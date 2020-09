MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live: Der DFB-Pokal heute im LIVE-TICKER 0:3

Im DFB-Pokal muss Borussia Dortmund in der 1. Runde beim MSV Duisburg antreten. Hier gibt's die komplette Partie des BVB kostenlos im LIVE-TICKER.

Nun greift auch der BVB ins Pokalgeschehen ein. Am Montagabend duellieren sich der und im in der 1. Runde um den Einzug in die nächste. Anpfiff der Partie in der Schauinsland-Reisen-Arena ist um 20.45 Uhr. Hier gibt's die komplette Partie im LIVE-TICKER

Wer die Partie nicht hier im TICKER, sondern live im TV oder LIVE-STREAM verfolgen will, kann das natürlich auch heute problemlos tun. In einem separaten Artikel auf unserer Seite haben wir alle Informationen zur Übertragung von Duisburg vs. BVB übersichtlich für Euch aufbereitet .

MSV Duisburg - Borussia Dortmund | 0:3 Tore: 0:1 Sancho (14.), 0:2 Bellingham (30.), 0:3 Hazard (39.) - Aufstellung MSV: Weinkauf - Sauer, Volkmer, Gembalies, Bretschneider - Scepanik, Kamavuaka, Engin, Sicker - Karweina, Vermeij - Aufstellung BVB: Hitz - Akanji, Can, Hummels - Meunier, Witsel, Bellingham, Reyna - Sancho, Haaland, Hazard - Rote Karten: Volkmer (Duisburg, 38.) -

+++ LIVE-TICKER HIER AKTUALISIEREN +++

Halbzeit | Nach 45 Minuten ist das Spiel eigentlich schon entschieden. Eine effektive Dortmunder Mannschaft führt verdient mit 3:0 und hat außerdem einen Mann mehr auf dem Feld. Favre wird die zweite Hälfte wohl nutzen, um den Spielern Spielpraxis zu geben, die diese nötig haben. Für Duisburg wird es darum gehen, sich hier nicht abschießen zu lassen. Und eventuell noch einen Ehrentreffer zu erzielen.

MSV Duisburg vs. BVB (0:3): Ende der 1. Halbzeit

45' | Witsel dribbelt am Strafraumeingang an zwei Gegnern vorbei und drückt dann mit links ab. Der Flachschuss geht aber klar am Tor vorbei.

43' | Scepanik versucht es bei einem Freistoß aus 25 Metern direkt, der Ball zischt nur knapp über den Querbalken.

Mehr Teams

40' | Schlechter hätte dieser erste Durchgang für Duisburg nicht laufen können. Nach vierzig Minuten liegen sie mit 0:3 hinten und sind in Unterzahl, obwohl die Zebras eigentlich kein allzu schlechtes Spiel machen.

39' | Die doppelte Bestrafung für den MSV! Den folgenden Freistoß zirkelt Hazard perfekt ins linke Kreuzeck. Weinkauf hat keine Chance.

MSV Duisburg vs. BVB (0:3): Tooooor durch Thorgan Hazard

38' ROTE KARTE | Duisburg ist nur noch zu zehnt! Haaland lässt einen Pass durchlaufen und überrascht damit Volkmer. Er läuft alleine aufs Tor zu und Volkmer will ihn mit einer Grätsche stoppen. Er erwischt aber nur den Norweger und wird logischerweise vom Platz gestellt.

37' | Dortmund lässt den Ball nun durch die eigenen Reihen laufen, seit einigen Minuten ist Duisburg eigentlich nur noch am Verteidigen. Der MSV muss aufpassen, dass er nicht völlig untergeht.

34' | Spielerisch fällt der Klassenunterschied zwischen diesen beiden Teams gar nicht so sehr auf - auch wenn der BVB natürlich mehr vom Spiel hat. Aber der Bundesligist ist gnadenlos effektiv und hat seine zwei ersten Großchancen sofort in Tore umgemünzt.

30' | Bellingham trifft in seinem ersten Pflichtspiel für den BVB! Meuniers flacher Pass von rechts geht zu Hazard, von dem alle den Schuss erwarten. Er leitet den Ball aber clever mit der Hacke zu Bellingham weiter. Der Brite taucht allein vor Weinkauf auf und den Schuss erreicht der Keeper war noch mit seinem Bein, trotzdem endet der Ball im Tor.

MSV Duisburg vs. BVB (0:2): Tooooor durch Jude Bellingham

29' | Karweina fasst sich aus 25 Metern ein Herz. Sein Schuss ist nicht platziert genug, Hitz hat ihn also sicher.

26' GELBE KARTE | Witsel hat beim Luftduell mit Sauer den Ellbogen draußen und trifft den Duisburger im Gesicht. Er wird verwarnt.

26' | Beim folgenden Freistoß versucht es Can aus 30 Metern direkt. Der Schuss flattert, aber ist relativ zentral. Weinkauf lenkt ihn über sein Gehäuse.

25' GELBE KARTE | Karweina tritt Bellingham mit den Stollen voraus auf den Fuß und kassiert die Gelbe Karte.

23' | Engin zieht von links in den Strafraum und will den Ball ins gegenüberliegende Kreuzeck zirkeln. Sein Schuss fliegt aber mehrere Meter über Hitz' Kasten hinweg.

21' GELBE KARTE | Bellingham ärgert sich, dass er eine Flanke aus guter Position direkt in die Arme von Weinkauf haut. Aus Frust tritt er nach einem der Bälle, die hinter dem Tor liegen - und sieht dafür Gelb.

20' | Can chippt den Ball in den Strafraum - Weinkauf kommt heraus und schnappt sich die Kugel.

19' | Für Sancho war es das erste Pokaltor im sechsten Einsatz.

16' | Noch mal kurz zur Entscheidung auf Handelfmeter, da diese sehr oft umstritten sind: Absicht war es nicht, Vermeji wurde aus relativ kurzer Distanz abgeschossen. Aber seine Arme waren weit ausgestreckt, eine vollkommen natürliche Körperhaltung war es nicht. Insofern ist Kampkas Entscheidung hart, aber vertretbar.

14' | Sancho haut den Ball links unter die Latte, Weinkauf hat keine Chance. Der BVB geht in Führung!

MSV Duisburg vs. BVB (0:1): Tooooor durch Jadon Sancho

14' | Elfmeter für den BVB! Nach der Ecke bekommt der MSV den Ball nicht weg und Witsel sprintet auf links an die Grundlinie. Seine Flanke trifft Vermejis ausgesterckten Arm und Kampka zeigt auf den Punkt.

MSV Duisburg vs. BVB (0:0): Elfmeter für Borussia Dortmund!

12' | Hazard steckt im Strafraum für Haaland durch, der sich den Ball auf den linken Fuß legt und dann abziehen möchte. Er wird aber von Volkmer gestört und haut am Leder vorbei.

10' | Meuniers Flanke aus dem Halbfeld wird von Sauer zur Ecke geklärt. Sancho schlägt diese an den zweiten Pfosten, Hummels Kopfball wird von der Duisburger Abwehr geblockt.

8' | Duisburg ist gut ins Spiel gekommen. Die Meidericher verstecken sich nicht in ihrer Hälfte, sondern greifen früh an und versuchen bei Ballgewinn, mit schnellen Pässen in die Spitze gefährlich zu werden.

6' | Die zweite Hereingabe des Belgiers ist besser: Er findet Haaland, der mit einem Kopfball Weinkauf zu einer Parade zwingt.

5' | Meunier mit seiner ersten Flanke in einem Pflichtspiel mit dem BVB: Gembalies klärt per Kopf.

2' | Eine Minute ist gespielt und man kann schon sagen: Die 300 Duisburger Fans machen ordentlich Krach: "MSV!"-Rufe schallen durch das Stadion und jede gelungene Aktion des Außenseiters wird enthusiastisch beklatscht.

1' | Los geht's! Der Ball rollt.

Vor Beginn | Für die Zebras handelt es sich auf dem Papier zwar um ein Heimspiel, es wurden aber nur 300 Zuschauer zugelassen. Auf viel Unterstützung von den Rängen kann der MSV also nicht zählen.

Vor Beginn | Im Freundschaftsspiel trafen die beiden Kontrahenten aber erst am 22. August aufeinander: Die Partie dauerte 60 Minuten, der BVB gewann mit 5:1.

Vor Beginn | Das letzte Pflichtspiel zwischen Duisburg und Dortmund fand im Februar 2008 statt, am 18. Spieltag der damaligen -Saison trennten sich die beiden Teams mit 3:3.

Vor Beginn | Nur Can, Hummel, Reyna und Hitz standen beim letzten Freundschaftsspiel des BVB (ein 2:1 gegen Sparta Rotterdam) schon in der Startelf. Lucien Favre hat also sieben Änderungen vorgenommen: Piszczek, Passlack, Dahoud, Wolf, Brandt, Reinier und Reus machen Platz für Akanji, Meunier, Witsel, Bellingham, Sancho, Haaland und Hazard.

Vor Beginn | Dortmund wird im 3-4-3 auflaufen: Hitz - Akanji, Hummels, Can - Meunier, Bellingham, Witsel, Reyna - Sancho, Haaland, Hazard.

Vor Beginn | Gegenüber der 2:3-Niederlage im Freundschaftsspiel bei Arminia Bielefeld gibt es vier Wechsel: Volkmer, Scepanik, Sicker und Karweina ersetzen Schmidt, Krempicki, Stoppelkamp und Pepic.

