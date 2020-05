BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: Alle Infos zu TV, LIVE-STREAM, Highlights, Aufstellungen und TICKER - hier läuft die Bundesliga live

Der BVB gastiert beim VfL Wolfsburg und Ihr könnt das Spiel live und sogar kostenlos verfolgen! Goal präsentiert Euch alle Infos zur Übertragung.

will auch am zweiten Spieltag nach der Zwangspause um Platz eins der kämpfen. Im Duell gegen den muss dafür ein Dreier her - Anstoß ist heute Nachmittag um 15.30 Uhr.

Drei Tage vor dem Spitzenduell mit Bayern München (Dienstag 18.30 Uhr) muss der BVB mit einem Sieg gegen Wolfsburg dafür sorgen, den Vier-Punkte-Rückstand auf den Tabellenführer nicht größer werden zu lassen.

Die Wölfe benötigen im Saisonendspurt jedoch ebenfalls jeden Punkt, um im Rennen um die Europa-League-Plätze zu bleiben. Derzeit steht das Team von Trainer Oliver Glasner auf Rang sechs der Tabelle.

Mehr Teams

Ihr wollt das Duell zwischen Wolfsburg und Dortmund live verfolgen? Dann lest Euch in diesem Artikel alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM durch! Zudem findet Ihr hier kurz vor Anpfiff die Aufstellungen.

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: Das Duell im Überblick

Duell VfL Wolfsburg - BVB (Borussia Dortmund) Datum Samstag, 23. Mai - 15.30 Uhr Ort Volkswagen-Arena, Wolfsburg Zuschauer keine (Geisterspiel)

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: Wer zeigt das Spiel heute live im TV?

Auch die treuesten Stadiongänger sind in der restlichen Saison auf die Übertragung im Fernsehen angewiesen, da jedes Spiel vor leeren Rängen ausgetragen wird. Wo müssen die Fans heute also einschalten?

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: Sky überträgt das Einzelspiel live im Pay-TV

Sky ist auch nach der Coronapause der exklusive Anbieter aller Spiele am Samstag. Hier laufen sämtliche Duelle live und in kompletter Länge - auch BVB beim VfL Wolfsburg wird auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD übertragen.

Ab 14 Uhr laufen dort die Vorberichte, pünktlich eine Viertelstunde vor Anpfiff wird um 15.15 Uhr live ins Stadion geschaltet. Wie Ihr an das kostenpflichtige Abo von Sky kommt, lest Ihr auf der offiziellen Webseite.

VfL Wolfsburg vs. BVB (Borussia Dortmund) live im TV bei Sky sehen - das Einzelspiel

Übertragungsbeginn : 14 Uhr

: 14 Uhr Anstoß : 15.30 Uhr

: 15.30 Uhr Sender: Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga 2 HD

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: Wird die Partie live im Free-TV gezeigt?

Wie schon am vergangenen Wochenende überträgt Sky die Konferenz der Samstagsspiele live im Free-TV. Auf dem Nachrichtensender Sky Sport News HD könnt Ihr Ausschnitte aller vier Partien sehen, die um 15.30 Uhr angepfiffen werden.

Die kostenlose Übertragung am heutigen 27. Spieltag ist dabei allerdings die letzte Konferenz der Saison, die im frei empfangbaren Fernsehen läuft. Ab dem kommenden Spieltag zeigt Sky das Angebot nur noch verschlüsselt auf den Bezahlsendern.

BVB (Borussia Dortmund) bei VfL Wolfsburg läuft live im Free-TV in der Samstagskonferenz - das sind die weiteren Begegnungen:

vs.

vs. Bayer 04 Leverkusen

vs. TSG Hoffenheim

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: Wo läuft die Bundesliga heute im LIVE-STREAM?

Sky überträgt sein Angebot nicht nur im Fernsehen, sondern auch im Internet via Sky Go und Sky Ticket. Dortmund zu Gast beim VfL Wolfsburg könnt Ihr dort im LIVE-STREAM verfolgen.

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: So empfangt Ihr den LIVE-STREAM von Sky Go

Sky Go ist die hauseigene Streaming-Plattform des Bezahlsenders, auf der alle Übertragungen im Netz bereitgestellt werden. TV-Abonnenten von Sky können sich hier kostenlos einloggen und auch unterwegs das Angebot nutzen.

Die Übertragung ist dabei identisch zu der im Fernsehen. Auch hier geht's also um 14 Uhr mit den Vorberichten los, ehe ab 15.15 Uhr live aus Wolfsburg gesendet wird.

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg im LIVE-STREAM von Sky Ticket schauen

Die zweite Möglichkeit, das Spiel heute live zu streamen, bietet Sky Ticket. Hierfür braucht Ihr kein TV-Abo beim Pay-TV-Sender, sondern könnt spontan und ohne lange Laufzeiten ein Streaming-Abo abschließen.

Dortmund in Wolfsburg könnt Ihr beispielsweise mit dem "End of Season Ticket" schauen, bei dem Ihr für 39,99 Euro in den nächsten zwei Monaten die restliche Bundesligasaison streamen könnt. Alle weiteren Details zu den Angeboten findet Ihr unter diesem Link.

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: Die Konferenz im kostenlosen LIVE-STREAM

Wie im TV bietet Sky Sport News HD heute eine kostenlose Übertragung der Samstagskonferenz im Internet an. Im LIVE-STREAM des Nachrichtensenders könnt Ihr den Zusammenschnitt der vier parallel angestoßenen Spiele verfolgen.

Klickt Euch über diesen Link direkt zum kostenlosen LIVE-STREAM von Sky Sport News HD und schaut dort Dortmund in Wolfsburg in der Konferenz!

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: DAZN präsentiert Euch die Highlights

Die Streaming-Plattform DAZN konnte sich in dieser Saison ebenfalls ein großes Rechtepaket an der Bundesliga sichern. Hier könnt Ihr die Highlights aller Begegnungen 40 Minuten nach Abpfiff anschauen.

Alle Tore, Großchancen und wichtigen Szenen aus Wolfsburg stehen Euch auf DAZN gegen 18 Uhr auf Abruf bereit. Einzige Voraussetzung, um Euch bei der Streaming-Plattform einloggen zu können, ist das DAZN-Abo.

Das Abo kann jeder Neukunde einen Monat lang völlig kostenlos testen, DAZN übernimmt dabei die Kosten für die ersten 30 Tage. Erst anschließend wird eine Gebühr in Höhe von 11,99 Euro monatlich oder 119,99 Euro im Jahresabo fällig.

Hier findet Ihr alle Infos zur Anmeldung bei DAZN!

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: Goal schreibt Euch einen LIVE-TICKER

Natürlich ist auch Goal in Wolfsburg vertreten und informiert Euch via LIVE-TICKER vom Spiel des BVB gegen den VfL. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen im Minutentakt ausführlich geschildert.

So verpasst Ihr kein Tor, keine Karte, keine Wechsel und werdet zudem noch mit spannenden Analysen und Statistiken versorgt. Hier geht's direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER von Goal!

Julian Brandt makes it look easy 🔥🎯 pic.twitter.com/NkfYIM5cJM — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 19, 2020

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: Die Aufstellungen

Sobald die Aufstellungen offiziell bekanntgegeben wurden, könnt Ihr sie hier nachlesen.

Schaut dafür später noch einmal vorbei!

BVB (Borussia Dortmund) beim VfL Wolfsburg: Die Übertragung im Überblick