SC Freiburg gegen Werder Bremen live im TV, LIVE-STREAM: Die Übertragung der Bundesliga heute

Der 27. Spieltag der Bundesliga steht an: Freiburg empfängt Werder Bremen. Goal erklärt Euch, wo das Spiel LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird.

Die Bundesliga ist nach Corona zurück, die zur Zeit einzige spielende Profiliga der Welt geht nach ihrem Comeback in Woche zwei: Der trifft auf den SV .

Anstoß ist um 15.30 Uhr im Schwarzwald-Stadion.

Während der SC Freiburg um die internationalen Plätze kämpft (7. Platz, 37 Punkte), steht Werder Bremen tief im Tabellenkeller (17. Platz, 18 Punkte). Ein Dreier ist für das Team von Trainer Florian Kohfeld heute schon fast Pflicht, um den Anschluss an einen Nichtabstiegsplatz nicht zu verlieren. Im Hinspiel trennten sich die Teams 2:2 unentschieden.

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo SC Freiburg gegen Werder Bremen heute LIVE im TV, LIVE-STREAM und LIVE-TICKER übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch ungefähr eine halbe Stunde vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr einen Überblick über die komplette Übertragung der Bundesliga am Samstag - vor allem die aus dem Free-TV.

SC Freiburg vs. Werder Bremen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Infos zur Partie

Wettbewerb: Bundesliga

Bundesliga Spiel: SC Freiburg - SV Werder Bremen

SC Freiburg - SV Werder Bremen Datum: 23. Mai 2020

23. Mai 2020 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Schwarzwald-Stadion

SC Freiburg vs. Werder Bremen heute LIVE im Free-TV sehen: So geht's

Der Pay-TV-Sender Sky überträgt heute um 15.30 Uhr die Konferenz der im Free-TV, somit also auch Freiburg gegen Bremen!

Ihr müsst kein Kunde von Sky sein, um den Sender Sky Sports News HD zu empfangen. Schaut mal in die Senderliste Eures Fernsehers, sucht Sky Sports News HD und schaut die Bundesliga live. Das Angebot von Sky, die Bundesliga-Konferenz kostenlos zu übertragen, gilt nur noch für dieses Wochenende.

Folgende Partien laufen neben SC Freiburg - Werder Bremen in der Konferenz:

gegen

gegen

gegen TSG

Es wird nur die Konferenz im Free-TV übertragen, sprich, wenn Ihr die Einzelspiele sehen wollt, müsst Ihr Sky abonniert haben.

Vince #Grifo über das Geisterspiel in Leipzig. Lasst uns auch in den kommenden Wochen das Beste aus der Situation machen 🙏



Zu den Interviews mit Grifo und Gulde:

___#SCF pic.twitter.com/77d3YyuYcC — SC Freiburg (@scfreiburg) May 18, 2020

SC Freiburg gegen Werder Bremen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM

Unter skysports.de könnt Ihr die Bundesliga-Konferenz auch kostenlos im LIVE-STREAM verfolgen. Das Programm des Streams ist identisch mit dem der TV-Übertragung. Aber auch hier gilt: Wer das Einzelspiel streamen will, der muss bezahlen.

SC Freiburg gegen Werder Bremen als Einzelspiel heute im LIVE-STREAM sehen: Sky Go und Sky Ticket

Die Sky-Kunden unter Euch können wie gewohnt Freiburg gegen Bremen über die Sky-Go-App streamen. Alles was Ihr dazu tun müsst, ist, die App entweder aus dem iTunes-Store oder PlayStore downzuloaden und Euch mit den Daten von Sky einzuloggen.

Falls Ihr kein Kunde von Sky seid und den Pay-TV-Sender auch nicht langfristig abonnieren möchtet, könnt Ihr mit Sky Ticket einen Spieltagspass erwerben und die Bundesliga im LIVE-STREAM verfolgen.

SC Freiburg vs. Werder Bremen heute LIVE im LIVE-TICKER

Goal versorgt all diejenigen, die gerade unterwegs sind, mit einem LIVE-TICKER zur Bundesliga. Auf diesem Wege verpasst Ihr keine wichtige Szene.

Außerdem liefern wir interessante Statistiken zur Partie - schaut doch mal vorbei!

SC Freiburg gegen Werder Bremen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights von DAZN

Ihr konntet Freiburg gegen Bremen weder im TV, LIVE-STREAM noch LIVE-TICKER verfolgen? Kein Problem, DAZN hat für Euch die Highlights der Partie!

Der Streamingdienst DAZN aus Ismaning hat nicht nur die Highlights der Bundesliga, sondern überträgt sie auch LIVE. Neben der Bundesliga hat DAZN auch andere Wettbewerbe wie die , , , La Liga und im Programm.

Probiert mal den Probemonat aus und schnuppert ins Angebot hinein. Danach kostet DAZN 11,99 Euro im Monat oder einmalig 119,99 Euro im Jahr.

SC Freiburg vs. Werder Bremen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams.

SC Freiburg vs. Werder Bremen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanz der Teams

Sport-Club Freiburg 41 Spiele (wettbewerbsübergreifend) SV Werder Bremen 10 Siege 23 8 Remis 8 54 Tore 90 118 Mio. Euro Marktwert 133 Mio. Euro Waldschmidt (16 Mio. Euro) wertvollster Spieler Rashica (28 Mio. Euro)

SC Freiburg gegen Werder Bremen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Links im Überblick