BVB (Borussia Dortmund), News und Gerüchte: Jadon Sancho wird billiger, Spekulationen um Fiorentina-Keeper Bartlomiej Dragowski

Jadon Sancho wird günstiger, Spekulationen um Bartlomiej Dragowski und Nicolas Gonzalez. Alle News zu Borussia Dortmund heute!

Bundesliga-Vizemeister Borussia Dortmund am Mittwoch. Hier gibt es die wichtigsten News, Informationen und Gerüchte zum BVB vom Tage.

Borussia Dortmund, alles Wissenswerte: In separaten Artikeln könnt Ihr Euch über alles informieren, was in den vergangenen Tagen passiert ist.

BVB, News und Gerüchte: Jadon Sancho wird billiger

Die Verantwortlichen von Borussia Dortmund haben ihre Ablöseforderung für den englischen Nationalspieler Jadon Sancho runtergeschraubt. Das schreibt die Sport Bild . In ihrem Bericht heißt es, bei einer Offerte von 100 Millionen Euro solle der Angreifer ziehen gelassen werden. Im vergangenen Sommer lag die BVB-Forderung für Sancho noch bei 130 Millionen Euro.

Grund dafür sei die Coronapandemie, die sich immer weiter negativ auf die finanzielle Situation der Vereine auswirke. Der Verkauf Sanchos könnte in Dortmund helfen, größere Löcher zu stopfen .

Der 20-Jährige, der seit Wochen wieder in starker Form spielt und am Dienstagabend auch im Pokal gegen den SC Paderborn (3:2 n.V.) netzte , steht bei der Borussia noch bis 2023 unter Vertrag.

Vor allem Premier-League-Rekordmeister Manchester United gilt als interessiert . Die Red Devils wollten Sancho bereits 2020 verpflichten, damals war ihnen die geforderte Ablöse allerdings zu hoch.

BVB, News und Gerüchte: Holt Borussia Dortmund Bartlomiej Dragowski?

Rund um Borussia Dortmund halten die Spekulationen über einen Neuzugang auf der Torhüterposition an. Am Dienstag hieß es in der Bild , der BVB habe drei Kandidaten für den Sommer : Peter Gulacsi von RB Leipzig, Ajax Amsterdams Andre Onana und Odisseas Vlachodimos (Benfica Lissabon). Nun wird ein weiterer Name gehandelt: Bartlomiej Dragowski.

Der 23 Jahre alte Schlussmann der Fiorentina soll laut fussballtransfers.de das Interesse der Borussen geweckt haben. Ein erste Kontaktaufnahme sei bereits erfolgt. Dragowski steht in Florenz noch bis 2023 unter Vertrag.



Bild: Getty Images

2016 wechselte er für 2,5 Millionen Euro Ablöse von Jagiellonia Bialystok zur Viola und ist dort nach einer Ausleihe zu Empoli mittlerweile Stammkraft. In der laufenden Saison absolvierte er 20 Serie-A-Spiele und kassierte dabei 31 Gegentore. Im vergangenen Oktober debütierte Dragowski außerdem für die polnische Nationalmannschaft.

BVB vs. Paderborn - Steffen Baumgarts Schiedsrichter-Attacke im Wortlaut

Borussia Dortmund hat sich mit 3:2 nach Verlängerung gegen den SC Paderborn ins DFB-Pokal-Viertelfinale gezittert. Anschließend attackierte SCP-Trainer Steffen Baumgart Schiedsrichter Tobias Stieler für dessen fragwürdige Entscheidung beim Dortmunder Siegtor zum 3:2.

Vielmehr als über die Entscheidung an sich ärgerte sich Baumgart aber darüber, dass Stieler diese fällte, ohne sich das Videomaterial selbst anzusehen. Für Baumgart, der deutliche Worte fand, sei das eine Frage des Respekts.

BVB, Video: Als Jakub Blaszczykowski das leere Tor nicht traf

BVB, News und Gerüchte: Stuttgarts Nicolas Gonzalez äußert sich zu Transfergerüchten

Der BVB soll für den kommenden Sommer offenbar ein Auge auf Nicolas Gonzalez vom VfB Stuttgart geworfen haben. Das berichtet die Sport Bild am Mittwoch. Der 22 Jahre alte Stürmer äußerte sich sogar schon zu den Gerüchten.

"Ich habe nicht mit Dortmund gesprochen, das ist ohnehin Sache meines Beraters. Aber der BVB ist ein Topklub", wird Gonzalez von der Sport Bild zitiert. Die Dortmunder sind jedoch offenbar nicht die einzigen, die den argentinischen Nationalspieler auf dem Zettel haben.



Bild: Getty Images

Dem Bericht zufolge seien auch Juventus und Tottenham an ihm interessiert . Dass Gonzalez über den Sommer hinaus bei den Schwaben bleibt, gilt als unwahrscheinlich. "Ich will irgendwann auf die nächste Stufe, vorankommen. Ich würde die Chance, dass ich in der nächsten Saison noch in Stuttgart spiele, auf 50:50 beziffern", sagte der Stürmer selbst.

BVB gurkt sich gegen Paderborn weiter: Thesen zum Dortmunder Pokalerfolg

Beim knappen Sieg von Borussia Dortmund gegen den SC Paderborn 07 im DFB-Pokal-Achtelfinale sorgte vor allem der Siegtreffer des BVB für Diskussionen.

Gute Nacht. Reicht für heute. pic.twitter.com/H74jfUZxpz — Borussia Dortmund (@BVB) February 2, 2021

BVB, News und Gerüchte: Die nächsten Spiele von Borussia Dortmund