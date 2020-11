BVB: Erling Haaland spricht über Auswechslungen, Klopp-Rückkehr fällt flach - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Erling Haaland wundert sich, warum er ständig ausgewechselt wird, Jürgen Klopp kehrt vorerst doch nicht nach Dortmund zurück. Alle BVB-News heute.

ist der Start in die neue Saison durchaus geglückt. In der rangiert das Team von Trainer Lucien Favre auf Rang zwei, in der steht der BVB vor dem Einzug ins Achtelfinale.

Auch, weil Erling Haaland sich derzeit in unglaublicher Form befindet. Der Norweger trifft nach Belieben, wundert sich aber, dass er häufig ausgewechselt wird.

Außerdem: Jürgen Klopps Rückkehr nach Dortmund fällt aus. Der muss gegen den nun doch in antreten.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Freitag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Borussia Dortmund: Erling Haaland spricht über Auswechslungen

Dortmunds Torjäger Erling Haaland hat in einem Interview mit CBS Sports über seine häufigen Auswechslungen durch Trainer Lucien Favre gesprochen. "Es ist zur Normalität geworden, dass er mich auswechselt. Ich weiß nicht wieso" sagte der Norweger (via Ruhr Nachrichten). "Vielleicht möchte er, dass ich mehr Tore schieße. Ich muss so oft treffen wie möglich, so schnell wie möglich, bevor er mich auswechselt", scherzte er.

Ein Blick auf die Statistiken zeigt aber, dass Haaland gar nicht so oft ausgewechselt wird. In der Liga wurde er in sieben Einsätzen erst einmal vorzeitig vom Platz geholt. Nur in den beiden klaren Siegen über den in der Königsklasse durfte er jeweils vorzeitig zum Duschen, zuvor spielte er zweimal durch.

Borussia Dortmund: Comeback von Zagadou deutet sich an

Bei Dan-Axel Zagadou bahnt sich ein Comeback nach fast vier Monaten Verletzungspause an. "Es geht mir gut, mental bin ich fit, auch körperlich habe ich mich gut von der Verletzung erholt und trainiere wieder mit der Mannschaft. Ich denke, dass ich schon bald wieder helfen kann", sagte der Innenverteidiger den Ruhr Nachrichten.

Der 21-Jährige war mit einer mysteriösen Knieverletzung seit dem Trainingslager des BVB ausgefallen. Er habe nun mit einem Personal Trainer ein "spezielles Programm absolviert" um das ohnehin schon vorgeschädigte Knie weiter zu stärken. Dass er Angst gehabt habe, sein Körper sei für die Belastungen des Profifußballs nicht gemacht, dementierte er trotz der zweiten schwerwiegenden Knieverletzung. "Daran habe ich nie gezweifelt."

Dortmund-Rückkehr von Klopp fällt aus: Kein Liverpool-Auftritt im BVB-Stadion

Jürgen Klopp kehrt doch nicht nach Dortmund zurück. Das Gruppenfinale seines FC Liverpool in der Champions League gegen den dänischen Meister FC Midtjylland wird am 9. Dezember in Herning ausgetragen. Das bestätigte die Europäische Fußball-Union (UEFA) auf SID-Anfrage.

Am Donnerstag hatte die Stadt Dortmund noch erklärt, der Signal-Iduna-Park sei als Austragungsort vorgesehen. Hintergrund ist die britische Corona-Verordnung, die aktuell eine 14-tägige Quarantäne nach der Rückkehr aus Dänemark vorsieht.

Die britische Regierung kündigte aber an, die wegen der Corona-Ausbrüche auf Nerzfarmen beschlossene Bestimmung am Samstag aufzuheben.

Trotz einer 0:2-Niederlage gegen mit dem deutschen Nationalspieler Robin Gosens am Mittwoch führt Liverpool (9 Punkte) die Champions-League-Gruppe D an. Atalanta und Amsterdam folgen nach vier von sechs Spieltagen mit sieben Punkten, Midtjylland ist punktlos.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick