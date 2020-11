BVB beobachtet Brentford-Stürmer Marcus Forss wohl erneut - auch Union Berlin interessiert?

Der BVB soll Angreifer Marcus Forss von Brentford erneut beobachtet haben. Doch auch ein anderer Bundesligist war wohl mit von der Partie.

Bundesligist hat den finnischen Stürmer Marcus Forss vom englischen Zweitlgisten FC Brentford offenbar erneut beobachtet. Wie The Athletic berichtet, waren Scouts der Westfalen beim Länderspiel der Finnen gegen am 11. November anwesend. Beim 2:0-Erfolg feierte der 21-Jährige sein Länderspieldebüt und traf dabei zur Führung.

Neben den Borussen soll auch ein anderer, nicht namentlich genannter Bundesligist vertreten gewesen sein. Dabei könnte es sich um handeln, das das englische Fußball-Portal teamtalk ebenfalls mit dem Angreifer in Verbindung brachte. Die Eisernen bekundeten wohl bereits im Sommer Interesse am finnischen Nationalspieler, Brentford wollte den Mittelstürmer allerdings nicht abgeben.

BVB: Kommt Forss bereits im Winter?

Bereits vor zwei Wochen berichtete teamtalk vom Interesse des BVB am Rechtsfuß. Dabei war von einem Winterwechsel die Rede, wobei die Dortmunder Forss zunächst weiterverleihen würden.

Forss' Vertrag in Brentford läuft noch bis 2023. In der laufenden Spielzeit kommt er bislang auf 13 Pflichtspiele, in denen ihm sechs Treffer gelangen. Dabei stand er allerdings nur dreimal in der Startformation.