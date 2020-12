BVB: 5 Fragen zum Ausfall von Erling Haaland: Feuer frei für Youssoufa Moukoko?

Erling Haaland hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen. Wie geht es beim BVB nun weiter? Fünf Fragen und Antworten zum Ausfall des Norwegers.

HINTERGRUND

Der BVB ist durch ein 1:1 gegen ins Achtelfinale der eingezogen. Überschattet wurde das Weiterkommen jedoch schon vor dem Spiel vom langfristigen Ausfall von Erling Haaland.

Wie kann den Top-Torjäger ersetzen? Wie verändert sich das BVB-Spiel? Braucht Dortmund doch noch einen Haaland-Ersatz?

BVB: Wie lange fällt Erling Haaland aus?

Erst eine Stunde vor dem Anstoß der Champions-League-Partie gegen Lazio Rom gab der BVB die Verletzung von Erling Haaland bekannt: Muskelfaserriss.

"Er hat sich gestern im Training verletzt", sagte Trainer Lucien Favre wenig später bei Sky. "Es war ein Ballbesitzspiel, er hat den Ball angenommen. Wir haben gedacht, es sei nicht so schlimm." Erst am Morgen des Spieltags kam für den Klub die Gewissheit, dass der 20-Jährige ausfallen werde.

Haaland wollte am Abschlusstraining teilnehmen, konnte sich jedoch nicht bewegen. "Erling wird bis Anfang Januar nicht mehr spielen", prognostizierte Favre die Ausfalldauer.

Damit fehlt dem BVB der Spieler, der für 17 der 37 Pflichtspiel-Toren in dieser Saison verantwortlich zeichnet, mindestens vier Wochen lang. Damit muss die Borussia mit der Partie gegen Lazio eingeschlossen in insgesamt mindestens sieben Spielen auf den Norweger verzichten.

Bis zur kurzen Weihnachtspause stehen nämlich noch drei englische Wochen für die Schwarz-Gelben an. Schon am 3. Januar geht es zudem in der gegen den weiter. Ob Haaland dann schon wieder mitwirken kann, hängt vom Heilungsverlauf ab.

BVB: Wie verändert sich das Dortmunder Spiel ohne Haaland?

Erling Haaland ist der klare Fixpunkt und Zielspieler in der Offensive des BVB. Entsprechend abhängig sind die Schwarz-Gelben auch vom Norweger. Dortmund gewinnt 92 Prozent der Spiele, in denen Haaland trifft. Bislang hat der BVB aber auch keines seiner vier Spiele verloren, in dem der Norweger verletzungsbedingt fehlte.

Dennoch ist eine gewisse Abhängigkeit des BVB von seiner Nummer Neun nicht von der Hand zu weisen. Vor allem die Spielweise ändert sich für Borussia Dortmund ohne den 20-Jährigen.

Haaland hat mit seinen 1,94 Meter eine Präsenz, die sonst kein Offensivspieler in Dortmunds Kader mitbringt. Der Norweger macht oft geschickt den Ball fest oder kann mit einem weiten Ball aus der Defensivreihe gesucht werden. Vor allem die Chip-Bälle von Hummels auf Haaland waren oft ein probates Mittel, um gegnerisches Pressing zu überspielen und in der zweiten Ebene das Spiel fortzusetzen.

Vor allem aber werden die tiefen Laufwege des Norwegers fehlen. Haaland zeichnet dabei vor allem im Umschaltspiel sein Tempo aus. Zudem hat er ein ausgezeichnetes Timing für die Läufe entgegen der Verschiebe-Richtung der Kette, um mit einem Steckpass freigespielt zu werden oder damit Räume für seine Mitspieler zu schaffen.

Beim Champions-League-Spiel gegen Lazio wurde die fehlende Geschwindigkeit Haalands augenscheinlich. Im Sturmzentrum bot Lucien Favre Kapitän Marco Reus als falsche Neun auf.

Der gab zwar nach dem Spiel an, dass die Offensiven "versucht haben, in die Tiefe zu gehen". Beim Versuch blieb es aber zumeist. Vor allem Reus geht dabei im Gegensatz zu Haaland die Explosivität und Dynamik ab.

BVB: Welche Optionen hat Lucien Favre im Sturmzentrum?

In den kommenden Wochen muss Lucien Favre nun also Lösungen finden, um den eigentlich unersetzlichen Haaland zu ersetzen. Eins zu eins wird das eh nicht möglich sein, da man einen weiteren klassischen Stoßstürmer im Kader des BVB vergebens sucht.

"Jetzt müssen eben andere Spieler die Verantwortung übernehmen. Wir haben auch Tore erzielt, bevor wir Haaland verpflichtet haben. Den Ausfall können wir im Kollektiv auffangen, unser Kader ist breit genug", sagte Sportdirektor Michael Zorc bei Sky.

