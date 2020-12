BVB: Zorc kommentiert Haaland-Abhängigkeit, Meunier fällt aus - alle News zu Borussia Dortmund

Wenn Haaland nicht trifft, tut sich Borussia Dortmund schwer. Zu dieser These hat sich nun Michael Zorc geäußert. Alle BVB-News.

muss heute liefern: In der ist zu Gast in Westfalen - und es geht um den Einzug ins Achtelfinale der Königsklasse (21 Uhr im LIVE-TICKER ).

Mit dabei sein wird dann auch Erling Haaland. Dortmunds Sportdirektor Michael Zorc hat sich nun zu der These geäußert, dass der BVB zu abhängig von den Treffern des Norwegers sei.

Nicht gegen die Italiener mitspielen wird Thomas Meunier. Der Rechtsverteidiger aus muss aufgrund einer Verletzung passen.

Außerdem: Die Entwicklung von Axel Witsel seit seinem Wechsel zu den Dortmundern wirft Fragen auf.

Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Mittwoch.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Zorc kommentiert die BVB-Abhängigkeit von Haaland

Erling Haaland ist bei Borussia Dortmund im Sturmzentrum gesetzt. Der Norweger kommt in dieser Saison auf 17 Tore in gerade einmal 14 Partien für den BVB.

Dass der BVB zu abhängig von den Toren des Youngsters ist, glaubt Sportdirektor Michael Zorc nicht. "Natürlich hilft uns das, wenn Erling für uns trifft", sagte er in der Sport Bild zurückhalten und zog einen anderen Vergleich: "Bayern München ist auch so erfolgreich dank der vielen Tore von Robert Lewandowski."

Die Sport Bild hatte vorgerechnet, dass der BVB 92 Prozent der Spiele gewinnt, wenn Haaland trifft. Bleibt er ohne Tor, gewinnen die Borussen gerade einmal 40 Prozent.

Quelle: imago images / Matthias Koch

Witsel und seine Entwicklung: Der Ursprungs-Witsel ist verblasst

Witsel avancierte nach seinem Wechsel zum Herzstück des BVB-Mittelfelds. An sein grandioses erstes Halbjahr konnte er nicht mehr anknüpfen.

HIER lest ihr das komplette Feature!

Quelle: imago images / Kirchner-Media

Thomas Meunier fällt gegen Lazio aus

Borussia Dortmund muss im Champions-League-Heimspiel gegen Lazio Rom auf Rechtsverteidiger Thomas Meunier verzichten . Der Belgier könne wegen seiner Wadenverletzung "definitiv nicht spielen", sagte Trainer Lucien Favre am Dienstag vor dem Duell am Mittwochabend.

Offen ist der Einsatz von Europameister Raphael Guerreiro (Oberschenkelzerrung) und Emre Can, der nach einem Schlag auf das Fußgelenk Schmerzen hat. "Bei Guerreiro bin ich positiv", sagte Favre, "bei Can werden wir sehen."

Quelle: imago images / firo Sportphoto

BVB lehnte Transfer von Ferran Torres wegen mangelnder Torgefahr ab

Borussia Dortmund hat offenbar eine Verpflichtung von Shootingstar Ferran Torres in der vergangenen Transferperiode abgelehnt , da die Verantwortlichen ihn als nicht torgefährlich genug betrachteten. Das berichtet Sky unter Berufung auf eigene Informationen.

Demnach sollen die Berater von Torres im vergangenen Transferfenster zweimal in Dortmund vorstellig geworden sein , der BVB winkte aber ab . Dabei wäre Torres, der später vom zu wechselte, bereits für eine Summe von 23 Millionen Euro verfügbar gewesen.

Der BVB soll aber nicht die einzige Mannschaft aus der gewesen sein, die sich gegen eine Verpflichtung des Angreifers entschied. Dem Bericht zufolge entschied sich bereits 2019 gegen eine Verpflichtung Torres'.



