BVB: Hans-Joachim Watzke gibt Thomas Tuchel Schuld für Trennung, Erling Haalands Jugendtrainer schreibt ein Buch über den Stürmer - Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Hans-Joachim Watzke spricht über Thomas Tuchels Zeit in Dortmund und Erling Haalands Aufstieg wird verschriftlicht. Alle News zum BVB heute.

Es ist Samstag, das bedeutet, dass die wieder vor der Tür steht. Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt heute Nachmittag den (15.30 Uhr im LIVE-TICKER ). Dabei hoffen die Fans und Verantwortlichen der Westfalen wieder auf die Tore von Top-Stürmer Erling Haaland.

Sein Jugendtrainer Alf-Ingve Berntsen hat sich unterdessen dazu entschlossen, ein Buch über den Norweger zu schreiben. Darin soll es hauptsächlich um Haalands Zeit bei Bryne FK gehen und seinen Aufstieg thematisieren.

Gegen den Effzeh könnte auch Youssoufa Moukoko zu seinem zweiten Bundesligaeinsatz kommen. Michael Sternkopf, einst selbst in der Rolle des Wunderkindes, warnt vor den großen Gefahren des Hypes, die er am eigenen Leib erfahren hatte.

Außerdem: Hans-Joachim Watzke spricht über Thomas Tuchels Zeit in Dortmund und kritisiert TSG-Mäzen Dietmar Hopp sowie SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach.

, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Samstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB (Borussia Dortmund) - Hans-Joachim Watzke über Thomas Tuchel: "Hat mit keinem Protagonisten funktioniert"

BVB-Boss Hans Joachim Watzke hat sich im Podcast mit der ARD -Moderatorin Sandra Maischberger über das Engagement des heutigen PSG-Coaches Thomas Tuchelbei Borussia Dortmund geäußert.

Der 47-Jährige stand zwischen 2015 und 2017 an der Seitenlinie im Signal Iduna Park, bevor man sich nach nur zwei Jahren aufgrund unterschiedlicher Auffassungen trennte. Watzke bezeichnete den Fußballehrer zwar als "schwierigen Menschen", aber auch als "fantastischen Trainer".

Die Schuld für die Trennung sieht der 61-jährige Watzke allerdings bei Tuchel. "Es heißt ja immer, man soll vor seiner eigenen Tür kehren. Aber ich sehe da bis heute nicht den großen Fehler bei mir", zeigte er sich ohne Reue. Tuchel sei aus seiner Sicht die Optimal-Lösung nach Jürgen Klopp gewesen, "es gibt aber manchmal Dinge, die harmonieren einfach nicht. Es hat ja mit keinem der Protagonisten beim BVB funktioniert. Aber ich würde jetzt Tuchel auch nicht zu meinen Feinden zählen."

Für den aktuellen BVB-Trainer Lucien Favre hatte Watzke dagegen nur Lob übrig: "Er ist ein sehr netter Mensch, sehr gut erzogen, sehr bescheiden." Favres Erfolge beim BVB könnten "sich durchaus sehen lassen."

Kritik an SPD-Gesundheitspolitiker Karl Lauterbach und Hoffenheim-Mäzen Dietmar Hopp sowie sein Verhältnis zu Uli Hoeneß: Hier gibt's weitere Aussagen von Watzke.

BVB (Borussia Dortmund): Erling Haalands Jugendtrainer schreibt ein Buch

Der Hype um Erling Haaland wird größer und größer. Nun hat sich ein ehemaliger Jugendtrainer des Norwegers entschlossen, ein Buch über den Senkrechtstarter des BVB zu schreiben. "Fotballprosjektet" (übersetzt: Das Fußballprojekt) wird das Buch von Alf-Ingve Berntsen heißen und vor allem von Haalands Zeit bei Bryne FK handeln.

"Das ist keine Biografie über Erling, sondern ein Buch über die ganze Gang", versicherte der Autor dem Boulevardblatt VG . Sein Buch will auf 196 Seiten erklären, wie die besondere Lern-Atmosphäre im Verein zum Aufstieg des heute 20 Jahre alten Top-Torjägers beigetragen habe.

Der Schlüssel: Die 40 Jugendspieler wurden immer als Einheit zusammengehalten. "Bryne ist nicht der Hauptgrund, warum er gut wurde. Das ist Erling selbst. Aber wir hatten unseren Anteil", sagte Berntsen, der Haaland kennenlernte, als dieser fünf war. Im Alter von zehn bis 15 sei er außerhalb der Familie wohl Haalands engste Bezugsperson gewesen.

Heutzutage sei die ganze Region stolz auf "ihren" Erling. "Wir müssen uns manchmal zwicken. Aber dass ein Junge aus Bryne dieses Niveau erreicht hat, zeigt, dass alles möglich ist", lobte Berntsen.

Haaland spielte in seiner Jugend für Bryne und gab bereits mit 15 Jahren sein Debüt in der zweiten norwegischen Liga. Insgesamt machte Haaland 16 Spiele für Bryne, bevor er nach wenigen Monaten für rund 100.000 Euro zum einheimischen Spitzenklub Molde FK wechselte.

BVB (Borussia Dortmund): Ex-Wunderkind Michael Sternkopf mahnt wegen Youssoufa Moukoko

Wunderkinder gab es schon vor Youssoufa Moukoko, ein solches war auch Michael Sternkopf vor 30 Jahren. Die Bayern zahlten 1990 3,4 Millionen Mark, um den damals 20 Jahre alten Sternkopf aus Karlsruhe zu verpflichten - zu dieser Zeit Bundesliga-Rekord. Wirklich durchsetzen konnte sich der Mittelfeldspieler aber nie, stattdessen sorgte der hohe Druck bei ihm sogar für schwere mentale Probleme.

Im Interview mit Sport1 warnte Sternkopf nun, dass Moukoko ein ähnliches Schicksal erleiden könnte. "Es geht schon los, wenn er mit 18 den Führerschein hat und sich ein Auto kauft", mahnte er. "Er wird mit Sicherheit nicht mit einem 20 Jahre alten Wagen auf den BVB-Parkplatz fahren, wenn er dann noch da spielt. Er wird schon jetzt ein ordentliches Auto haben und in den Medien wird ruckzuck eine Diskussion über Neid und Missgunst aufgebaut, die dem Jungen nicht gut tun wird."

Vor allem die Medien seien eine Gefahr, insbesondere die sozialen Medien. "So ein junger Spieler sollte Instagram meiden, wenn ein Spiel mal nicht so gut lief", erklärte Sternkopf weiter. "Glücklicherweise gab es das zu meiner Zeit nicht, vor allem keine Handykameras, die jeden Schritt festhalten. Wir waren noch frei in der Bewegung, es ist schon Wahnsinn, was heute auf junge Menschen einprasselt."

Der erst 16 Jahre alte Moukoko hatte beim 5:2 des BVB über am 21. November sein Debüt in der Bundesliga gegeben und war so zum jüngsten Spieler der Liga-Geschichte avanciert.