Damit gemeint sind Reus, Thorgan Hazard und Julian Brandt. Alle drei liefen bereits als falsche Neun auf, die deutschen Nationalspieler fremdeln jedoch mit dieser Position und agieren lieber aufgedreht mit dem Ball am Fuß mit Blickrichtung zur gegnerischen Abwehrkette.

Hazard dagegen machte seine Sache in den wenigen Spielen im Sturmzentrum in der Bundesliga gut. Die Gegner waren dabei mit unter anderem Arminia Bielefeld und in der vergangenen Saison dem allerdings vermeintlich schwach.

Als klarer Mittelstürmer wird aber keiner aus den kommenden Wochen hervorgehen. Favre dürfte weiter auf sein 3-4-3-System bauen und dabei der offensiven Dreierreihe freie Hand in der genauen Positionierung geben. Somit könnten auch Jadon Sancho, Giovanni Reyna, Reinier und Youssoufa Moukoko (dazu mehr auf Seite 4) immer wieder in vorderster Linie auftauchen.

Das Spiel gegen Lazio Rom lieferte dazu einen Vorgeschmack. Der BVB versuchte im letzten Drittel sehr variabel zu agieren. Reus ließ sich dabei öfter in den linken Halbraum fallen. Hazard und Reyna wechselten dafür dann auf die Mittelstürmerposition. Mitunter besetzte sogar Raphael Guerreiro die zentrale offensive Position.

BVB: Haaland-Ausfall die Chance für Youssoufa Moukoko?

Neben arrivierten Offensivkräften steht Lucien Favre mit Youssoufa Moukoko zudem ein weiterer waschechter Stürmer zur Verfügung. Dass der Youngster die Rolle von Haaland direkt ausfüllen kann, wäre aber zu hochgegriffen.

Moukoko ist erst seit seinem Geburtstag am 20. November im Profibereich spielberechtigt. Bislang kam er zu zwei Kurzeinsätzen gegen die Hertha und den .

Der Verein wird nicht müde zu betonen, dass die Erwartungen an ihn heruntergeschraubt werden müssen. "Youssoufa ist ein wichtiger Teil von Borussia Dortmund. Wir sollten allerdings alle etwas den Fuß vom Gaspedal nehmen, sodass sich alles entwickeln kann", sagte Zorc zuletzt.

Moukoko gilt als eines der größten Talente im Weltfußball und hat in insgesamt 88 Spielen für die A- und B-Junioren von Borussia Dortmund 141 Tore erzielt. Alleine in dieser Saison in der U19-Bundesliga West steht er nach drei Partien schon bei zehn Treffern und einem Assist. Doch der Sprung von der Jugend zu den Profis ist ein großer.

Favre bescheinigt ihm trotzdem gute Trainingsleistungen. Seine Einsatzzeiten werden durch den Ausfall in den kommenden Wochen wohl gesteigert. Gut möglich, dass Moukoko im Dezember noch sein Startelfdebüt in der Bundesliga winkt.

BVB: Sollte Dortmund im Winter einen Haaland-Ersatz holen?

Durch den Haaland-Ausfall dürfte auch wieder die Debatte um die Kaderplanung beim BVB Einzug halten. Im Sommer haben die Schwarz-Gelben erneut keinen Backup-Stürmer verpflichtet, obwohl Favre schon im Juni vor einer Überbelastung Haalands warnte.

"Wenn du eine englische Woche hast, kann er das nicht alleine machen. [...] Wir müssen dosieren, sonst wäre es gefährlich", sagte der Schweizer Trainer. Vor dem Spiel gegen Lazio räumte er ein, dass der 20-Jährige "vielleicht zu viel gespielt" habe. Fakt ist, dass Haaland insgesamt 1121 Minuten auf dem Platz stand. Hinter Mats Hummels, der sich gegen Lazio ebenfalls verletzte, Manuel Akanji und Thomas Meunier kommt er damit auf die viertmeisten Einsatzminuten im BVB-Kader.

Besonders in dieser Saison, in der der Spielplan einer einzigen Terminhatz gleicht, ist die Belastungssteuerung eminent wichtig. Beim Rivalen FC Bayern hat man dies erkannt und mit Eric Maxim Choupo-Moting eine Ergänzung zu Robert Lewandowski geholt.

Die Verantwortlichen des BVB entschieden sich jedoch dagegen, auch im Hinblick auf Moukoko. Nun müssen sie sich jedoch erneut entscheiden, ob sie den Youngster schon so weit sehen und Gefahr laufen wollen, ihn zu verheizen.

Sofern sie diese Frage mit einem Nein beantworten, müsste die Borussia im Januar den Markt sondieren, auch wenn Haaland mit Start des Transferfensters wohl wieder in den Spielbetrieb zurückkehren wird.