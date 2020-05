Hertha BSC vs. Union Berlin: TV, LIVE-STREAM, Highlights und Co. – die Übertragung der Bundesliga

Es ist Derby-Zeit in der Hauptstadt: Hertha BSC gegen Union Berlin. Wo und wie Ihr die Begegnung am 27. Spieltag sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Zweiter Spieltag nach der Corona-Pause - und der startet direkt mit einem Kracher: empfängt zum Hauptstadtderby im Olympiastadion. Anpfiff der Partie ist heute um 20.30 Uhr .

Die Teams aus sind unterschiedlich gut aus der Pause gestartet. Hertha gewann gegen Hoffenheim (3:0), wohingegen Union gegen die Bayern den Kürzeren gezogen haben und 0:2 verloren. Sieht man sich die Tabelle an, könnte die Ausgangslage nicht knapper sein. Hertha und Union trennt nur ein Punkt voneinander. 31 Punkte für Hertha bedeuten Platz elf in der Tabelle, 30 für Union sind dementsprechend Rang zwölf.

Hertha strauchelte etwas in den letzten Spielen, nur ein Sieg aus fünf Spielen konnten die Herthaner ergattern. Doch mit einem Dreier direkt nach der Corona-Pause konnte einiges an Selbstbewusstsein aufgebaut werden. Obwohl beide Mannschaften im Tabellenmittelfeld stehen, müssen sie aufpassen nicht doch noch in den Abstiegskampf hineingezogen zu werden. Deshalb ist oberste Priorität Punkte zu sammeln wo es nur geht.

Mehr Teams

Ähnlich wie Hertha ergeht es auch Union. Aus den letzten fünf Spielen hagelte es nur Niederlagen und Unentschieden. Auch am letzten Spieltag gegen die Bayern konnten keine Punkte eingestrichen werden, man musste sich mit 0:2 geschlagen geben.

Wie Ihr die Begegnung zwischen Hertha BSC und Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM sehen könnt verrät Euch Goal in diesem Artikel. Außerdem findet Ihr unten noch die Aufstellungen der beiden Teams.

Hertha BSC gegen Union Berlin heute live im TV und LIVE-STREAM: Die Daten zur Begegnung im Überblick

Duell Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin Datum Freitag, 22.05.2020 Anstoß 20.30 Uhr Ort Olympiastadion, Berlin

Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin heute live im TV - geht das?

Da es sich um ein Freitagsspiel handelt, läuft das Spiel nicht im Free-TV oder Pay-TV auf Sky .

Sky besitzt für die zwar die meisten Übertragungsrechte in , dies beinhaltet aber nicht die Spiele am Freitagabend, Sonntagnachmittag sowie Montag. Wer das Spiel trotzdem live sehen möchte, muss auf den Streaming-Anbieter DAZN zurückgreifen.

Doch auch wenn DAZN natürlich für seine LIVE-STREAMS bekannt ist, kann man den Streamingdienst auch auf dem Fernseher genießen.

DAZN bringt Euch Hertha gegen "Eisern" Union im LIVE-STREAM auf Euren Smart-TV! Wie geht das? Ganz einfach. Die kostenlose DAZN-App ist auf nahezu allen modernen TV-Geräten verfügbar.

Hertha BSC vs. Union Berlin: DAZN heute auf dem Smart-TV verfolgen - so geht's:

Schritt 1: Sucht nach der kostenlosen DAZN-App im App-Store Eures TV-Geräts.

Schritt 2: Ladet Euch die kostenlose DAZN-App herunter und installiert die Anwendung.

Schritt 3: Meldet Euch bei DAZN an. Habt Ihr noch kein DAZN-Abo? Dann sichert Euch einen kostenlosen Probemonat!

Schritt 4: Erlebt Hertha gegen Union Berlin mit DAZN auf Eurem Smart-TV!

