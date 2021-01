BVB (Borussia Dortmund) heute: Großkreutz wehrt sich gegen Kritik, Zorc lobt Delaney - alle News am Mittwoch

Kevin Großkreutz wehrt sich nach seiner Trennung vom KFC Uerdingen gegen Kritik, während Thomas Delaney Lob von Michael Zorc erhält. Alle BVB-News.

ist nach dem 2:0-Erfolg über den wieder an die Spitzengruppe herangerückt, am kommenden Wochenende steht das Duell mit in der Red Bull Arena an.

Vor dem Spitzenspiel outete sich Mats Hummels als Fan der Leipziger. Michael Zorc fand derweil lobende Worte für Thomas Delaney, der beim Sieg gegen die Wölfe nach Rückenproblemen wieder in der Startelf gestanden hatte.

Außerdem wehrte sich der Ex-Dortmunder Kevin Großkreutz gegen Kritik nach seiner Trennung vom KFC Uerdingen. Und: Jadon Sancho macht offenbar während der Weihnachtsfeiertage "geheimen" Urlaub in Dubai.

BVB: Ex-Dortmunder Kevin Großkreutz wehrt sich gegen Kritik

Der frühere Dortmunder Kevin Großkreutz (32) hat sich im Interview mit der Sport Bild gegen Kritik nach seiner Trennung vom KFC Uerdingen gewehrt. Der Klub hatte den Vertrag mit dem Weltmeister einseitig gekündigt, ein Gericht sprach Großkreutz später eine Summe von knapp einer halben Million Euro zu.

"Ich bin kein geldgieriger Abzocker! Ich habe bereits vor Corona seit 2019 auf 14 000 Euro Gehalt pro Monat verzichtet", betonte der Defensivspieler. "Der Verein kam mit dieser Bitte auf mich zu, ich war einverstanden. Das hat übrigens niemand öffentlich kommuniziert. Und trotzdem wäre ich auch in Corona-Zeiten bereit gewesen, auf einen zusätzlichen Teil meines Gehalts zu verzichten." Er habe "nichts Falsches getan", sagte Großkreutz.

Ob er seine Karriere fortsetzen werde, sei derzeit noch offen: "Im Moment will ich nichts ausschließen. Ich trainiere seit acht Wochen jeden Tag, um fit zu sein, falls ich noch mal bei einem Verein unterschreibe." Er müsse vor allem "Bock auf die Herausforderung haben", das Gehalt sei nicht entscheidend.

Zudem hofft der Ex-BVB-Star auf einen Abschied im Signal Iduna Park - vor Zuschauern. "Natürlich wäre es geil", gab Großkreutz zu: "Vielleicht könnte es gleichzeitig auch ein Benefizspiel für Geschädigte der Corona-Krise werden, dann wäre es sogar eine Aktion für den guten Zweck. Die Hütte würden wir schon vollkriegen."

BVB: Michael Zorc lobt Thomas Delaney

Nach mehreren Wochen Pause aufgrund von Rückenproblemen spielte Thomas Delaney (29) beim 2:0 gegen den VfL Wolfsburg 90 Minuten durch und zeigte eine gute Leistung. Danach gab es Lob von höchster Stelle. "Thomas ist ein absolut stabilisierender Faktor bei uns, und er ist berechenbar: Du weißt, was du bei ihm bekommst", zitiert der kicker Sportdirektor Michael Zorc. Zudem betonte er: "Thomas hat sich auch spielerisch entwickelt."

In der laufenden Saison kommt Delaney in der Liga erst auf sieben Einsätze (kein Scorerpunkt), dazu kommen fünf Champions-League-Spiele, zwei Einsätze im Pokal und der DFL-Supercup.

BVB: Mats Hummels outet sich als Fan von RB Leipzig

Im Top-Spiel der trifft Borussia Dortmund am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf RB Leipzig. Die Roten Bullen sind dem BVB in der Tabelle bereits sechs Punkte enteilt, Angst vor einer langfristigen Rivalität um die Bundesligaspitze hat Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels jedoch nicht: "Ich liebe Konkurrenz und finde es geil, dass wir in der Bundesliga inzwischen fünf Teams haben, die hohes internationales Niveau verkörpern."

Trotz hoher Investitionen des Getränke-Riesen in das Fußball-Konstrukt hat Hummels Respekt vor den Entwicklungen bei RB: "Auch wenn das in Dortmund nicht jeder so gerne hört: Ich bin ein Fan davon, was in Leipzig sportlich passiert und wie sich der Verein entwickelt hat. Einfach, weil dort gute Arbeit gemacht wird. Geld alleine ist dafür keine Garantie."

BVB: Darum machte Jadon Sancho in Dubai Geheimurlaub

Jadon Sancho hat die Weihnachtsfeiertage nicht in , sondern in Dubai verbracht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, traf der BVB-Star in den Emiraten seinen Vater, da er aufgrund der Corona-Mutation nicht auf die Insel fliegen durfte.

Das Familientreffen scheint dem Angreifer geholfen zu haben. Nach schwierigen Wochen zeigte die Formkurve Sanchos am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg wieder nach oben.

