SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim: TV, LIVE-STREAM und Co. - so wird die Bundesliga übertragen

27. Spieltag in der Bundesliga: Paderborn empfängt Hoffenheim. Goal erklärt Euch, wo die Bundesliga heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Endlich ist Fußball wieder Alltag in . Am 27. Spieltag der Bundesliga tritt der gegen die TSG an. Anstoß der Partie ist um 15.30 Uhr in der Benteler-Arena.

Abstiegskandidat Paderborn kam letzte Woche im Kellerduell gegen Düsseldorf nicht über ein 0:0 hinaus und ist damit nun seit sieben Spielen sieglos. Der Aufsteiger belegt den letzten Rang der Tabelle, ein Nichtabstiegsplatz ist inzwischen zehn Punkte entfernt.

Hoffenheim hat eine genauso schlechte Form wie Paderborn - die TSG ist ebenfalls seit sieben Spielen ohne Sieg, letzte Woche setzte es eine 0:3-Klatsche gegen Hertha BSC.

Das Hinspiel zwischen Paderborn und Hoffenheim endete 0:3, Skov, Kaderabek und Locadia erzielten damals die Treffer für die Hoffenheimer.

Goal erklärt Euch, wie Ihr SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER verfolgen könnt. Außerdem liefern wir Euch kurz vor Anpfiff die Mannschaftsaufstellungen beider Teams! In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr einen Überblick über die komplette Übertragung der Bundesliga am Samstag - vor allem die aus dem Free-TV.

SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Details

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spiel: SC Paderborn - TSG 1899 Hoffenheim

SC Paderborn - TSG 1899 Hoffenheim Datum: 23. Mai 2020

23. Mai 2020 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Benteler-Arena

SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim heute LIVE im Free-TV sehen: So geht's

Sky überträgt die Konferenz der heute LIVE im Free-TV! Ihr müsst kein Kunde von Sky sein, um heute die Bundesliga und Paderborn gegen Hoffenheim im Fernsehen zu sehen. Über den frei empfangbaren Sender Sky Sports News HD läuft ab 15.30 Uhr die Konferenz im Free-TV.

Folgende Partien werden neben Paderborn - Hoffenheim in der Konferenz übertragen:

- Bayer 04 Leverkusen

-

- SV

Allerdings läuft nur die Konferenz im Free-TV. Wer die Einzelspiele sehen möchte, muss Sky abonniert haben. Alle Infos zu den Angeboten von Sky findet Ihr auf deren Homepage.

SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim heute im LIVE-STREAM sehen

Sky bietet parallel zur TV-Übertragung einen kostenlosen LIVE-STREAM der Bundesliga im Internet an. Ihr müsst einfach nur auf skysports.de gehen, dann könnt Ihr die Konferenz legal streamen.

Aber auch hier gilt: Es wird nur die Konferenz kostenlos gezeigt, den Zugang zu den Einzelspielen müsst Ihr kostenpflichtig erwerben.

SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim als Einzelspiel heute im LIVE-STREAM: Sky Go und Sky Ticket

Um das Einzelspiel im LIVE-STREAM sehen zu können, gibt es zwei Möglichkeiten: Sky Go und Sky Ticket.

Sky Go ist eine App, auf die Sky-Abonnenten immer Zugriff haben. Ihr müsst die App aus dem Store downloaden und Euch dann mit den Zugangsdaten von Sky einloggen. Sky Ticket hingegen ist für Zuschauer gedacht, die kein Kunde von Sky sind und es auch nicht langfristig werden wollen. Über Sky Ticket könnt Ihr euch einmalig den Zugang zu Paderborn vs. Hoffenheim erwerben und das Spiel über den Laptop, das Tablet oder Euer Smartphone streamen.

SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim heute im LIVE-TICKER bei Goal

Wie gewohnt versorgen wir Euch mit unserem LIVE-TICKER zum Spiel. Fast in Echtzeit bekommt Ihr alle wichtigen Szenen von uns beschrieben.

Des Weiteren liefern wir interessante Statistiken zur Bundesliga - schaut mal vorbei!

SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER: Die Highlights bei DAZN

Wer das Spiel nicht LIVE sehen konnte, sollte sich unbedingt die Highlights bei DAZN ansehen, um nichts von der Bundesliga zu verpassen.

DAZN ist ein Streamingdienst, der das Sportlerherz mit allem versorgt, was es braucht. Nicht umsonst wird DAZN das "Netflix des Sports" genannt. Neben dem Fußball mit der Bundesliga, , und weiteren europäischen Top-Ligen überträgt DAZN Sportarten wie American Football, Basketball, Boxen, Darts, Eishockey, Leichtathletik und vieles mehr!

Probiert den Gratismonat mal aus, schnuppert ins Programm hinein und entscheidet dann, ob Ihr mit DAZN verlängern wollt oder nicht. Nach dem Probemonat kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder 119,99 Euro im Jahr.

SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Mannschaftsaufstellungen.

SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanz der Teams

SC Paderborn 5 Spiele bisher (wettbewerbsübergreifend) TSG Hoffenheim 0 Siege 4 1 Remis 1 0 Tore 7 26,5 Mio. Euro Marktwert 192 Mio. Euro Vasiliadis (3,2 Mio. Euro) wertvollster Spieler Kramaric (30,5 Mio. Euro)

SC Paderborn gegen TSG Hoffenheim heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Links im Überblick