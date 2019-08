Bundesliga live im Free-TV: So wird das Freitagsspiel zwischen dem FC Bayern München vs. Hertha BSC heute übertragen

Der FC Bayern München eröffnet gegen Hertha BSC die neue Saison in der Bundesliga. Hier erfahrt Ihr, wie das Duell live im Free-TV läuft.

Das Warten ein Ende, die startet in ihre 57. Saison - und den Auftakt markiert das Duell zwischen dem deutschen Meister FC Bayern München und Hertha BSC. Anstoß der Partie ist am Freitag um 20.30 Uhr.

Feiern die Münchner einen gelungenen Auftakt in die Mission Titelverteidigung oder machen die Gäste aus der Hauptstadt den Stars um Robert Lewandowski, Joshua Kimmich und Co. einen Strich durch die Rechnung? Und wo kann man das Duell zwischen Bayern München und der Hertha überhaupt heute anschauen?

In diesem Artikel bekommt Ihr alle Informationen, wo die Bundesliga heute live im Free-TV zu sehen ist. Wer wissen will, wo die anderen Partien des 1. Spieltages übertragen werden, findet alles dazu in einem separaten Artikel auf unserer Seite. Immer einen Besuch wert ist zudem unsere stets aktuelle Programm-Vorschau. Dort findet Ihr alle Fußball-Übertragungen - egal aus welcher Liga - gesammelt auf einen Blick.

Das Bundesligaspiel zwischen dem FC Bayern München und Hertha BSC wird am Freitag kostenlos beim ZDF im Free-TV übertragen. Anstoß ist um 20.30 Uhr. Das Zweite überträgt das Eröffnungsspiel der Bundesliga.

Das Duell wird auch im LIVE-STREAM im Internet zu sehen sein. DAZN ist hier die Lösung. Das Streaming-Angebot ist sowohl auf dem PC als auch auf Android- und Apple-Geräten nutzbar. Dafür müssen aus dem Google Play- oder dem App-Store nur die entsprechenden Apps heruntergeladen werden.

Die Highlights der Partie sind 40 Minuten nach Abpfiff bei dem Streamingdienst Eures Vertrauens abrufbar. Mehr Infos zu DAZN gibt's im nächsten Abschnitt dieses Textes.

Bundesliga heute live: Auch DAZN zeigt die Partie - und zwar im LIVE-STREAM

Es ist die Nachricht des Sommers: DAZN überträgt ab sofort die Bundesliga! Der Streamingdienst hat sich die Übertragungsrechte der höchsten deutschen Spielklasse gesichert und zeigt nun zahlreiche Partien im LIVE-STREAM. Na klar, auch den Bundesliga-Auftakt. DAZN überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC in voller Länge im LIVE-STREAM. Mit dem Streamingdienst seid Ihr hautnah bei der Eröffnung der neuen Saison dabei.

Doch damit nicht genug: Bayern vs. Hertha ist nur eines von vielen Spielen, die DAZN im Programm hat. Der Streamingdienst überträgt insgesamt 45 Spiele der kommenden Saison - inklusive Supercup und Relegation. Welche Duelle im deutschen Fußball-Oberhaus konkret bei DAZN laufen, haben wir Euch in einem Übersichtsartikel zusammengestellt.

Zurück in die Allianz Arena: Dort beginnt DAZN ab 20 Uhr mit der Vorberichterstattung. In der letzten halben Stunde vor dem Anpfiff erfahrt Ihr alles, was Ihr zum Bundesliga-Auftakt wissen müsst. Für Bayern München vs. Hertha schickt der Streamingdienst folgendes Team nach München:

Bock auf den Legenden-Kommentar? Dann wechselt am Freitagabend einfach auf die zweite Tonspur. Doch begrüßt Euch DAZN-Kommentator Uli Hebel zusammen mit der absoluten Reporter-Legende Fritz von Thurn und Taxis. Der Kult-Kommentator kehrt für den Auftakt der 57. Bundesliga-Saison zurück ans Mikrofon.

