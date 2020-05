Gladbach gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen: Die Übertragung der Bundesliga

Der 27. Spieltag in der Bundesliga: Gladbach empfängt Leverkusen. Goal zeigt Euch, wo Ihr das Spiel LIVE im TV und LIVE-STREAM sehen könnt.

Der zweite Spieltag nach der Corona-Pause steht an. spielt gegen Bayer 04 Leverkusen, Anstoß der Partie ist heute um 15.30 Uhr im Stadion im Borussia-Park.

Beide Teams konnten letzte Woche ihre Spiele gewinnen. Borussia Mönchengladbach bezwang Eintracht Frankfurt mit 3:1, Bayer Leverkusen gewann 4:1 gegen Werder Bremen. Die Werkself ist dadurch nun seit elf Pflichtspielen ungeschlagen.

In diesem Duell geht es um die internationalen Plätze: Gladbach ist Dritter der Tabelle mit 52 Punkten, Leverkusen belegt mit 50 Punkten Rang fünf.

Mehr Teams

In diesem Artikel erfahrt Ihr, wo Gladbach gegen Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM übertragen wird. Außerdem liefern wir Euch hier rund eine Stunde vor Spielbeginn die Mannschaftsaufstellungen. In einem separaten Artikel auf unserer Seite findet Ihr einen Überblick über die komplette Übertragung der Bundesliga am Samstag - vor allem die aus dem Free-TV.

Gladbach gegen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Details der Partie

Wettbewerb: 1.

1. Spiel: Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen

Borussia Mönchengladbach - Bayer 04 Leverkusen Datum: 23. Mai 2020

23. Mai 2020 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: Stadion im Borussia-Park

Gladbach gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im Free-TV sehen: So geht's

Fußballfans aufgepasst: Sky Sports News HD überträgt auch an diesem Wochenende die Konferenz der Bundesliga kostenlos im Free-TV! Somit seht Ihr auch das Spiel zwischen Gladbach und Leverkusen LIVE, aber nicht in voller Länge.

Um das Einzelspiel sehen zu können, benötigt Ihr ein Sky-Abonnement.

Folgende Spiele laufen neben Gladbach - Leverkusen in der Konferenz:

-

- SV

- TSG

Alle weiteren Infos zu den Angeboten von Sky findet Ihr hier.

Eine spielerisch ansprechende Leistung, der zweitschnellste Bundesligatreffer der Borussia-Historie und der Sprung auf Platz drei – unser Nachbericht zu #SGEBMG ist jetzt online ➡️ https://t.co/3280xwHOgH pic.twitter.com/k9t1gxwe0u — Borussia (@borussia) May 17, 2020

Gladbach gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM sehen

Sky bietet auch einen kostenlosen LIVE-STREAM an. Das Programm hier ist identisch mit dem der TV-Übertragung.

Einfach auf skysports.de klicken und die Konferenz genießen.

Gladbach gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-STREAM über Sky Go und Sky Ticket sehen

Als Sky-Abonnent habt Ihr die Möglichkeit, die Partie als Einzelspiel über Sky Go zu streamen.

Ihr benötigt nur die Login-Daten von Sky und müsst die App aus dem iTunes-Store oder dem PlayStore auf euer digitales Endgerät runterladen.

Falls ihr kein Kunde von Sky seid, könnt Ihr Euch mit Sky Ticket einen Spieltagspass buchen, sprich, ihr müsst kein langfristiges Abonnement abschließen.

Gladbach gegen Bayer Leverkusen heute im LIVE-Ticker verfolgen:

Goal versorgt Euch wie gewohnt mit einem LIVE-TICKER. Über den Ticker verpasst Ihr kein Tor, keine Karte oder kritische Szene.

Im Gegenteil: Ihr bekommt alle Informationen fast in Echtzeit schriftlich geliefert. Schaut mal vorbei!

Gladbach gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Highlights auf DAZN

Wer am Samstagnachmittag keine Zeit hatte, das Geschehen zu verfolgen, der sollte sich unbedingt die Highlights der Partie auf DAZN ansehen.

DAZN ist ein Streamingdienst aus Ismaning, der neben der Bundesliga noch viele weitere Fußballligen im Programm hat, wie zum Beispiel die , , und La Liga.

Des Weiteren überträgt DAZN andere Sportarten wie American Football, Darts, Boxen, Eishockey, Motorsport und Basketball.

Das Coole an DAZN ist, dass ihr einen Monat lang kostenlos das Programm ausprobieren könnt, bevor Ihr euch für ein Abo entscheidet.

Monatlich kostet DAZN 11,99 Euro, jährlich 119,99 Euro.

Hier haben wir einen Artikel, der eine Übersicht über das volle Programm von DAZN gibt.

Gladbach gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Aufstellungen

Hier findet Ihr kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen beider Teams.

Gladbach gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Die Bilanz der Teams

Bor. Mönchengladbach bisher 91 Spiele (wettbewerbsübergreifend) Bayer Leverkusen 30 Siege 33 28 Remis 28 142 Tore 169 249,5 Mio. Euro Marktwert 383 Mio. Euro Zakaria (36 Mio. Euro) wertvollster Spieler Havertz (81 Mio. Euro)

Gladbach gegen Bayer Leverkusen heute LIVE im TV und LIVE-STREAM: Alle Übertragungen im Überblick