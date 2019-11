Wer zeigt / überträgt BVB vs. Paderborn live im TV und LIVE-STREAM? Alle Infos zur Übertragung des Bundesliga-Freitags

Der BVB trifft am Bundesliga-Freitag auf den SC Paderborn. Wir verraten Euch, wer das Duell live im TV und LIVE-STREAM zeigt / überträgt.

Bundesliga, 12. Spieltag. Der BVB (Borussia Dortmund) empfängt am Freitagabend den SC Paderborn 07. Die Partie steigt im Signal-Iduna-Park. Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Länderspielpause? Abgehakt! Rein in den Kampf um die deutsche Meisterschaft. Der BVB pocht nach der deutlichen 0:4-Klatsche beim FC Bayern München (zum Spielbericht) auf Wiedergutmachung. Trotz sechs Punkten Rückstand auf Tabellenführer Borussia Mönchengladbach schreiben die Schwarz-Gelben den Meistertitel noch längst nicht ab.

"Mir ist nicht bekannt, dass sich bei uns jemand davon verabschiedet hat, den Versuch zu unternehmen, die Schale wieder nach Dortmund zu holen. Ich tue es jedenfalls nicht", erklärte BVB-Präsident Reinhard Rauball ausdrücklich.

BVB vs. : Goal hat für Euch in diesem Artikel zusammengefasst, wer das Duell am -Freitag live im TV und im LIVE-STREAM zeigt / überträgt. Außerdem informieren wir Euch über die Highlights bei DAZN.

BVB vs. SC Paderborn: Das Duell am Bundesliga-Freitag auf einen Blick

Wer zeigt / überträgt BVB vs. SC Paderborn im LIVE-STREAM?

Die Fans des gepflegten Ballsports aus dem deutschen Fußball-Oberhaus wissen es bereits: DAZN zeigt die Bundesliga live! Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte von über 40 Spielen gesichert - der Bundesliga-Freitag gehört natürlich dazu!

Zusammen mit Bezahlsender Sky teilt sich DAZN die Übertragungsrechte der Bundesliga. Was zeigt DAZN? Was überträgt Sky? In unserem Übersichtsartikel bekommt Ihr all diese Fragen beantwortet.

Die Bundesliga im LIVE-STREAM bei DAZN. Der Streamingdienst überträgt ...

... alle Freitagsspiele.

... alle Sonntagsspiele, die um 13.30 Uhr angepfiffen werden.

... alle Montagsspiele.

... alle Relegationsspiele.

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. SC Paderborn exklusiv im LIVE-STREAM

Fans von ? Fans des SC Paderborn? Passt jetzt bitte auf: DAZN überträgt den Bundesliga-Freitag exklusiv in voller Länge im LIVE-STREAM. Der Streamingdienst ist Eure erste und einzige Anlaufstelle, wenn Ihr BVB vs. SCP live verfolgen wollt.

BVB vs. SC Paderborn am Freitag im LIVE-STREAM bei DAZN sehen - Alle Infos zur Bundesliga-Übertragung gibt's hier:

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. SC Paderborn exklusiv und kostenlos im LIVE-STREAM - So geht's mit dem Gratismonat!

Wollt Ihr BVB vs. SC Paderborn kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN verfolgen? So geht's: Sichert Euch schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat bei DAZN! Der Streamingdienst schenkt nämlich all seinen Neu-Kunden die ersten 30 Tage gratis. So erlebt Ihr die gesamte DAZN-Programmvielfalt sowie das Freitagsspiel der Bundesliga - und müsst dafür nichts bezahlen.

Der DAZN-Gratismonat? Lohnt sich definitiv. Schließlich hat der Streamingdienst so einige Highlights für Euch im Programm. Spitzenfußball im LIVE-STREAM gefällig? Champions League und Europa League, Bundesliga, Serie A, LaLiga, Ligue 1 sowie zahlreiche weitere Top-Ligen und Top-Wettbewerbe: All das bekommt Ihr bei DAZN live und in voller Länge!

Ohnehin überträgt DAZN pro Jahr über 8.000 Livesport-Events im LIVE-STREAM. Das war Euch bisher zu viel Fußball? Kein Problem. Bei DAZN seht Ihr die NFL, NBA, NHL sowie zahlreiche Box-, Darts-, Tennis- und Motorsport-Events live im Stream.

Habt Ihr noch Fragen zu DAZN? Hier bleibt keine Frage unbeantwortet:

Bock auf BVB vs. SC Paderborn live bei DAZN? Dann holt Euch die kostenlose App des Streamingdienstes:

Wer zeigt / überträgt BVB vs. SC Paderborn live im TV?

