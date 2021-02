BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Manchester City lockt Erling Haaland mit Mega-Gehalt, Edin Terzic stellt Reinier mehr Einsätze in Aussicht

BVB (Borussia Dortmund): Lockt Manchester City Erling Haaland mit Mega-Jahresgehalt?

BVB-Stürmer Erling Haaland steht offenbar weiterhin im Visier von Manchester City und soll dort in die Fußstapfen von Angreifer Sergio Agüero treten, dessen Vertrag am Saisonende ausläuft.

Wie der Daily Mirror berichtet, wollen die Skyblues den 20-Jährigen im kommenden Sommer mit einem satten Jahressalär von rund 24 Millionen Euro locken.

Haalands Arbeitspapier bei den Westfalen ist noch bis 2024 datiert. Berichte über eine mögliche Ausstiegsklausel, die dem Torjäger bei einer festgelegten Ablösesumme einen vorzeitigen Abschied bescheren könnte, hatte Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke in der Vergangenheit mehrfach dementiert.

BVB (Borussia Dortmund): Trainer Edin Terzic stellt Reinier mehr Einsätze in Aussicht

Trainer Edin Terzic hat dem brasilianischen Offensivtalent Reinier mehr Einsatzzeiten beim Bundesligisten Borussia Dortmund in Aussicht gestellt.

"Er ist ein sehr talentierter Spieler, der hart an sich arbeitet. Er hat sich die Chance in nächster Zeit definitiv verdient", sagte Terzic vor dem Spiel beim SC Freiburg am Samstag (15.30 Uhr im LIVE-TICKER).

Der 19-Jährige ist vom spanischen Rekordmeister Real Madrid bis Juni 2022 an den BVB ausgeliehen. In der Bundesliga kam er allerdings bisher nur 70 Minuten zum Einsatz, insgesamt stand er erst 136 Minuten für den BVB in Pflichtspielen auf den Platz.

