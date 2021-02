BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Transferkandidat Piatkowski zieht es nach Salzburg, Subotic unterschreibt in Altach

Am Deadline Day gingen einige Deals über die Bühne, die auch den BVB in beeinflussen. Alle News zu Borussia Dortmund heute!

Beim BVB (Borussia Dortmund) ist am Deadline Day des Wintertransferfensters nichts passiert - der Klub hat weder einen Spieler unter Vertrag genommen, noch einen Akteur abgegeben. Hier findet Ihr alle wichtigen Entwicklungen des gestrigen Tages zum Nachlesen.

Dennoch sind ein paar Entwicklungen mit dabei, die den BVB durchaus interessieren könnten und sollten. Unter anderem gibt es Neuigkeiten rund um Jayden Braaf (Manchester City), Kamil Piatkowski (Rakow Czestochow) und Neven Subotic, dem Ex-BVB-Kicker.

Außerdem steht heute Abend das DFB-Pokalspiel von Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn an. Das Spiel wird live im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen - hier folgen alle Infos.

BVB, News und Gerüchte: DFB-Pokal gegen den SC Paderborn - die Übertragung im TV und LIVE-STREAM

Im Achtelfinale wird es langsam ernst: Nur noch 16 Teams sind im DFB-Pokal vertreten, am Dienstag kommt es zum Duell zwischen dem BVB (Borussia Dortmund) und dem SC Paderborn. Anpfiff im Signal-Iduna-Park ist um 20.45 Uhr.

Gerade einmal eine Stunde benötigt man mit dem Auto vom Signal-Iduna-Park zur Paderborner Benteler-Arena, die Auswärtsmannschaft aus der zweiten Liga hat also eine verhältnismäßig kurze Anreise. Favorit dürfte trotzdem die Heimmannschaft sein: Der BVB befindet sich aktuell auf Platz sechs in der Bundesliga. Wo Ihr die vollen 90 Minuten oder mehr live im TV und LIVE-STREAM seht, erfahrt Ihr hier. Soviel vorab: Das Spiel läuft auch live im Free-TV.

BVB, News und Gerüchte: ManCity-Youngster Jayden Braaf geht auf Leihbasis nach Italien

Borussia Dortmund hat im angeblichen Werben um Manchester Citys Flügelflitzer Jayden Braaf einen kleinen Dämpfer erhalten. Der 18-Jährige wechselt nach Informationen von Goal und SPOX auf Leihbasis nach Italien und schließt sich dort Udinese Calcio an.

Dort wird er einen Vertrag bis Saisonende unterschreiben, um in der Serie A Spielpraxis zu sammeln.

Im Dezember wurde dem BVB Interesse an Braaf nachgesagt, im Laufe der Zeit kamen auch Bayer Leverkusen und RB Leipzig als Abnehmer infrage. Bei den Skyblues kam Braaf bislang in der U18 und U23 zum Einsatz. Sein Vertrag bei den Cityzens läuft noch bis 2023.

BVB, News und Gerüchte: Kamil Piatkowski sagt Borussia Dortmund offenbar ab

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der BVB (Borussia Dortmund) immer wieder mit möglichen Neuzugängen in Verbindung gebracht - einer von ihnen war Kamil Piatkowski (Rakow Czestochow). Nun soll ein Transfer des polnischen Defensivspielers ausgeschlossen sein.

Einem Bericht des Portals meczyki.pl zufolge hat der 20-Jährige dem BVB abgesagt, um sich stattdessen RB Salzburg anzuschließen. Demnach befinden sich beide Parteien auf der Zielgeraden der Verhandlungen.

Der BVB erhielt in Sachen Piatkowski eigentlich von der AC Mailand und Atalanta Bergamo Konkurrenz, nun schnappt Salzburg aber wohl den Wunschspieler weg. Die Ablöse soll bei mehr als fünf Millionen Euro liegen.

BVB, News und Gerüchte: Sucht Borussia Dortmund einen Bürki-Nachfolger?

Borussia Dortmund sieht sich offenbar nach einer neuen Nummer eins um. Roman Bürki (30) ist bei den Schwarz-Gelben wohl nicht mehr unumstritten. Das berichtet die Bild .

Demnach soll im Sommer ein neuer Keeper nach Dortmund wechseln. Der Vertrag von Marwin Hitz läuft im Anschluss an die laufende Saison aus. Der neue Torhüter soll Hitz allerdings nicht als Backup ersetzen, offenbar sucht der BVB nach einer neuen Nummer eins. Die Bild bringt dabei drei Namen ins Spiel. Hier findet Ihr die drei Namen, die beim BVB wohl gehandelt werden.

BVB, News und Gerüchte: Ex-Dortmunder Subotic zieht es nach Österreich

Der ehemalige BVB-Verteidiger Neven Subotic einen neuen Verein gefunden. Kurz nachdem er seinen Vertrag beim türkischen Klub Denizlispor aufgelöst hatte , stellte ihn nun der österreichische Erstligist SCR Altach als Neuzugang vor.

Beim Bundesligisten ist man zufrieden mit der Verpflichtung - immerhin kommt mit Subotic ein Mann, der zweimal deutscher Meister wurde. "Mit Neven Subotic bekommen wir einen Spieler, der über viele Jahre zu den top Innenverteidigern Europas zählte. Seine Entscheidung für den SCR Altach ist ein starkes Zeichen. Wir sind überzeugt davon, dass er mit seiner Erfahrung und Qualität eine wichtige Stütze im Abstiegskampf sein wird. Dazu ist er als Typ, sowohl auf als auch neben dem Platz, eine große Bereicherung für unsere Mannschaft", so SCR-Sportdirektor Christian Möckel.

"Für mich hat Altach vor allem auf menschlicher Ebene auf Anhieb gepasst. Ich habe gute Gespräche mit Christian Möckel und Alex Pastoor geführt, die mich davon überzeugt haben, dass ich hierherkommen möchte. Meine Aufgabe ist es Verantwortung zu übernehmen, zu organisieren und meinen Beitrag dazu zu leisten, dass sich insbesondere auch die jungen Spieler weiterentwickeln können", erklärte der 32-Jährige seine Entscheidung, nach Österreich zu gehen.

BVB, News und Gerüchte: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund