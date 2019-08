DFB-Pokal heute live in TV und LIVE-STREAM: So wird Fußball heute übertragen

Erste Runde des DFB-Pokals. Goal liefert alle Informationen dazu, wo Fußball heute live in TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Auftakt zum : In der ersten Runde der neuen Spielzeit sind Vizemeister und auch gleich zu Beginn gefordert. Am Freitagabend müssen beide Bundesligisten auswärts antreten. Der gesamte erste Durchgang wird vom 9. bis 12. August ausgetragen.

In der vergangenen Saison 2018/19 schnappte sich der den Titel, als RB Leipzig im Finale mit 3:0 niedergerungen wurde.

Die Münchner treten erst am Montag an, wenn die Mannschaft von Niko Kovac beim ehemaligen Bundesligisten Energie Cottbus zu Gast ist. Der BVB gastiert am Freitag in Düsseldorf, wo es gegen den Drittligisten KFC Uerdingen geht. Zudem wird in Ingolstadt das bayerische Derby gegen Nürnberg ausgetragen. Zeitgleich gastiert Borussia Mönchengladbach in Sandhausen.

DFB-Pokal heute live im TV und im LIVE-STREAM. Fußball wird heute übertragen, aber wo? Goal liefert alle Informationen zur ersten Runde.

DFB-Pokal heute live in TV und LIVE-STREAM: Die Spiele am Freitag, 9. August

Datum Uhrzeit DFB-Pokal-Spiel TV-SENDER / LIVE-STREAM Freitag, 9. August 2019 20.45 Uhr KFC Uerdingen - Borussia Dortmund Sky / Sky Go / Sky Ticket / Sport 1 / sport1.de Freitag, 9. August 2019 20.45 Uhr - Borussia Mönchengladbach Sky / Sky Go / Sky Ticket Freitag, 9. August 2019 20.45 Uhr 04 - Sky / Sky Go / Sky Ticket

DFB-Pokal heute live in TV und LIVE-STREAM: Die Spiele am Samstag, 10. August

Datum Uhrzeit DFB-Pokal-Spiel TV-SENDER / LIVE-STREAM Samstag, 10. August 2019 15.30 Uhr Villingen - Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 15.30 Uhr Drochtersen/Assel - Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 15.30 Uhr Kaiserslautern - Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 15.30 Uhr Dassendorf - Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 15.30 Uhr Viktoria Berlin - Arminia Bielefeld Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 15.30 Uhr Verl - Augsburg Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 15.30 Uhr Magdeburg - Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 15.30 Uhr Wacker Nordhausen - Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 15.30 Uhr Alemannia Aachen - Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 18.30 Uhr Würzburger Kickers - Hoffenheim Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 18.30 Uhr Baunatal - Bochum Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 18.30 Uhr SSV Ulm - Sky / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 10. August 2019 20.45 Uhr Atlas Delmenhorst - Sky / Sky Go / Sky Ticket

DFB-Pokal heute live in TV und LIVE-STREAM: Die Spiele am Sonntag, 11. August

Datum Uhrzeit DFB-Pokal-Spiel TV-SENDER / LIVE-STREAM Sonntag, 11. August 2019 15.30 Uhr Waldhof Mannheim - Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 15.30 Uhr Halberstadt - Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 15.30 Uhr Salmrohr - Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 15.30 Uhr Rödinghausen - Paderborn Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 15.30 Uhr Saarbrücken - Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 15.30 Uhr Lübeck - St. Pauli Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 15.30 Uhr Eichstätt - Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 15.30 Uhr Osnabrück - Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 15.30 Uhr Oberneuland - Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 18.30 Uhr Wehen Wiesbaden - Köln Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 18.30 Uhr Chemnitzer FC - HSV Sky / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 11. August 2019 18.30 Uhr - Sky / Sky Go / Sky Ticket

DFB-Pokal heute live in TV und LIVE-STREAM: Die Spiele am Montag, 12. August

Datum Uhrzeit DFB-Pokal-Spiel TV-SENDER / LIVE-STREAM Montag, 12. August 2019 18.30 Uhr Karslruher SC - Sky / Sky Go / Sky Ticket Montag, 12. August 2019 18.30 Uhr Hallescher FC - Sky / Sky Go / Sky Ticket Montag, 12. August 2019 18.30 Uhr Hansa Rostock - Sky / Sky Go / Sky Ticket Montag, 12. August 2019 20.45 Uhr Energie Cottbus - Bayern München Sky / Sky Go / Sky Ticket / ARD / ard.de

DFB-Pokal heute live im TV: So wird Fußball heute übertragen

Der deutsche Pokalwettbewerb beginnt traditionell eine Woche vor der Bundesligasaison mit der ersten Runde. Diese wird heute live im TV gezeigt / übertragen, soviel bereits schon einmal zu der guten Nachricht. Wo genau die Begegnungen heute live im Fernsehen ausgestrahlt werden, erfahrt Ihr hier.

