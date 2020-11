BVB: Hummels spricht über ständige Systemwechsel, Großkreutz bald bei Reality-TV-Format? Alle News und Gerüchte zu Borussia Dortmund heute

Mats Hummels hat mit den Systemwechseln bei Borussia Dortmund kein Problem und Kevin Großkreutz könnte bald im Trash-TV landen. Alle BVB-News heute.

Durch den souveränen 3:0-Heimsieg gegen den festigt die Tabellenführung in der Gruppe F der . Nun geht es in der gegen den .

Der BVB wechselte zuletzt öfter das System, Mats Hummels erlebt das in diesem Ausmaß in Dortmund zum ersten Mal, kann sich damit aber anfreunden und erklärt, worauf es dabei ankommt.

Außerdem: Ansgar Knauff hat einen Profivertrag unterschrieben und der Ex-Dortmunder Kevin Großkreutz könnte offenbar bald im TV zu sehen sein.

Borussia Dortmund, alle News und Gerüchte: Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Donnerstag.

Mats Hummels über ständige Systemwechsel des BVB: "Machen das zum ersten Mal"

Abwehrchef Mats Hummels hat sich zu den ständigen Systemwechseln bei Borussia Dortmund in den letzten Spielen geäußert und ist mit der aktuellen Entwicklung der Mannschaft zufrieden.

"Man muss ehrlich sagen: Wir machen das jetzt gerade zum ersten Mal, seitdem ich beim BVB bin, dass wir das kurzfristig von Spiel zu Spiel ändern. Wir haben erst lange Viererkette gespielt, dann lange Dreierkette", sagte Hummels bei DAZN zu den Wechseln zwischen Dreier- und Viererkette.

Er verwies darauf, dass sich vor allem in der Defensivbewegung die Abläufe von System zu System unterscheiden. "Bislang haben wir das ziemlich gut hingekriegt, aber logischerweise ist das noch eine sehr kleine Stichprobe."

Nach Meinung des ehemaligen Nationalspielers liege der Positivlauf in den letzten Spielen auch daran, dass regelmäßig eine Achse auf dem Platz steht. "Wir haben ein gewisses Gerüst, das ziemlich häufig auf dem Platz steht. Wenn man das hat, kann man auch rotieren. Eine funktionierende Basis ist die Grundvoraussetzung - sowohl was Abläufe als auch was Personal angeht", schloss er ab.

Bild: Imago Images / Nordphoto

Ex-BVB-Star Kevin Großkreutz bald in Reality-TV-Format?

Rio-Weltmeister Kevin Großkreutz, der seit Anfang Oktober nach seiner Vertragsauflösung beim KFC Uerdingen ohne Verein ist, könnte schon bald in einem Reality-TV-Format zu sehen sein.

Wie die Bild berichtet, steht der 32-Jährige vor einer Unterschrift für die Sat.1-Sendung "Promis unter Palmen".

Das Blatt zitiert den ehemaligen Dortmunder allerdings wie folgt: "Ich habe mehrere TV-Anfragen vorliegen. Sowas ist eher nichts für mich." Der Sender selbst wollte sich zu den Personalplanungen nicht äußern.

BVB: Talent Ansgar Knauff erhält Profivertrag

Bundesligist Borussia Dortmund hat Offensivspieler Ansgar Knauff (18) einen ersten Profivertrag gegeben. Der Rechtsaußen unterschrieb beim BVB mit Laufzeit bis 2023.

"Wir sind mit Ansgars Entwicklung sehr zufrieden", sagte Nachwuchskoordinator Lars Ricken.

Knauff hatte sich im Sommer-Trainingslager der Profis empfohlen und war daraufhin bereits von der U19 in die U23 hochgerückt.

Borussia Dortmund: Klausel in Vertrag von BVB-Verteidiger Mats Hummels?

Mats Hummels spielt seit seiner Rückkehr 2019 zu Borussia Dortmund einen starken Part in der Innenverteidigung. Bis 2022 läuft sein aktueller Vertrag, doch dieser könnte sich offenbar automatisch verlängern.

Die Sport Bild will nämlich erfahren haben, dass das Arbeitspapier des 31-Jährigen eine Klausel enthält, wonach sich Hummels' Vertrag um ein Jahr bis 2023 verlängert, sollte er in der kommenden Saison auf mindestens 22 Pflichtspiele kommen - nach derzeitigem Stand mehr als realistisch.



Quelle: imago images / Kirchner-Media

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke ist voll des Lobes für Hummels und könnte sich eine längere Zusammenarbeit sicher gut vorstellen: "Mats hat unsere Erwartungen zu 100 Prozent erfüllt!"

