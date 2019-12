Berichte aus Portugal: Julian Weigl vom BVB vor Wechsel zu Benfica

Julian Weigl steht angeblich vor einem überraschenden Winter-Abgang beim BVB. Der 24-Jährige wechselt offenbar nach Portugal.

Mittelfeldspieler Julian Weigl von steht mehreren Berichten aus zufolge vor einem Wechsel zu .

Correio da Manha behauptet sogar, dass zwischen den Klubs bereits eine Einigung besteht. 20 Millionen Euro soll der BVB demnach für den 24-Jährigen kassieren.

Weigl stand beim BVB in der Hinrunde 19-mal in der Startelf

Auch A Bola berichtet von einem kurz bevorstehenden Transfer des fünffachen Nationalspielers und im portugiesischen Fernsehen soll ebenfalls von einem perfekten Wechsel die Rede sein.

Dass die Borussia Weigl offenbar bereits im Winter ziehen lässt, kommt durchaus überraschend. In den letzten vier Spielen vorm Winter stand er in der Startelf, insgesamt kam er in der Hinrunde 20-mal zum Einsatz - 19 Spiele davon machte er von Beginn an.