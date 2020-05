Die Bundesliga heute live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die Bundesliga geht vor leeren Rängen in die nächste Runde. Goal verrät, wie die Spiele heute live im Free-TV gezeigt / übertragen werden.

Die geht nach einer langen Unterbrechung in die nächste Runde! Neun Wochen musste im deutschen Oberhaus der Ball wegen der Corona-Pandemie ruhen. Seit dem letzten Wochenende darf der Ligabetrieb allerdings fortgesetzt werden. Goal zeigt Euch, wie Ihr die Begegnungen des 27. Spieltags live im Free-TV verfolgen könnt.

liefert in den letzten Tagen einen ersten Vorgeschmack, wie der Fußball der nächsten Monaten aussehen könnte: geprägt von strengen Hygieneregeln und Stadien ohne Zuschauer. Gespannt blicken andere europäische Ligen daher auf die Bundesliga, um in einigen Wochen selbst über einen Neustart des Wettbewerbs entscheiden zu können.

Doch auch aus fußballerischer Sicht bietet das deutsche Oberhaus an diesem Wochenende einige interessante Begegnungen: Während am Freitag bereits Aufsteiger empfangen hat, möchte der FC Bayern gegen das 1:5 aus der Hinrunde vergessen machen.

Mehr Teams

Am Samstagnachmittag treffen mit und außerdem zwei Kandidaten für die europäischen Plätze aufeinander, Titelaspirant ist beim gefordert und der empfängt am Sonntag zum Rheinderby.

Die Bundesliga heute live im Free-TV anschauen: Goal verrät Euch, wie die Spiele an diesem Wochenende gezeigt / übertragen werden.

Die Bundesliga heute live im Free-TV: Alle Spiele des 27. Spieltages in der Übersicht

DATUM UHRZEIT PARTIE Freitag, 22. Mai 20.30 Uhr Hertha BSC - Union Berlin Samstag, 23. Mai 15.30 Uhr - Samstag, 23. Mai 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund Samstag, 23. Mai 15.30 Uhr - TSG Hoffenheim Samstag, 23. Mai 15.30 Uhr Borussia M'Gladbach - Bayer Leverkusen Samstag, 23. Mai 18.30 Uhr FC Bayern - Eintracht Frankfurt Sonntag, 24. Mai 13.30 Uhr Schalke 04 - Sonntag, 24. Mai 15.30 Uhr - Sonntag, 24. Mai 18.00 Uhr 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf

Die Bundesliga heute live im Free-TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

In Zeiten von Kontaktbeschränkungen, in denen sich viele Menschen am Wochenende eine Ablenkung vom eintönigen Alltag wünschen, lautet die Frage, wo die Bundesliga heute live im TV gezeigt / übertragen wird. Laufen die Spiele auch im Free-TV? In diesem Absatz liefern wir Euch alle wichtigen Informationen zu diesem Thema.

Die Bundesliga heute live im Free-TV verfolgen: Diese Spiele werden gezeigt / übertragen

Es gibt gute Nachrichten für alle, die sich am Wochenende vom eintönigen Alltag ablenken möchten: Die Bundesliga wird heute live im Free-TV übertragen. Doch auf welche Spiele bezieht sich diese Regelung und werden die Begegnungen auch in voller Länge zu sehen sein?

Die Bundesliga heute live im Free-TV bei Sky Sport News sehen

Neben dem Streamingdienst DAZN, der die Freitags- und Montagsspiele sowie die Sonntagsspiele um 13.30 Uhr zeigt, hat sich auch der Pay-TV-Anbieter Sky die Übertragungsrechte an der Bundesliga gesichert. Doch an diesem Wochenende können auch Fans, die bislang kein Sky-Abonnement besitzen, das deutsche Oberhaus live verfolgen.

Denn wie bereits letzte Woche wird Sky seine Samstag-Konferenz auch am 27. Spieltag einem großen Publikum zur Verfügung stellen. Auf dem hauseigenen Fernsehsender Sky Sport News könnt Ihr die Begegnungen, die nachmittags für 15.30 Uhr angesetzt sind, kostenlos und ohne vorherige Anmeldung im TV und im Live-Stream verfolgen.

Die Highlights der Bundesliga im Free-TV anschauen

Neben der Übertragung auf Sky Sport News gibt es zudem auch die Möglichkeit, sich die Zusammenfassungen in der Sportschau (samstags um 18 Uhr auf Das Erste) oder in den dritten Programmen der ARD anzuschauen. Das ZDF darf im Aktuellen Sportstudio (samstags gegen 23 Uhr) zudem als erster TV-Sender die Highlights des Top-Spiels um 18.30 Uhr zeigen.

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Spiele noch gezeigt / übertragen

Einige Spiele der Bundesliga werden auch an diesem Wochenende erneut live im Free-TV zu sehen sein. Sky zeigt / überträgt die Samstag-Konferenz im frei empfangbaren Fernsehen. Doch gibt es im Pay-TV auch eine Möglichkeit, nur die Einzelspiele zu verfolgen?

Die Bundesliga heute live im TV schauen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Der Pay-TV-Anbieter Sky gehört zu den größten TV-Partnern der Bundesliga und zeigt / überträgt somit auch in dieser Saison 266 von 306 Spielen. Neben der bereits angesprochenen Konferenz, die auch auf Sky Bundesliga 1 zu sehen sein wird, könnt Ihr somit alle Begegnungen, für die Sky die Rechte besitzt, auch über die gesamten 90 Minuten erleben.

Einen Haken hat dieser Service von Sky jedoch: Um die Einzelspiele der Bundesliga heute live sehen zu können, braucht Ihr ein Abonnement von Sky. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr alle möglichen Pakete, die bei Sky zu erwerben sind, und Ihr erfahrt auch, welche Zahlungsmethoden angeboten werden.

Die Einzelspiele der Bundesliga live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Freitag, 22. Mai 20.30 Uhr Hertha BSC - Union Berlin DAZN Samstag, 23. Mai 15.30 Uhr VfL Wolfsburg - Borussia Dortmund Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 23. Mai 15.30 Uhr Borussia M'Gladbach - Bayer Leverkusen Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 23. Mai 15.30 Uh SC Freiburg - Werder Bremen Sky Sport Bundesliga 4 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 23. Mai 15.30 Uhr SC Paderborn - TSG Hoffenheim Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 23. Mai 18.30 Uhr FC Bayern - Eintracht Frankfurt Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 24. Mai 13.30 Uhr Schalke 04 - FC Augsburg DAZN Sonntag, 17. Mai 15.30 Uhr Mainz 05 - RB Leipzig Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 17. Mai 18 Uhr 1. FC Köln - Fortuna Düsseldorf Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket

Die Bundesliga heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

Auch am zweiten Spieltag nach der Unterbrechung können alle, die sich für die Bundesliga interessieren, die Begegnungen am Samstagnachmittag verfolgen. Ab 15.30 Uhr seid Ihr in der Konferenz auf Sky Sport News live dabei, wenn die Vereine vor leeren Rängen um drei Punkte kämpfen.

Sky setzt in der Samstag-Konferenz auf andere Kommentatoren als bei den Einzelspielen, die genaue Zuteilung wird aber meistens erst mit Beginn der Übertragung bekanntgegeben. Diese startet im Free-TV ebenso wie auf Sky Sport Bundesliga 1 um 14 Uhr.

Als Moderatorin ist an diesem Wochenende Esther Sedlaczek im Einsatz, die von Experte Dietmar Hamann unterstützt wird. Während des tipico Countdowns liefert Euch Sky nicht nur informative Vorberichte, sondern auch Live-Schalten aus den einzelnen Stadien. Um 15.15 Uhr übernehmen die Kommentatoren am Mikrofon.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 wird Michael Born das Aufeinandertreffen zwischen dem VfL Wolfsburg und Borussia Dortmund begleiten. Marcus Lindemann ist auf Sky Sport Bundesliga 3 bei Borussia Mönchengladbach gegen Bayer Leverkusen im Einsatz und Toni Tomic kommentiert auf Sky Sport Bundesliga 4 die Begegnung zwischen dem SC Freiburg und Werder Bremen.

Tom Bayer kümmert sich auf Sky Sport Bundesliga 5 zudem um das Duell zwischen dem SC Paderborn und der TSG Hoffenheim. Beim Top-Spiel am Abend zwischen dem FC Bayern und Eintracht Frankfurt wird auf Sky Sport Bundesliga 1 Kommentator Kai Dittmann zu hören sein.

Am Sonntag werden dagegen nur zwei der drei Spiele auf Sky übertragen. Um die Begegnung zwischen Schalke 04 und dem FC Augsburg verfolgen zu können, sind die Fans der beiden Vereine auf den Streamingdienst DAZN angewiesen.

Die Partie um 13.30 Uhr wird in erster Linie aus der DAZN-Zentrale in Ismaning übertragen. Während Euch Moderator Tobias Wahnschaffe bereits wenige Minuten vor dem Anstoß mit allen wichtigen Informationen versorgt, begleiten Euch Kommentator Freddy Harder und Experte Sebastian Kneissl durch die 90 Minuten. Auf Schalke wird Max Siebald zudem als Reporter die Interviews führen.

Die späteren Spiele könnt Ihr wiederum beim Pay-TV-Sender Sky sehen. Jeweils auf Sky Sport Bundesliga 1 kommentiert zunächst Roland Evers die Begegnung zwischen Mainz 05 und RB Leipzig, bevor Martin Groß beim Rheinderby zwischen dem 1. FC Köln und Fortuna Düsseldorf im Einsatz ist.

Die Bundesliga-Tabelle vor dem 27. Spieltag in der Übersicht