Hertha BSC vs. Union Berlin heute im LIVE-STREAM - so geht's

Alle Montagsspiele der Bundesliga werden auf DAZN gezeigt, so auch Hertha BSC vs. 1. FC Union Berlin. Das Derby könnt Ihr hier in voller Länge und live streamen. Und das Beste, es gibt die Option das Spiel kostenlos zu sehen.

Für alle ohne DAZN-Account gilt nämlich, dass sie das DAZN-Programm 30 Tage lang kostenlos testen können. Der Gratismonat beinhaltet das volle Programm auf DAZN ohne Einschränkungen. Hier geht’s zum Gratismonat auf DAZN

Nach dem Probemonat müsst Ihr nicht auf die vielen Live-Events und das breite Sportangebot verzichten. Für 11,99 Euro im Monatsabo oder 119,99 Euro im Jahresabo könnt Ihr das Abonnement fortsetzen und im Genuss bleiben Sport zu sehen, wann immer Ihr möchtet.

Das Ganze könnt Ihr ohne Risiko testen, denn DAZN ist monatlich kündbar und verlangt keine Kündigungsgebühren.

Ein weiterer Vorteil des Streaming-Anbieters ist die große Auswahl an Endgeräten. Ihr könnt frei entscheiden, wo und wann Ihr das Programm sehen möchtet. Egal ob zu Hause auf dem Smart-TV, einer Spielekonsole, einem Streaming-Device oder doch lieber unterwegs auf Smartphone, Tablet oder Notebook, Ihr habt die Wahl.

Hertha BSC vs. Union Berlin: Die Infos zum LIVE-STREAM auf DAZN

Wie schon erwähnt ist DAZN Euer Partner beim LIVE-STREAM zum heutigen Freitagsspiel zwischen Hertha BSC und Union Berlin. Der Stream beginnt schon kurz vor Anpfiff der Partie und versorgt Euch mit nützlichen Informationen zum Derby der beiden Berliner Mannschaften. Hier ein Überblick zum LIVE-STREAM auf DAZN:

LIVE-STREAM : ab 20.15 Uhr

: ab 20.15 Uhr Spielbeginn : ab 20.30 Uhr

: ab 20.30 Uhr Kommentator : Uli Hebel

: Uli Hebel Experte : Ralph Gunesch

: Ralph Gunesch Moderator : Lukas Schönmüller

Hertha BSC vs. Union Berlin: Die Aufstellungen der Teams

Sobald beide Teams ihre Aufstellungen bekannt gegeben haben, sind sie hier zu finden.

Hertha BSC vs. Union Berlin: Die Highlights auf DAZN sehen

Falls Ihr keine Zeit für den LIVE-STREAM von Hertha BSC vs. Union Berlin auf DAZN habt, dann bietet Euch der Streaming-Anbieter noch eine Alternative nach Ende des Spiels. Mit den Highlights , die bereits 40 Minuten nach Abpfiff des Spiels verfügbar sind, habt Ihr die Möglichkeit die besten Szenen des Spiels doch noch zu sehen.

Damit verpasst Ihr keine Tore oder andere spannende Szenen, nachdem Hertha und Berlin gegeneinander gespielt haben.

Hertha BSC vs. Union Berlin heute live: Der TICKER

Wer den LIVE-Stream nicht sehen kann oder einfach noch zusätzliche Informationen haben und stets auf dem Laufenden gehalten werden möchte, für den gibt es unseren Goal Live-Ticker .

Dort findet Ihr ab rund 20 Minuten vor Beginn der Partie alles Wissenswerte, das im Vorfeld relevant ist. Sobald der Ball rollt, bekommt Ihr in Echtzeit die wichtigsten Ereignisse geliefert und alle Szenen aus Berlin vom Duell Hertha gegen Union ausführlich beschrieben.

Das komplette LIVE-TICKER-Angebot auf Goal ist für Euch völlig kostenlos und stellt daher eine Alternative zur Übertragung in TV und LIVE-STREAM dar.