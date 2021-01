BVB (Borussia Dortmund) heute: Watzke rät Haaland zu Verbleib und erklärt Sanchos Formkrise - alle News und Gerüchte

Hans-Joachim Watzke rät Erling Haaland zu einem Verbleib bei Borussia Dortmund und erklärt die bisherige Formkrise von Jadon Sancho. Alle BVB-News.

ist mit einem Erfolgserlebnis in das Jahr 2021 gestartet. Bei der Heimpremiere von Trainer Edin Terzic bezwang der BVB den dank Toren von Manuel Akanji und Jadon Sancho mit 2:0.

Sanchos Treffer war gleichzeitig sein erster in dieser Saison. In einem Interview erklärte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke die bisherige Formkrise des jungen Engländers. Zudem riet er Erling Haaland von einem Wechsel ab.

Michael Zorc äußerte sich derweil zu den Gerüchten um ein Interesse der Westfalen an Gladbach-Trainer Marco Rose. Zudem steht der nächste Pokal-Gegner des BVB fest: Im Achtelfinale trifft man auf den .

Der BVB (Borussia Dortmund) heute am Montag: Hier erfahrt Ihr alles Wissenswerte rund um den Bundesligisten.

BVB: Watzke erklärt Formtief von Jadon Sancho

Für Jadon Sancho lief es bei Borussia Dortmund in dieser Saison bisher alles andere als gut. Der 20-Jährige erzielte beim 2:0-Sieg gegen den VfL Wolfsburg am vergangenen Sonntag erst seinen ersten Treffer in der .

Der englische Nationalspieler war aufgrund seines Formtiefs in den vergangenen Wochen in die Kritik geraten. Zumal er im Sommer mit einem Wechsel zu in Verbindung gebracht worden war. BVB-Geschäfstführer Hans-Joachim Watzke lieferte nun eine Begründung für die schwachen Leistungen von Sancho.

"Jadon hatte sich unterbewusst womöglich schon ein wenig auf einen Wechsel eingestellt. Ich glaube, darüber hatte er sich zumindest so viele Gedanken gemacht, dass er seine Leichtigkeit verloren hat. Ich empfinde ihn aber seit Wochen als sehr bemüht", sagte der 61-Jährige in einem Interview mit dem kicker .

Bild: Getty Images

Sancho habe früher "nicht über seine nächste Ballaktion nachgedacht", sagte Watzke: "Jetzt überlegt er. Und die Zehntelsekunde, die ihm dadurch fehlt, ist häufig genau die, in der ihm der Gegenspieler dann schon auf den Füßen steht. Je mehr man sich als Kreativer bemüht, desto schwieriger wird es oft."

An eine dauerhafte Krise glaubt Watzke allerdings nicht. "Ich denke, er benötigt zwei, drei Erfolgserlebnisse am Stück, dann wird es ganz schnell auch wieder aufwärts gehen. Er ist nach wie vor eines der größten Talente, die es gibt", erklärte er.

Ein Wechsel zu Manchester United sei zudem nie komkret geworden. "Die medial vielfach genannte angebliche Transfersumme hat es ja in der Realität nie gegeben. Und wenn du dann noch irgendwann signalisiert bekommst, dass von der gebotenen Summe ein großer Teil erst in einigen Jahren gezahlt werden soll, wird es endgültig eine reine Theoriediskussion", erkärte Watzke. Berichten zufolge sollen die Red Devils mehr als 100 Millionen Euro für Sancho geboten haben.

BVB: Hans-Joachim Watzke rät Erling Haaland zu Verbleib in Dortmund

Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke rät Torjäger Erling Haaland zu einem längeren Verbleib bei Bundesligist Borussia Dortmund. "Erling und auch sein Berater Mino Raiola wissen, was sie an uns haben. Ich kann ihm nur den Rat geben, es so zu machen wie Robert Lewandowski", sagte der BVB-Boss im kicker -Interview und fügte mit Blick auf einen möglichen Wechsel an: "Ich glaube nicht, dass das passieren wird."

Weltfußballer Lewandowski habe sich "damals die Zeit gegeben, in Dortmund zu einem absoluten Weltklassespieler zu reifen", sagte Watzke. "Das gelingt dir nicht in einem Jahr. Denn klar ist, wenn Erling uns irgendwann verlassen sollte, dann geht er nur zu einem noch größeren Klub. Und so viele kommen da ja nicht in Betracht. Wenn du zu einem Klub wie - nur um ein Beispiel zu nennen - gehst, musst du schon Weltklasse sein."

Haaland besitzt beim BVB einen Vertrag bis Juni 2024, dieser soll aber eine Ausstiegsklausel enthalten. Der 20-jährige Norweger wird immer wieder mit europäischen Spitzenklubs in Verbindung gebracht. (SID)

Bild: Getty Images

Borussia Dortmund: Michael Zorc äußert sich zu Rose-Gerüchten

BVB-Sportdirektor Michael Zorc hat sich zu den Gerüchten um ein Interesse an Borussia Mönchengladbachs Trainer Marco Rose geäußert. "Wir haben sehr wichtige Spiele im Januar. Das ist unser Fokus. Es gebietet mein Respekt vor und auch vor anderen Vereinen, kein weiteres Wort mehr darüber zu verlieren", sagte Zorc vor dem Spiel gegen den VfL Wolfsburg gegenüber Sky.

Rose hat in Gladbach zwar noch einen Vertrag bis Sommer 2022, besitzt aber Berichten zufolge eine Ausstiegsklausel.

Bild: Getty Images

Nach der Entlassung von Lucien Favre im vergangenen Dezember hatte Edin Terzic den Posten übernommen und soll mindestens bis zum Saisonende auf der Trainerbank sitzen.

"Wir müssen nicht drum herumreden, dass wir uns auch andere Optionen offenhalten", sagte Watzke, "die nächsten Monate werden entscheiden, wie es ab dem Sommer weitergeht. [...] Es ist doch so: Wenn Edin es gut macht - und das glaube ich - und wir uns trotzdem für eine andere Lösung entscheiden sollten, stünden ihm alle Türen offen."

VIDEO-Highlights, Bundesliga: Borussia Dortmund - VfL Wolfsburg 2:0

BVB trifft im auf den SC Paderborn

Borussia Dortmund trifft im Achtelfinale des DFB-Pokals auf den SC Paderborn . Das ergab die Auslosung am vergangenen Sonntag.

Die Partie wird am 2. oder 3. Februar im Dortmunder Signal Iduna Park ausgetragen. Im Pokal traf der BVB zuletzt in der Saison 2015/16 auf den Zweitligisten und gewann deutlich mit 7:1.

Bild: imago images

Akanji und Sancho entscheiden Verfolgerduell! BVB schlägt die Wölfe

Im Verfolgerduell mit dem VfL Wolfsburg gelingt Borussia Dortmund ein ganz wichtiger Sieg . Manuel Akanji und Jadon Sancho stellen den Dreier sicher.

Neues Jahr, neues Glück: Manuel Akanji hat Borussia Dortmund beim Comeback von Erling Haaland doch noch den Zündfunken für die erhoffte Aufholjagd geliefert. Der Innenverteidiger war mit seinem Kopfball der Wegbereiter für den BVB zum erkämpften 2:0 (0:0) gegen den VfL Wolfsburg - die Dortmunder kletterten damit immerhin schon mal an den Gästen vorbei auf den Champions-League-Rang vier, der das Mindestziel ist.

Bild: Getty Images

