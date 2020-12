BVB: Hummels gibt Verletzungsupdate, Watzke will über erneuten Gehaltsverzicht verhandeln - alle News zu Borussia Dortmund

Durch ein Remis gegen Lazio steht Borussia Dortmund im CL-Achtelfinale, Hummels musste allerdings verletzt raus. Alle BVB-News am Donnerstag.

steht nach einem 1:1 gegen im Achtelfinale der . Nun geht es in der bei weiter.

Vor dem Spiel schockte die Meldung, dass Erling Haaland 2020 nicht mehr auflaufen wird, die BVB-Fans. In der Partie selbst musste dann auch noch Abwehrchef Mats Hummels runter, in der Nacht gab es leichte Entwarnung.

Außerdem: Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke will mit seinen Spielern über erneuten Gehaltsverzicht verhandeln.

Hier findet Ihr sämtliche Infos rund um den BVB am heutigen Donnerstag.

Die BVB-News der vergangenen Tage:

BVB: Hummels nach Verletzung vorsichtig optimistisch

Als Mats Hummels beim Champions-League-Spiel gegen Lazio Rom von zwei Betreuern gestützt in die Kabine humpelte, hatte Borussia Dortmund noch eine Sorge mehr. Der Abwehrchef meldete sich jedoch noch in der Nacht kurz nach seinem Krankenhausbesuch in einer Videobotschaft auf Instagram .

Mehr Teams

"Es sieht so aus, als ob es nicht so schlimm wäre und es in ein paar Tagen wieder gut sein könnte. Wir werden am Donnerstag noch einmal darauf schauen", sagte er.

BVB: Watzke will mit Spielern über erneuten Gehaltsverzicht verhandeln

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke plant, mit den Dortmunder Spielern in Bälde über eine erneute Vereinbarung zum Gehaltsverzicht zu verhandeln.

"Wir werden noch im Dezember die Gespräche führen", sagte Watzke gegenüber dem kicker . Demnach soll der noch bis zum 31. Dezember laufende Gehaltsverzicht möglichst bis zum 30. Juni 2021 verlängert werden. Dabei setzt er auf ein Entgegenkommen der Spieler, die sich bisher dazu bereit erklärt haben, bei einem kompletten Lockdown auf 20 Prozent und bei Geisterspielen auf zehn Prozent ihres Gehaltes zu verzichten.

Bereits auf der vor zwei Wochen stattfindenden Aktionärsversammlung hatte Watzke den Wunsch geäußert, "dass wir das so weiterführen". Dadurch würde es dem Klub auch "deutlich leichter" fallen, auf Kurzarbeit für die mehr als 800 Mitarbeiter zu verzichten.

Die bisherigen Gehaltseinsparungen belaufen sich auf rund elf Millionen Euro, sollte die Vereinbarung weitergeführt werden, würden die Schwarz-Gelben, die im Geschäftsjahr 2019/20 rund 160 Millionen Euro an die Spieler ausschütten, erneut eine beträchtliche siebenstellige Summe einsparen.

VIDEO-Highlights, Champions League: BVB vs. Lazio Rom 1:1

BVB-Coach Favre war nach dem Elfmeter für Lazio stinksauer, sagte: "Unglaublich! Theater, er ist im Schwimmbad!" Die Highlights des 1:1 im Video.

BVB: 5 Fragen zum Ausfall von Erling Haaland: Feuer frei für Youssoufa Moukoko?

Erling Haaland hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Wie geht es beim BVB nun weiter? Fünf Fragen und Antworten zum Ausfall des Norwegers.

Borussia Dortmund: Die nächsten BVB-Spiele auf einen Blick