DFB-Pokal heute live im TV: So wird die erste Runde gezeigt

Der Pokal ist der Wettbewerb der Überraschungen, denn dort herrschen andere Regeln. Eines ist jedoch seit Jahren gleich, nämlich der TV-Sender, der die Hauptübertragungsrechte für den Wettbewerb besitzt.

Der Unterföhringer Pay-TV-Sender Sky hat die Begegnungen der ersten Runde allesamt live im TV parat. Im Pay-TV ist der Kanal die einzige Möglichkeit, wie Ihr die Begegnungen in voller Länge sehen könnt.

Essenzielle und gleichzeitig aber auch einzige Voraussetzung, die Ihr für einen DFB-Pokalabend bei Sky erfüllen müsst, ist es, ein Abonnement abzuschließen. Auf der Sky-Homepage, zu der Ihr über diesen Link gelangt, könnt Ihr alle verschiedenen Pakete sehen.

Übrigens: Sky zeigt auch in der kommenden Saison alle parallel laufenden Begegnung live als Einzelspiel sowie auch in der Konferenzschaltung.

DFB-Pokal heute live im TV: So wird die erste Runde im Free-TV übertragen

Am Freitagabend startet der Wettbewerb in die neue Saison, der BVB macht gegen Uerdingen den Auftakt. Dieses Spiel ist auch der einzige Kick, der an diesem Tag auch live im deutschen Free-TV gezeigt wird.

Denn Sport1 hat sich zur neuen Saison die Rechte an ausgewählten Spielen gesichert, die dann in voller Länge live im TV ausgestrahlt werden. Am Freitag beginnt bereits um 18.30 Uhr die Vorschau auf die Begegnung mit einer extra langen Vorberichterstattung.

Anpfiff zum Spiel der Dortmunder in Düsseldorf ist dann um 20.45 Uhr. Alle Infos zu den Sport1-Spielen in dieser Saison. Zudem hat auch die ARD, so wie in den vergangenen Jahren auch, wieder Senderechte am Pokalwettbewerb. Der Auftakt im Ersten wird am Montag erfolgen, wenn der FC Bayern in Cottbus zu Gast ist.

Als Alternative zu Übertragung im TV kann der DFB-Pokal auch live im Internet, also via LIVE-STREAM angeschaut werden. Wie das geht, erfahrt Ihr im nächsten Abschnitt.

DFB-Pokal heute im LIVE-STREAM: So wird Fußball heute übertragen

Wir wissen nun also, dass die Begegnungen am Freitagabend allesamt live im TV zu sehen sind. Während Sky alle drei Begegnung ablichtet, ist Sport1 live vor Ort in Düsseldorf, um den BVB zu zeigen. Alternativ laufen alle drei Begegnung in einem LIVE-STREAM.

DFB-Pokal: Fußball heute im LIVE-STREAM mit Sky Go und Sky Ticket

Der DFB-Pokal ist nicht nur im TV zu sehen, sondern kommt - aufgrund der vorhandenen Übertragungsrechte von Sky - auch im LIVE-STREAM bei den Online-Angeboten des Unterföhringer Pay-TV-Senders. Auch hier gilt: Nur wer Kunde bei Sky ist, kann dort die Spiele anschauen.

Bei Sky habt ihr auf zwei Kanälen die Chance, Pokalluft zu schnuppern. Sky Go und Sky Ticket zeigen / übertragen alle Spiele der ersten Runde live und in voller Länge.

Bei ersterem Angebot bekommt Ihr einen separaten Login, mit dem Ihr Euch anmelden könnt. Mit einer zehnstelligen Kennnummer und einem vierstelligen PIN könnt Ihr die vollen 90 bis 120 Minuten live im Stream anschauen.

Sky Ticket ist ein separates Angebot, das jederzeit gebucht / gekündigt werden kann. Dieser Service kostet nur 9,99 Euro für einen Monat, normalerweise zahlt Ihr hierfür den dreifachen Preis.

DFB-Pokal: Fußball heute im LIVE-STREAM bei sport1.de

Wie wir im oberen Abschnitt bereits angeschnitten haben, hat sich Sport1 die Rechte an ausgewählten Spielen des DFB-Pokals gesichert. Da der Sportsender die Begegnungen live im TV zeigen darf, ist auch eine Übertragung im hauseigenen LIVE-STREAM möglich.

Zu diesem gelangt Ihr über diesen Link. Von der Uhrzeit, den Kommentatoren und der Übertragung generell nimmt sich der Stream nichts im Vergleich zum TV-Bild. Hier geht es auch um 18.30 Uhr los, wenn die Vorberichterstattung Fahrt aufnimmt.

DFB-Pokal: Fußball heute live im Stream der ARD-Mediathek

Wie Ihr dem obigen Abschnitt sicher schon entnommen habt, hat auch die ARD in Sachen LIVE-Übertragung des DFB-Pokals ein Wörtchen mitzureden. Deswegen sind einige Begegnungen auch im LIVE-STREAM, in dem der ARD, zu sehen - allerdings nicht am Freitag.

Erst am Montag nimmt der DFB-Pokal dann Fahrt auf, wenn der FC Bayern live bei der ARD zu sehen sein wird.