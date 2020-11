BVB-Trainer Lucien Favre kritisiert Erling Haaland - alle News zu Borussia Dortmund

Für Haaland gab es nach dem Köln-Spiel Kritik von Favre. Außerdem: dem BVB winkt ein Geldregen. Die News zu Borussia Dortmund am Montag.

Gegen den bis dahin in 18 -Spielen sieglosen musste am Samstag eine überraschende Niederlage hinnehmen. Dass beide Gegentore nach Standardsituationen fielen, war für BVB-Trainer Lucien Favre im Anschluss "nur schwer zu akzeptieren".

In der Königsklasse winken dem BVB dagegen Einnahmen in Höhe von 35 Millionen Euro, während es auch Neues zu Youssoufa Moukoko gibt. Ex-Talent Patrick Fritsch hat uns zudem ein exklusives Interview gegeben.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Montag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

Karriereende mit 19 statt jüngster EL-Spieler: Ex-BVB-Talent Patrick Fritsch im Interview

Um ein Haar wäre Patrick Fritsch von Borussia Dortmund der jüngste deutsche Spieler in der geworden - nur drei Jahre später musste der Innenverteidiger im Alter von nur 19 Jahren seine hoffnungsvolle Karriere beenden. Der BVB hat den bald 22-jährigen anschließend aufgefangen.

Im Interview mit Goal und SPOX spricht Fritsch erstmals ausführlich über seine verletzungsbedingte Odyssee und den körperlich wie psychisch schweren Kampf gegen das Karriereende .

Der zweimalige Deutsche U17-Meister erzählt zudem von seinen Trainingseinheiten unter Thomas Tuchel, der Hoffnung auf den Europa-League-Rekord und seiner gegenwärtigen Situation.

Favre kritisiert Haaland nach Leistung gegen Köln

BVB-Trainer Lucien Favre hat nach der 1:2-Niederlage der Dortmunder gegen den 1. FC Köln Kritik an seinem Starstürmer Erling Haaland geäußert. Dieser hatte nach seinem sensationellen Viererpack in der Vorwoche gegen und seinem Doppelpack gegen Brügge gegen die Domstädter zwei hundertprozentige Torchancen vergeben - eine davon sogar kläglich kurz vor Schluss.

Favre ging es in seiner Kritik an Haaland jedoch um dessen Bewegungen im Spiel selbst und nicht um die vergebenen Großchancen. "Erling hat sich zu wenig bewegt, zu wenig Läufe in die Tiefe gemacht", sagte Favre dem ZDF.

Borussia Dortmund: Moukoko bekommt vorerst nur Kurzeinsätze

Ein mögliches Startelfdebüt von Youssoufa Moukoko beim BVB steht offenbar nach wie vor nicht zur Debatte. Wie die Bild berichtet, sei nicht geplant, dem erst kürzlich 16 Jahre alt gewordenen Nachwuchsstürmer trotz der großen physischen Belastung für Erling Haaland mehr als nur Kurzeinsätze zu geben.

Moukoko solle "nicht verheizt" werden, heißt es in dem Bericht. Vor einer Woche hatte der Deutsch-Kameruner gegen Hertha BSC (5:2) sein Profidebüt für die Dortmunder gegeben, nachdem er in der 85. Minute für Haaland eingewechselt worden war.

Gegen Köln am Samstag wurde er sogar schon in der 67. Minute eingewechselt und war an der Entstehung des Anschlusstreffers von Thorgan Hazard beteiligt.

BVB winken 35 Millionen Euro

Dem BVB winkt in der in diesem Jahr ein warmer Geldregen. Wie der kicker berichtet, könnten die Schwarzgelben im Falle eines Gruppensiegs durch einen Sieg über am Mittwoch die garantierten Einnahmen auf bis zu 35 Millionen Euro steigern.

Die UEFA schüttet in der Gruppenphase 2,7 Millionen Euro pro Sieg aus, für das Weiterkommen in die Runde der besten 16 gibt es zusätzlich 9,5 Millionen. Der BVB führt seine Gruppe F momentan mit neun Punkten an, es folgt Lazio Rom mit acht Zählern.

Favre: Zwei Gegentore nach Standards? "Nur schwer zu akzeptieren"

