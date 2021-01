BVB: Mats Hummels outet sich als Fan von RB Leipzig

RB Leipzig hat in den letzten Jahren eine enorme Entwicklung genommen. Mats Hummels ist beeindruckt vom Erfolg der Sachsen.

Im Topspiel der trifft am Samstag (ab 18.30 Uhr im LIVE-TICKER) auf . Die Roten Bullen sind dem BVB in der Tabelle bereits auf sechs Punkte enteilt, Angst vor einer langfristigen Rivalität um die Bundesligaspitze hat Dortmunds Abwehrchef Mats Hummels jedoch nicht: "Ich liebe Konkurrenz und finde es geil, dass wir in der Bundesliga inzwischen fünf Teams haben, die hohes internationales Niveau verkörpern."

Trotz hohen Investitionen des Getränke-Riesen in das Fußball-Konstrukt hat Hummels Respekt vor den Entwicklungen bei RB: "Auch wenn das in Dortmund nicht jeder so gerne hört: Ich bin ein Fan davon, was in Leipzig sportlich passiert und wie sich der Verein entwickelt hat. Einfach, weil dort gute Arbeit gemacht wird. Geld alleine ist dafür keine Garantie."

Mats Hummels steht beim BVB bis 2023 unter Vertrag

Hummels, dessen Vertrag noch bis 2023 läuft, hat eine Meisterschaft in dieser Zeit für durchaus realistisch. " Es liegt an uns. Wir sind gut genug, um eine Meisterschaft in den kommenden Jahren zu gewinnen. Nur müssen wir selber die Bereitschaft dafür mitbringen. Schenken wird uns die Schale keiner." Ein Karriereende sei danach eine Option, aber kein Muss. "Ich versuche alles, um auf diesem Niveau solange wie möglich zu spielen, weil es mir einfach unglaublich viel Spaß macht."

Bezüglich einer möglichen Rückkehr in die Nationalmannschaft liege die Entscheidung nicht in den Händen von Hummels: "Ich habe mir darüber schon sehr viele Gedanken gemacht. Sich über eine theoretische Situation den Kopf zu zermartern bringt nichts: Das wird sich erst herausstellen, sollte es dazu kommen." Die schwachen Leistungen hätten ihn "emotional wirklich getroffen", letztmals Kontakt gab es im Dezember anlässlich seines Geburtstages. "Wir haben ja kein schlechtes Verhältnis untereinander."