Vor Beginn | Die Aufstellungen: Torsten Lieberknecht hat sich für ein 4-1-3-2 entschieden: Weinkauf - Sauer, Volkmer, Gembalies, Bretschneider - Kamavuaka - Scepanik, Engin, Sicker - Karweina, Vermeji.

Vor Beginn | Herzlich willkommen im DFB-Pokal zur Begegnung der 1. Hauptrunde zwischen dem MSV Duisburg und Borussia Dortmund.

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Die Aufstellung

Das ist die Aufstellung des MSV Duisburg:

Die Zebras wollen den Bundesligisten aus einer kompakten Formation mit zwei Stürmern ärgern.

Weinkauf - Sauer, Volkmer, Gembalies, Bretschneider - Scepanik, Kamavuaka, Engin, Sicker - Karweina, Vermeij

Borussia Dortmund setzt auf folgende Aufstellung:

Beim BVB fallen Bürki und Guerreiro verletzt aus, Kapitän Marco Reus nimmt zunächst auf der Bank Platz.

Neben Reus befinden sich mit Brandt und Reinier zwei weitere große Namen dort wieder. Die Neuzugänge Meunier und Bellingham haben es in die erste Elf geschafft.

Hitz - Akanji, Can, Hummels - Meunier, Witsel, Bellingham, Reyna - Sancho, Haaland, Hazard

Wer zeigt / überträgt MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) heute ... im TV ARD / Sky Sport HD im LIVE-STREAM ard.de / Sky Go / Sky Ticket LIVE-TICKER Goal

Im DFB-Pokal wird heute die 1. Runde ausgespielt. In einem separaten Artikel auf unserer Seite erfahrt Ihr, wo das Duell zwischen Duisburg und dem BVB heute live im TV und LIVE-STREAM läuft .

Quelle: Imago Images /Kirchner-Media

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das sagen die Trainer vor der Partie

Favre offensiv: "Wir wollen den Pokal gewinnen"

Der sonst so zurückhaltende Lucien Favre ist vor dem Pflichtspielauftakt von Fußball-Vizemeister Borussia Dortmund in die Offensive gegangen. "Ich kann sagen: Wir wollen den Pokal gewinnen", sagte der BVB-Trainer vor dem Erstrundenspiel im DFB-Pokal am Montag beim Drittligisten MSV Duisburg.

In den vergangenen beiden Jahren war Dortmund unter Favre jeweils im Achtelfinale an Ligakonkurrent gescheitert. "Es bringt nichts, zwei oder drei Runden zu schaffen und dann scheidet man doch aus", sagte Favre.

In Duisburg steht Kapitän Marco Reus nach langer Verletzungspause vor seinem Pflichtspiel-Comeback. "Es macht Spaß, ihn wieder auf dem Platz zu sehen. Er hat seit Anfang Februar nicht mehr gespielt, hat zuletzt aber sehr gut gearbeitet", sagte Favre.

BVB beim MSV zu Gast: Lieberknecht hat nur vor dem Zeugwart keine Angst

MSV-Coach Torsten Lieberknecht gibt sich vor dem DFB-Pokalknüller am Montag gegen Vizemeister Borussia Dortmund in Duisburg schon fast schon ehrfürchtig. "Ich habe vorm Zeugwart keine Angst, aber vor allen anderen. Vor wem soll ich da warnen? Ich habe die ganze Truppe von Dortmund gar nicht zusammenbekommen", sagte der Fußballlehrer vor dem Duell des Drittligisten gegen die BVB-Stars.

Nur 300 Zuschauer werden in der Arena dabei sein können. Für Lieberknecht das größte Manko. "Ein absolutes Highlight, das man den MSV-Fans am Montag gegönnt hätte", meinte der Coach: "Ein Super-Los - das willst du vor ausverkauftem Haus spielen!" Direkt nach der Auslosung Ende Juli hatte Lieberknecht geätzt: "Das ist alles Sch...!"

Inzwischen - mit einem gewissen Abstand - wollen die Zebras alles Mögliche tun, um den großen Coup zu landen. Das Weiterkommen "wäre für uns eine Sensation. So gehen wir dieses Spiel an!", betonte Lieberknecht: "Neben Bayern München ist der BVB der schwierigste Gegner, den du bekommen kannst. Da brauchst du eine Top-Top-Leistung."

Immerhin spricht die Pokal-Historie für Duisburg. Im Halbfinale der Saison 1974/75 erzielte MSV-Ikone Bernard "Ennatz" Dietz in der Verlängerung im bislang einzige Pokalduell den 2:1-Siegtreffer im Wedau-Stadion gegen die Schwarz-Gelben.

Quelle: SID

MSV Duisburg vs. BVB (Borussia Dortmund) im LIVE-TICKER: Das Bundesliga-Duell im Überblick