Quelle: Getty Images

BVB: Jürgen Klopp wollte Mario Götze und Julian Brandt nach Liverpool lotsen

Ex-BVB-Trainer Jürgen Klopp plante wohl, zwei spätere Dortmund-Spieler zum holen. The Athletic schreibt, dass der Übungsleiter der Reds Mario Götze und Julian Brandt verpflichten wollte, aber im Werben um die beiden offensiven Mittelfeldmänner jeweils den Kürzeren zog.

So soll Klopp 2016 Interesse an einer erneuten Zusammenarbeit mit seinem Ex-Schützling Götze gehabt haben. Dieser stand damals noch bei Bayern München unter Vertrag und strebte einen Abschied vom deutschen Rekordmeister an. Ein Wechsel nach soll Götze jedoch nicht gereizt haben und er entschied sich schließlich zu einer Rückkehr nach Dortmund. Dort fand er aber nicht zu alter Stärke und wechselte vor wenigen Wochen zur PSV Eindhoven in die Eredivisie .

Liverpool verpflichtete seinerzeit stattdessen Sadio Mane für 40 Millionen Euro vom und tätigte damit einen Glücksgriff auf dem Transfermarkt.

Auch Julian Brandt stand im Fokus Liverpools. 2017 war der damalige Leverkusener ein möglicher Kandidat für Jürgen Klopp. Brandt aber entschied sich wegen der großen Konkurrenz im Kader der Engländer für einen Verbleib bei Bayer. 2019 folgte der Wechsel zur Borussia. Dort steht er noch heute unter Vertrag.



Quelle: Getty Images

Ex-BVB-Star Julian Weigl zu ?

Bundesligist Hertha BSC zeigt wohl Interesse an einer Verpflichtung des ehemaligen Dortmunders Julian Weigl ( Lissabon). Das berichtet Sky . Demnach hat sich die Hertha bereits bei Weigl wegen eines möglichen Wechsels erkundigt.

Der Ex-Nationalspieler (fünf Einsätze für die DFB-Elf) wechselte erst zuletzt den Berater und wird nun von Pini Zahavi vertreten, möglicherweise um einen Abgang von Benfica zu forcieren.

Dem Bericht zufolge ist ein Wechsel im Winter für die Berliner aber finanziell nicht zu stemmen. Denkbar sei eine Leihe mit moderater Kaufoption, allerdings sei dies derzeit "alles andere als konkret".

Benfica verpflichtete Weigl im Januar 2020 für 20 Millionen Euro Ablöse und möchte diese Summe bei einem möglichen Verkauf gerne wieder einnehmen. In Portugal kann sich der Deutsche unter Trainer Jorge Jesus bislang nicht durchsetzen und stand in dieser Saison in gerade einmal drei von möglichen elf Partien in der Startelf.

BVB: Ehemaliger Ultra und Fan-Vertreter Gruszecki wird Watzkes Chefberater

Der frühere Ultra und Fanvertreter Jan-Henrik Gruszecki wird bei Borussia Dortmund mit Jahresbeginn die neu geschaffene "Stabstelle Strategie und Kultur" leiten und damit zum Chefberater von Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke . Das berichten die Sportschau , die Ruhr Nachrichten und der kicker übereinstimmend.

Darüber hinaus werde Gruszecki, der als einer der profiliertesten Fan-Vertreter des deutschen Fußballs gilt, seinen Platz in der DFL-Taskforce Zukunft Profifußball behalten. Auch diesem Gremium gehört er als Fanvertreter an.

Zuerst hatten die Sportschau und die Ruhr Nachrichten über Gruszeckis Einstellung in der Dortmunder Chefetage berichtet. "Der Austausch zwischen uns beiden war schon in den vergangenen Jahren da, jetzt wollte ich ihn institutionalisieren", sagte Watzke der Sportschau .

Gruszecki habe in vielen Bereichen durchaus andere Ansichten. Diese "Reibungspunkte" seien "gewollt". Der 36-Jährige, der in Buenos Aires studierte, arbeitete zuletzt als freischaffender Kommunikationsberater für eine Agentur in Hamburg.



Quelle: imago images

