einer guten Gelegenheit aus knapp zwölf Metern (21.), nach dem Seitenwechsel ließ er einen Pfostenschuss folgen (59.).

Nur vier Minuten später erzielte Reus nach Vorlage von Nationalspieler Julian Brandt den Führungstreffer. In der 70. Minute wurde der Rückkehrer ausgewechselt. BVB-Nachwuchsspieler Immanuel Pherai baute die Führung zunächst aus (66.), ehe Rotterdams Emanuel Emegha für den Endstand sorgte.

BVB - Jadon Sancho stellt sein Traum-5er-Team zusammen: Nur Brasilianer und er selbst

Jadon Sancho von Borussia Dortmund hat in einem Interview verraten, welche Fußballgrößen er für ein 5er-Team nominieren würde . "Neymar ist dabei. Robinho, Ronaldinho. Ich stelle mich noch selbst auf - und Ronaldo (der Brasilianer, d. Red.). Wir brauchen keinen Torwart. Ein brasilianisches Team plus Sancho", so Sancho im Gespräch mit Soccerbible .

Über Ronaldinho, den er bereits mehrfach als eines seiner Vorbilder bezeichnet hatte, meinte der BVB-Angreifer: "Was er auf dem Platz gemacht hat, war einfach verrückt. Er hat es so einfach aussehen lassen. Er hat verschiedene Dinge ausprobiert und hatte keine Angst."



In den letzten Monaten war Sancho mehrfach durch Disziplinlosigkeiten abseits des Rasens aufgefallen. Eine ähnliche Situation erlebte auch der englische Stürmer Raheem Sterling, den der 20-Jährige wegen ihrer gemeinsamen Erfahrungen als einen Spieler bezeichnete, zu dem er aufschaut.

"Er geht mit diesen Dingen sehr gut um. Eine Zeit lang fokussierte sich die Presse nur auf ihn", sagte Sancho über seinen Teamkollegen bei den Three Lions und betonte: "Wie er damit umgegangen ist und welches Vorbild er heute geworden ist, verdient eine Menge Respekt. Er ist eine großartige Person."

BVB: Erling Haaland steht angeblich für 2021 bei auf dem Wunschzettel

Der spanische Rekordmeister Real Madrid hält sich aktuell auf dem Transfermarkt zurück. Die Corona-Pandemie und ihre finanziellen Auswirkungen treffen auch die Blancos hart. Ihre Strategie sieht vor, im nächsten Jahr groß zuzuschlagen und gleich drei namhafte Stars ins Santiago Bernabeu zu losten. Das berichtet ABC , die drittgrößte Tageszeitung Spaniens.

Das Blatt aus Madrid schreibt, Real wolle im kommenden Sommer unter anderem BVB-Stürmer Erling Haaland holen . Gerüchte um ein Interesse an dem Norweger kursieren bereits sein Monaten. Allerdings habe Borussia Dortmund bereits frühzeitig signalisiert, Haaland auf keinen Fall in diesem Sommer abgeben zu wollen.

Im Januar war der 20-Jährige für 20 Millionen Euro zur Borussia gewechselt, wo er noch bis 2024 unter Vertrag steht.

Geht es nach dem Willen der Real-Bosse, soll Haaland ab 2021 dann den Real-Sturm mit Kylian Mbappe bilden. Der Weltmeister von sei das Transferziel Nummer eins, heißt es weiter. 2022 läuft Mbappes Vertrag in Paris aus und bisher sind die Verhandlungen wegen einer vorzeitigen Verlängerung nicht erfolgreich verlaufen. Sollte dies so bleiben, hielte Real im kommenden Sommer gute Karten im Wechselpoker in der Hand.

Der dritte Neuzugang bei Real solle Ausnahmetalent Eduardo Camavinga von werden.