DAZN zeigt / überträgt FC Bayern München vs. Hertha BSC KOSTENLOS im LIVE-STREAM - So funktioniert's!

Ja, Ihr habt richtig gelesen. DAZN zeigt Bayern München vs. Hertha BSC kostenlos im LIVE-STREAM. Voraussetzung dafür ist, dass Ihr noch nicht im Besitz eines DAZN-Abos seid. Dann könnt Ihr Euch nämlich schnell und einfach einen kostenlosen Probemonat sichern, mit welchem Ihr den Bundesliga-Auftakt in voller Länge sowie vollkommen gratis im LIVE-STREAM bei DAZN genießt.

Schlagt Ihr jetzt zu und sichert Euch einen Gratismonat, erlebt Ihr sowohl die ersten Bundesliga-Spieltage als auch die Saisonauftakte der anderen europäischen Top-Ligen gratis im LIVE-STREAM. Die Serie A, LaLiga, Ligue 1, die Champions League und Europa League sowie zahlreicher weiterer Spitzenfußball - Allein das Fußball-Angebot bei DAZN ist riesig.

Damit allerdings noch immer nicht genug: DAZN ist zudem die Heimat zahlreicher weiterer Sportarten. Tennis, Boxen, Rad- und Motorsport, Darts und vieles mehr - All das bietet Euch die große DAZN-Programmvielfalt.

Hat Euch der Gratismonat überzeugt, könnt Ihr nach Ablauf Eures kostenlosen Probemonats zwischen zwei Bezahlmodellen wählen:

Bundesliga live im Free-TV: So wird der 1. Spieltag übertragen

Der erste Spieltag der neuen Bundesliga-Saison erstreckt sich von Freitag, 16.08., bis Sonntag, 18.08. Insgesamt wird es wie gewohnt neun Partien geben, die zu fünf unterschiedlichen Zeiten angepfiffen werden. In der nachfolgenden Tabelle bekommt Ihr alle Paarungen des 1. Spieltages im samt der Übertragungsarten live im TV und LIVE-STREAM im Überblick .

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Freitag, 16.08. 20.30 Uhr FC Bayern München - Hertha BSC DAZN / ZDF Samstag, 17.08. 15.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga HD / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 17.08. 15.30 Uhr BVB - Sky Sport Bundesliga HD / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 17.08. 15.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga HD / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 17.08. 15.30 Uhr Bayer 04 Leverkusen - Sky Sport Bundesliga HD / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 17.08. 15.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga HD / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 17.08. 18.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga HD / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 18.08. 15.30 Uhr - Sky Sport Bundesliga HD / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 18.08. 18.00 Uhr - Sky Sport Bundesliga HD / Sky Go / Sky Ticket

Bundesliga live im Free-TV: So werden die Spiele der neuen Saison übertragen - DAZN, Sky und das ZDF

DAZN statt Eurosport: Vor dem Start der neuen Saison in der Bundesliga müssen sich die Fans auf eine Änderung einstellen. Eurosport hat nach zwei Jahren die Übertragungsrechte für die 45 Spiele pro Saison inklusive Relegation an den Streamingdienst DAZN sublizenziert. Die meisten Partien werden aber weiterhin von Sky gezeigt. Die Spiele am Samstagnachmittag werden sowohl einzeln, als auch in der Konferenz ausschließlich beim Pay-TV-Sender gezeigt. Auch das Topspiel am Samstagabend sowie die regulären Sonntagsspiele um 15.30 Uhr und 18.00 Uhr werden von Sky übertragen.

Die übrigen Spiele am Freitagabend sowie die jeweils fünf Partien, die am frühen Sonntagnachmittag (13.30 Uhr) und am Montagabend angepfiffen werden, zeigt ab sofort DAZN. Zu diesem Paket gehören auch die Relegationsspiele.

Im Free-TV werden nach derzeitigem Stand drei Spiele gezeigt. Das ZDF überträgt das Auftaktspiel zwischen Meister Bayern München und Hertha BSC, ein Spiel am 17. Spieltag und den Rückrundenauftakt.

Die Opta-Fakten vor der Partie zwischen Bayern München und Hertha BSC heute:

In den vergangenen drei Spielzeiten blieb Hertha BSC gegen Bayern München viermal ungeschlagen (ein Sieg, drei Remis) – öfter als jedes andere Team der Liga.

In den vergangenen sieben Jahren gewann Bayern München sein Auftaktspiel – so häufig schaffte das kein Bundesligist zuvor! Dabei erzielte der FCB 25 Tore (3.6 im Schnitt) und kassierte nur vier Gegentore.

Zum Ende der Vorsaison verlor der FC Bayern München keines der letzten 14 Meisterschaftsspiele (elf Siege, drei Remis) und kassierte die letzte Niederlage beim 1:3 in Leverkusen am 2. Februar 2019.

Seit dem Wiederaufstieg im Jahr 2013 verlor Hertha BSC am 1. Spieltag keines der sechs Spiele (fünf Siege, ein Remis) und gewann sogar in den letzten vier Jahren.

Ante Covic wird als 25. Hertha-Trainer in der Bundesliga Platz nehmen. Erstmals seit September 2014 wird ein Trainer sein BL-Debüt gegen den FC Bayern geben, damals holte Hamburgs Josef Zinnbauer zu Hause ein 0:0 gegen Pep Guardiola.

Bundesliga: FC Bayern München vs. Hertha BSC - das sind die Aufstellungen

Das ist die Aufstellung des FC Bayern:

Neuer - Kimmich, Süle, Pavard, Alaba - Müller, Thiago, Tolisso - Gnabry, Lewandowski, Coman

Bank: Ulreich - Boateng, Davies, Hernandez, Singh, Mai, Sanches, Will, Wriedt

Im Vergleich zum DFB-Pokal-Spiel gegen Cottbus verändert Trainer Niko Kovac seine Startformation auf einer Postion. Für Renato Sanches rückt Serge Gnabry in die Anfangsformation.

Heute nicht im Kader steht Neuzugang Ivan Perisic, der aufgrund einer Gelbsperre aus der vergangenen Serie-A-Saison nicht mitwirken darf.

Auf Mittelfeld-Star Leon Goretzka muss der FC Bayern beim Bundesliga-Auftakt verzichten, da er, wie aus einer Vereinsmitteilung hervorgeht, im Abschlusstraining einen Schlag auf den linken Oberschenkel bekommen hat.

Mit Pavard steht bei Bayern ein Neuzugang in der Startelf, mit Lucas Hernandez sitzt ein weiterer zunächst auf der Bank.

Kimmich spielte an den letzten 36 BL-Spieltagen immer durch und steht auch heute in der Startelf.



Mit Pavard, Coman, und Tolisso stehen gleich 3 Franzosen in der Startelf der Bayern. Das gab es letztmals im Mai 2006 bei einem 3-3 gegen den BVB unter Trainer Felix Magath (Lizarazu, Sagnol und Ismael).



Überhaupt ging noch nie ein BL-Team mit mehr als drei Franzosen in der Startelf in ein BL-Spiel (zuletzt Leipzig am 34. Spieltag der Vorsaison).

Tolisso steht erstmals seit dem 15. September des Vorjahres wieder in der BL-Startelf der Bayern - damals riss er sich beim 3-1 gegen Leverkusen kurz ver der Pause das Kreuzband.

Die Startelf der Bayern ist deutlich erfahrener als die der Berliner - 1877 BL-Partien bestritten die elf Münchner, 1062 die Herthaner.



Alleine Lewandowski erzielte mehr BL-Tore (202) als die komplette Berliner Anfangself (183).

Mit dieser Aufstellung geht Hertha BSC in die Partie:

Jarstein - Klünter, Stark, Rekik, Mittelstädt - Grujic, Darida - Leckie, Duda, Lukebakio - Ibisevic

Bank: Kraft - Skjelbred, Löwen, Kalou, Esswein, Köpke, Torunarigha, Friede, Selke