DAZN ist allein für die Übertragung des Freitagsspiels der Bundesliga im LIVE-STREAM verantwortlich. Doch könnt Ihr BVB gegen Paderborn mit DAZN auch live im TV sehen? Und was überträgt Sky eigentlich? Wir verraten es Euch!

DAZN zeigt / überträgt BVB vs. SC Paderborn im LIVE-STREAM auf dem SMART-TV

DAZN könnt Ihr nicht über das klassische TV-Programm empfangen. BVB vs. SC Paderborn läuft bei DAZN nicht live im TV. Schließlich ist DAZN ein reiner Streamingdienst, der alle Spiele im LIVE-STREAM überträgt. Doch aufgepasst!

DAZN bringt Euch BVB vs. SC Paderborn im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV. So könnt Ihr den Bundesliga-Freitag doch noch auf Eurem Fernseher genießen. Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar.

BVB vs. SC Paderborn im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV - So geht's!

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts. Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung. Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat! Schritt 4: Genießt BVB vs. SC Paderborn im LIVE-STREAM bei DAZN auf Eurem Smart-TV!

Zeigt / überträgt Sky BVB vs. SC Paderborn live im Pay-TV?

Nein, das ist nicht der Fall. Sky besitzt auch in diesem Jahr keine Übertragungsrechte für den Bundesliga-Freitag. Diese sind seit diesem Sommer bekanntlich im Besitz von DAZN.

Sky überträgt das Duell zwischen dem BVB und dem SC Paderborn daher nicht live im TV und auch nicht im LIVE-STREAM mit Sky Go oder Sky Ticket .

Wenn Ihr die Bundesliga dennoch bei Sky erleben wollt, müsst Ihr Euch bis Samstag gedulden. Folgende Bundesliga-Spiele zeigt Sky live im TV und im LIVE-STREAM:

alle Samstagsspiele um 15.30 Uhr (Konferenz + Einzelspiele)

alle Topspiele am Samstagabend um 18.30 Uhr

alle Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18 Uhr

Die Nutzung von Sky ist nicht kostenlos. Ihr benötigt ein kostenpflichtiges Abonnement beim Bezahlsender, welches Ihr im Vorfeld abschließen müsst. Mehr Informationen zu aktuellen Paketen, Preisen und Angeboten findet Ihr auf der Website von Sky.

ARD, ZDF und Co. - Wer zeigt / überträgt BVB vs. SC Paderborn live im Free-TV?

Wollt Ihr das Freitagsspiel der Bundesliga live im Free-TV sehen? Dann müssen wir Euch leider enttäuschen. Das ist nicht möglich. Nur DAZN zeigt BVB vs. SC Paderborn live und in voller Länge. Das heißt: Kein TV-Sender überträgt das Freitagsspiel der Bundesliga live im Free-TV.

Die Übertragungsrechte der Bundesliga sind bereits seit mehreren Jahren fast komplett in den Pay-TV-Bereich gewandert. ARD, ZDF, RTL, Sport 1, Eurosport und Co. besitzen dagegen keine TV-Rechte am deutschen Oberhaus.

Wer zeigt / überträgt die Highlights zu BVB vs. Paderborn?

Ihr habt den Bundesliga-Freitag im LIVE-STREAM bei DAZN verpasst? Ihr wollt aber trotzdem mitreden, wenn über die schönsten Tore und die kritischsten Szenen gesprochen wird? Dann empfehlen wir Euch:

Die Highlights zu BVB vs. SC Paderborn bei DAZN!

Keine Lust auf lange Wartezeiten? Ab zu DAZN! Bereits wenige Minuten nach dem Schlusspfiff lädt Euch der Streamingdienst eine ausführliche Zusammenfassung der Partie auf die Plattform. So könnt Ihr Euch die Highlights des Freitagsspiels der Bundesliga noch einmal in Ruhe ansehen.

Reichen Euch die Highlights nicht aus? Dann schaut doch einfach das komplette Duell zwischen Borussia Dortmund und Paderborn im Re-Live bei DAZN. Dort verpasst Ihr keine Sekunde und erlebt die gesamten 90 Minuten noch einmal in voller Länge mit Originalkommentar.

Beim Streamingdienst Nummer eins seht Ihr aber nicht nur die Zusammenfassung des Bundesliga-Freitagsspiels. DAZN zeigt alle Highlights der 1. und bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Schaut mal rein!

Wer zeigt / überträgt BVB vs. SC Paderborn? Die Bilanz beider Teams

Borussia Dortmund 3 Duelle SC Paderborn 2 Siege 0 1 Unentschieden 1 0 Niederlagen 3 12 Tore 3

Wer zeigt / überträgt BVB vs. SC Paderborn? Die Übertragung des Bundesliga-Freitags im Überblick