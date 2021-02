BVB (Borussia Dortmund) heute: Reus erreicht Meilenstein, Zorc vermeidet klares Bekenntnis zu Bürki - Alle News und Gerüchte

Marco Reus erreicht einen Meilenstein beim BVB. Im Tor könnte es derweil demnächst einen Wechsel geben. Alle News zu Borussia Dortmund heute.

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Montag. Hier gibt es heute die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte rund um den BVB.



Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In den folgenden Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen beim BVB passiert ist.

BVB (Borussia Dortmund): Marco Reus nun bester Vorlagengeber aller Zeiten

BVB-Kapitän Marco Reus hat einen ganz besonderen Meilenstein erreicht: Seit seinem Assist für Thomas Delaney zum zwischenzeitlichen 1:1 gegen den FC Augsburg (Endstand 3:1) am Samstag ist der 31-Jährige nun alleine der beste Vorlagengeber in der Geschichte von Borussia Dortmund.

• 𝐚𝐥𝐥-𝐭𝐢𝐦𝐞 𝐧𝐨.𝟏 •



👑 87 Assists in Schwarzgelb. 🐐 pic.twitter.com/qQ9j0diDjX — Borussia Dortmund (@BVB) January 30, 2021

Für Reus war es die insgesamt 87. Torvorlage im Trikot des BVB. Damit steht er in der ewigen Rangliste nun alleine an der Spitze und hat Andreas Möller (86) hinter sich gelassen. Auf Rang drei in jenem Ranking folgt Lars Ricken (68 Vorlagen), gemeinsamer Vierter sind Lukasz Piszczek und Stephane Chapuisat (jeweils 64).

BVB (Borussia Dortmund), News: Zorc vermeidet klares Bekenntnis zu Bürki

Sportdirektor Michael Zorc hat ein klares Bekenntnis zu Roman Bürki als Nummer eins beim BVB vermieden . "Wir haben zwei gute Torhüter", sagte er der Bild . Nach deren Informationen sei der Schweizer bei den Verantwortlichen "längst nicht unumstritten".

Bürki laboriert aktuell an Schulterproblemen, die ihn schon seit längerem immer wieder behinderten. Am Ende der vergangenen Trainingswoche verstärkten sich diese, sodass er für das Spiel gegen Augsburg keine Option war.

Bild: imago images / kirchner-media

Auch im Pokalspiel am Dienstag gegen den SC Paderborn fällt er aus, als Vorsichtsmaßnahme soll laut kicker am Montag eine MRT-Untersuchung durchgeführt werden. Eine längere Pause drohe allerdings nicht.

Während der 30-Jährige zuletzt bei der 2:4-Pleite in Mönchengladbach erneut folgenschwer patzte, ist die Bilanz von Vertreter Marwin Hitz gut. Dreimal kam er in der Bundesliga zum Einsatz, dreimal gewann die Borussia. Zudem stand zweimal die Null.

BVB: Lose Anfragen für Dahoud - derzeit kein Angebot

Der BVB plant nach Angaben von Sportdirektor Michael Zorc keine Tätigkeiten in den letzten Stunden des noch bis 18 Uhr geöffneten Wintertransferfensters. Das bestätigte Zorc der WAZ.

"Hätte es gestern eine schwerwiegende Verletzung gegeben, hätten wir vielleicht kurzfristig reagieren müssen. So bin ich der Meinung, dass wir mit dieser Mannschaft unsere Ziele erreichen können", führte der 58-Jährige aus: "Jetzt noch jemanden dazu zu nehmen, damit man ein besseres Gefühl hat, ergibt wenig Sinn."

Auch in puncto Abgängen wird beim BVB wohl nichts mehr passieren. Es seien "keine geplant", erklärte Zorc. Dies liege nach WAZ-Angaben auch daran, dass kaum Angebote für potenzielle Verkaufskandidaten eingeflattert seien.

Bild: Getty

Demnach habe es zwar beispielsweise für Mahmoud Dahoud Anfragen von US Sassuolo und der AS Monaco gegeben, allerdings sei es in den Verhandlungen nicht konkret geworden. Aktuell liegen nach Bild-Angaben keine Angebote mehr für Dahoud oder auch Nico Schulz (27) vor, die beide den Verein bei einem passenden Angebot verlassen dürften.

Unter Trainer Edin Terzic kommen die beiden Nationalspieler nicht mehr zum Zug. Zwischen Dahoud und dem BVB-Coach soll es Anfang Januar gar eine Auseinandersetzung auf dem Trainingsplatz gegeben haben, in deren Folge es einem Bericht der Ruhr Nachrichten zufolge zu Respektlosigkeiten des Spielers gegenüber Terzic gekommen sei.

Anschließend hatte Terzic Dahoud zweimal aus dem BVB-Kader gestrichen. Am vergangenen Samstag gegen Augsburg (3:1) machte Dahoud seine ersten sechs Minuten überhaupt seit der Entlassung von Lucien Favre Mitte Dezember.

BVB: PK vor Pokalspiel gegen Paderborn heute

Am Dienstagabend (20.45 Uhr im LIVE-TICKER) trifft Borussia Dortmund im Achtelfinale des DFB-Pokals auf Zweitligist SC Paderborn.

Am heutigen Montag steht die Pressekonferenz vor dem Pokal-Duell an. Ab 14 Uhr werden sich Trainer Edin Terzic und Sportdirektor Michael Zorc den Fragen der Medienvertreter stellen.

Highlights: BVB - FC Augsburg 3:1

BVB: Großes Lob von Kehl und Terzic für Delaney

Mittelfeldspieler Thomas Delaney von Borussia Dortmund darf sich über großes Lob von Trainer Edin Terzic und Lizenzspielerchef Sebastian Kehl freuen.

Bild: Getty Images

"Thomas ist definitiv ein sehr wichtiger Spieler. Er kann unsere Defensive stabilisieren und die des Gegners destabilisieren", wird Terzic vom kicker zitiert. Kehl sagte indes: "Thomas hat gerade in dieser schwierigen Saison noch einmal an Wichtigkeit gewonnen, er bringt genau die Mentalität und Haltung mit, die wir brauchen."

Delaney hatte am Samstag gegen Augsburg die Wende eingeleitet. Der Däne traf per Kopf zum 1:1-Ausgleich, am Ende siegte der BVB mit 3:1.

BVB: Die Top-Torjäger von Borussia Dortmund in der Bundesliga

Spieler Tore Erling Haaland 14 Giovanni Reyna 3 Marco Reus 3 Mats Hummels 3 Jadon Sancho 3

BVB: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund