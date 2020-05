FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: TV, LIVE-STREAM, Highlights, TICKER, Aufstellungen und Co. - hier seht Ihr die Bundesliga live

Bayern München tritt im Top-Spiel gegen Frankfurt an und will den zweiten Sieg im zweiten Spiel nach der Pause sichern. Goal erklärt, wo es läuft.

Der empfängt zum 27. Spieltag der . Die Tabellenführer aus München wollen dabei auch im zweiten Spiel nach der Zwangspause den Abstand auf Platz zwei nicht schmelzen lassen. Angestoßen wird in der Allianz Arena um 18.30 Uhr.

Nach dem Sieg in der vergangenen Woche gegen Union Berlin (2:0) rangieren die Münchner noch immer an der Tabellenspitze. Der Vorsprung auf Verfolger beträgt vier Punkte.

Vor dem direkten Duell gegen den BVB am Dienstagabend (18.30 Uhr) wird Bayern nun gegen Frankfurt (Platz 13) mit einem Sieg dafür sorgen wollen, nicht unerwartet in Schlagdistanz zur Ablösung an der Tabellenspitze zu geraten.

Bayern gegen Frankfurt im Top-Spiel heute Abend solltet Ihr keinesfalls verpassen! Lest Euch hier deshalb alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch. Zudem erfahrt Ihr in diesem Artikel kurz vor Anpfiff die offiziellen Aufstellungen.

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Das Top-Spiel im Überblick

Duell Bayern München vs. Eintracht Frankfurt Datum Samstag, 23. Mai - 18.30 Uhr Ort Allianz Arena, München Zuschauer keine (Geisterspiel)

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Wo läuft das Spiel heute Abend live im TV?

Viele Fans forderten nach Re-Start der Bundesliga, dass die Spiele frei empfangbar im Fernsehen laufen sollen. Läuft die Partie also tatsächlich im Free-TV? Goal klärt auf.

Wird Bayern München gegen Eintracht Frankfurt live im Free-TV gezeigt?

Wer heute Nachmittag um 15.30 Uhr den Fernseher einschaltet, wird Bundesliga live im Free-TV auf Sky Sport News HD sehen können. Dort läuft die Konferenzschaltung der vier parallel ablaufenden Partien.

Einzelspiele in voller Länge laufen im Free-TV allerdings nicht. Das gilt auch für die Begegnung am Abend. Bayern gegen Frankfurt läuft nicht im Free-TV. Die Übertragungsrechte liegen bei diesem Duell exklusiv beim Pay-TV-Sender Sky.

Sky zeigt Bayern München gegen Eintracht Frankfurt heute Abend live im Pay-TV

Um Bayern gegen Frankfurt live und in voller Länge sehen zu können, müsst Ihr heute Abend Sky einschalten. Der Bezahlsender überträgt die Partie exklusiv auf Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD.

Die Vorberichte zum Spiel könnt Ihr bereits um 17.30 Uhr einschalten. Pünktlich zum Anpfiff um 18.30 Uhr wird dann live aus der Allianz Arena berichtet, wenn Euch Kommentator Kai Dittmann während der 90 Minuten begleitet.

FC Bayern München vs. Eintracht Frankfurt läuft live im TV bei Sky - alle Details zur Übertragung:

Vorberichte : Ab 17.30 Uhr

: Ab 17.30 Uhr Anstoß : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Sender : Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD

: Sky Sport Bundesliga 1 und Sky Sport Bundesliga 1 HD Kommentator: Kai Dittmann

Einen Überblick zu den Kosten und Konditionen des TV-Abonnements bei Sky lest Ihr auf der offiziellen Sky-Webseite.

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: So empfangt Ihr das Spiel heute Abend im LIVE-STREAM

Auch im Internet ist Sky der exklusive Anbieter des Spiels und überträgt Bayern gegen Frankfurt im LIVE-STREAM. Ihr könnt die Partie via Sky Go und Sky Ticket verfolgen.

Sky Go zeigt Bayern München vs. Eintracht Frankfurt im LIVE-STREAM

Die Streaming-Plattform Sky Go des Bezahlsenders steht für alle TV-Abonnenten von Sky mit dem entsprechenden Paket zur Verfügung. Sky-Kunden können sich mit Ihren Login-Daten auf dem Portal anmelden und die Übertragung des Spiels abrufen.

Hier laufen dieselben Bilder und derselbe Ton wie im Fernsehen, somit startet die Übertragung auch hier um 17.30 Uhr mit den Vorberichten und um 18.30 Uhr empfängt Euch Kai Dittmann aus der Allianz Arena.

So klappt die Übertragung von Bayern München gegen Eintracht Frankfurt bei Sky Ticket

Mit Sky Ticket bietet Sky eine zweite Möglichkeit an, Bayern gegen Frankfurt streamen zu können. Hier könnt Ihr Euch spontan und ohne lange Mindestlaufzeiten ein Abo zulegen und Euch noch heute einen Zugriff zur Übertragung verschaffen.

Das Abo bei Sky Ticket berechtigt Euch dazu, auf den LIVE-STREAM im Internet zuzugreifen, mit dem Ihr das Spiel am PC, Laptop, Tablet oder Smartphone schauen könnt. Die TV-Sender werden damit allerdings nicht freigeschaltet.

Derzeit ist das "End of Season Ticket" für 39,99 Euro zu haben, mit dem Ihr alle restlichen Sky-Übertragungen der Bundesligasaison abrufen könnt. Alle Details dazu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky Ticket unter diesem Link.

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: DAZN zeigt Euch die Highlights

Auch das Streaming-Portal DAZN besitzt ein Rechtepaket an der diesjährigen Bundesligasaison und zeigt Highlights aller Spiele bereits 40 Minuten nach Abpfiff. Die besten Szenen von Bayern gegen Frankfurt könnt Ihr ab circa 21 Uhr auf der Plattform abrufen.

Solltet Ihr noch kein Abo beim Streaming-Dienst besitzen, könnt Ihr das Angebot heute sogar völlig kostenlos nutzen. Neukunden bekommen den ersten Monat der Mitgliedschaft nämlich geschenkt!

Wer anschließend nicht mehr auf das Angebot verzichten möchte, kann sein Abo für 11,99 Euro monatlich verlängern oder direkt ein Jahresabo für 119,99 Euro abschließen. Hier gibt's alle Infos zur Anmeldung bei DAZN!

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Auch Goal ist in München mit von der Partie und berichtet Euch via LIVE-TICKER vom Spiel. Hier bekommt Ihr alle wichtigen Szenen aus der Allianz Arena ausführlich geschildert und seid damit ständig auf Ballhöhe.

Durch die interessanten Analysen und Statistiken, die Euch der TICKER bietet, eignet er sich auch hervorragend als Ergänzung zur TV-Übertragung. Und das Beste: Das Angebot ist vollkommen kostenlos!

Klickt Euch hier direkt zum LIVE-TICKER von Goal zu Bayern München gegen Eintracht Frankfurt!

Bayern München vs. Eintracht Frankfurt: Die Aufstellungen

Sobald die Trainer Hansi Flick (Bayern) und Adi Hütter (Eintracht) ihre Kader bekanntgegeben haben, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür kurz vor Anpfiff noch mal vorbei!

Am Samstag geht es weiter, das erste Heimspiel des @FCBayern nach der Unterbrechung der #Bundesliga. Wir appellieren erneut an Eure Vernunft und an Euer Verantwortungsgefühl: Bitte kommt nicht zur Allianz Arena! #FCBSGE pic.twitter.com/k1uTb5RID2 — FCB-Fanbetreuung (@FCBayern_FB) May 21, 2020

