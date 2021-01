BVB (Borussia Dortmund) heute: Watzke drückt Schalke die Daumen und Infos zu Sanchos "Geheim"-Urlaub - alle News am Dienstag

Hans-Joachim Watzke drückt dem Erzrivalen aus Gelsenkirchen die Daumen für den Klassenerhalt, Jadon Sancho war in der Wüste. Alle BVB-News.

ist nach dem 2:0-Erfolg über den wieder an die Spitzengruppe herangerückt, am kommenden Wochende steht das Duell mit in der Red Bull Arena an.

Dabei hofft Mats Hummels darauf, dass seine Teamkollegen weniger wie beim Fünf-gegen-Fünf in der Halle agieren, sondern alles dem Gewinnen unterordnen.

Bei den Roten Bullen wird es auch auf Jadon Sancho ankommen, der nach schwachen Wochen gegen Wolfsburg wieder eine ansteigende Form gezeigt hat. Ob ein Geheim-Urlaub in der Wüste über Weihnachten dabei geholfen hat?

Mehr Teams

Außerdem: Hans-Joachim Watzke drückt dem ungeliebten Rivalen Schalke 04 im Rennen um den Klassenerhalt die Daumen.

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Dienstag : Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

BVB - Hummels über Dortmund-Probleme: "Zu oft kein Erwachsenenfußball"

Mats Hummels hat die zuletzt immer wieder aufkeimenden Probleme des BVB analysiert. Man habe zu oft nicht konzentriert genug agiert.

Hier geht es zur kompletten News.

Bild: Getty Images

BVB: Darum machte Jadon Sancho in Dubai Geheimurlaub

Jadon Sancho hat die Weihnachtsfeiertage nicht in , sondern in Dubai verbracht. Wie die Bild-Zeitung berichtet, traf der BVB-Star in den Emiraten seinen Vater, da er aufgrund der Corona-Mutation nicht auf die Insel fliegen durfte.

Das Familientreffen scheint dem Angreifer geholfen zu haben. Nach schwierigen Wochen zeigte die Formkurve Sanchos am vergangenen Wochenende gegen Wolfsburg wieder nach oben.

Bild: Getty Images

BVB-Boss Watzke drückt dem die Daumen

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke von Borussia Dortmund drückt dem Revierrivalen Schalke 04 im Abstiegskampf der die Daumen. "Schalke ist einer der Klubs, die die Bundesliga beleben. Für die Attraktivität der Liga wäre es ein Drama, würde Schalke absteigen", sagte Watzke im kicker-Interview: "Ähnlich wie es beim der Fall war."

Das Beispiel HSV zeige auch, "dass es kein Selbstläufer ist, sofort wieder aufzusteigen." Die Schalker warten seit 30 Ligaspielen auf einen Sieg und belegen mit vier Punkten nach 14 Spielen den letzten Platz. Watzke zeigte daher Mitgefühl mit Sportvorstand Jochen Schneider.

Bild: Getty Images

Sorgenkind Sancho wieder Scorer-König? Die Gründe für seine Situation beim BVB

Nach langer Durststrecke erzielte Jadon Sancho gegen Wolfsburg seinen ersten Saisontreffer. Dennoch fehlt dem BVB-Star weiterhin die Leichtigkeit.



Hier geht es zum kompletten Feature.

Bild: Getty Images

BVB: Der Spielplan von Borussia Dortmund