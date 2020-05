Die Bundesliga heute live im Free-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Die Bundesliga darf die Saison nach längerer Unterbrechung fortsetzen. Goal verrät, wie die Spiele heute live im Free-TV gezeigt / übertragen werden.

Ab diesem Wochenende rollt in der erneut der Ball. Nachdem die Saison Mitte März wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie unterbrochen werden musste, haben die Ministerpräsidenten der Bundesländer und die Bundesregierung inzwischen grünes Licht für einen Neustart gegeben. Goal zeigt Euch, wie Ihr die Begegnungen des 26. Spieltags live im Free-TV verfolgen könnt.

Die Bundesliga heute live im Free-TV anschauen: Goal verrät Euch, wie die Spiele gezeigt / übertragen werden.

Die Bundesliga heute live im Free-TV: Alle Spiele des 26. Spieltages in der Übersicht

DATUM UHRZEIT PARTIE Samstag, 16. Mai 15.30 Uhr vs. Schalke 04 Samstag, 16. Mai 15.30 Uhr vs. Samstag, 16. Mai 15.30 Uhr TSG Hoffenheim vs. Samstag, 16. Mai 15.30 Uhr vs. Samstag, 16. Mai 15.30 Uhr vs. Samstag, 16. Mai 18.30 Uhr vs. Borussia M'Gladbach Sonntag, 17. Mai 15.30 Uhr vs. Sonntag, 17. Mai 18 Uhr vs. FC Bayern Montag, 18. Mai 20.30 Uhr vs.

Die Bundesliga heute live im Free-TV sehen: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

Wegen des Ausbruchs der Corona-Pandemie verordnete die Bundesregierung strenge Einschränkungen des öffentlichen Lebens. Lange mussten die Liebhaber des deutschen Fußballs daher auf eine Entscheidung warten, ob die Saison in der 1. und fortgesetzt werden kann.

Letzte Woche verkündete die DFL schließlich, dass die Wiederaufnahme des Ligabetriebs für den 16. Mai geplant ist und die Saison an der Stelle weitermachen soll, wo durch die Coronakrise aufgehört werden musste - mit dem 26. Spieltag und vor leeren Rängen, um eine Ausbreitung des Virus zu verhindern.

Die große Frage an diesem Wochenende lautet daher, wo die Bundesliga heute live im TV gezeigt / übertragen wird. Laufen die Spiele auch im Free-TV? In diesem Absatz liefern wir Euch alle wichtigen Informationen zu diesem Thema. Deshalb: Einfach weiterlesen!

Die Bundesliga heute live im Free-TV verfolgen: Diese Spiele werden gezeigt / übertragen

Gute Nachrichten für alle, die in Zeiten von Kontaktbeschränkungen eine Abwechslung vom eintönigen Alltag suchen: Die Bundesliga wird heute live im Free-TV übertragen. Doch welche Spiele sind von dieser Regelung betroffen und sind diese Begegnungen auch in voller Länge zu sehen?

Die Bundesliga heute live im Free-TV bei Sky Sport News sehen

Neben dem Streamingdienst DAZN, der bis zu der Unterbrechung der Bundesliga-Saison die Freitags- und Montagsspiele gezeigt hat, hat sich auch der Pay-TV-Anbieter Sky die Übertragungsrechte am deutschen Oberhaus gesichert. Doch am Wochenende können auch Fans, die bislang kein Sky-Abonnement besitzen, die Bundesliga verfolgen.

An den ersten beiden Spieltagen wird Sky seine Samstag-Konferenz einem großen Publikum zur Verfügung stellen. Auf dem hauseigenen Fernsehsender Sky Sport News könnt Ihr die Begegnungen, die nachmittags für 15.30 Uhr angesetzt sind, kostenlos und ohne vorherige Anmeldung im TV und im Live-Stream verfolgen.

Die Highlights der Bundesliga im Free-TV anschauen

Neben der Übertragung auf Sky Sport News gibt es zudem auch die Möglichkeit, sich die Zusammenfassungen in der Sportschau (samstags um 18 Uhr auf Das Erste) oder in den dritten Programmen der ARD anzuschauen. Das ZDF darf im Aktuellen Sportstudio (samstags gegen 23 Uhr) zudem als erster TV-Sender die Highlights des Top-Spiels um 18.30 Uhr zeigen.

Die Bundesliga heute live im TV sehen: So werden die Spiele noch gezeigt / übertragen

Einige Spiele der Bundesliga werden an diesem Wochenende live im Free-TV zu sehen sein. Sky zeigt / überträgt die Samstag-Konferenz im frei empfangbaren Fernsehen. Doch gibt es im Pay-TV auch eine Lösung, um nur die Begegnung Eures Lieblingsvereins zu schauen?

Die Bundesliga heute live im TV verfolgen - Sky zeigt alle Einzelspiele in voller Länge

Der Pay-TV-Anbieter Sky gehört zu den größten TV-Partnern der Bundesliga und zeigt / überträgt somit auch in dieser Saison 266 von 306 Spielen. Neben der bereits angesprochenen Konferenz, die auch auf Sky Bundesliga 1 zu sehen sein wird, könnt Ihr somit alle Begegnungen, für die Sky die Rechte besitzt, auch in voller Länge erleben.

Einen Haken hat dieser Service von Sky jedoch: Um die Einzelspiele der Bundesliga heute live sehen zu können, müsst Ihr ein Abonnement bei Sky haben. Auf der Webseite des Unternehmens findet Ihr alle möglichen Pakete, die man bei Sky kaufen kann und Ihr erfahrt auch, welche Zahlungsmethoden angeboten werden.

Die Einzelspiele der Bundesliga live im Pay-TV: So werden die Spiele gezeigt / übertragen

DATUM UHRZEIT PARTIE TV-Sender / LIVE-STREAM Samstag, 16. Mai 15.30 Uhr Borussia Dortmund - Schalke 04 Sky Sport Bundesliga 2 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 16. Mai 15.30 Uhr RB Leipzig - SC Freiburg Sky Sport Bundesliga 3 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 16. Mai 15.30 Uhr TSG Hoffenheim - Hertha BSC Sky Sport Bundesliga 4 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 16. Mai 15.30 Uhr FC Augsburg - VfL Wolfsburg Sky Sport Bundesliga 5 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 16. Mai 15.30 Uhr Fortuna Düsseldorf - SC Paderborn Sky Sport Bundesliga 6 / Sky Go / Sky Ticket Samstag, 16. Mai 18.30 Uhr Eintracht Frankfurt - Borussia M'Gladbach Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 17. Mai 15.30 Uhr 1. FC Köln - Mainz 05 Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Sonntag, 17. Mai 18 Uhr Union Berlin - FC Bayern Sky Sport Bundesliga 1 / Sky Go / Sky Ticket Montag, 18. Mai 20.30 Uhr Werder Bremen - Bayer Leverkusen DAZN

Die Bundesliga heute live sehen: Alle Informationen zur Übertragung

An den ersten beiden Spieltagen nach der Unterbrechung können nicht nur Sky-Kunden, sondern alle, die sich für Fußball interessieren, die Begegnungen in der Bundesliga verfolgen. Ab 15.30 Uhr könnt Ihr in der Konferenz auf Sky Sport News live dabei sein, wenn das deutschen Oberhaus nach neun Wochen seine Comeback gibt.

Sky setzt in der Samstag-Konferenz auf andere Kommentatoren als bei den Einzelspielen, die genaue Zuteilung wird jedoch meistens erst mit dem Beginn der Übertragung bekanntgegeben. Diese beginnt auf Sky Sport Bundesliga 1 bereits um 14 Uhr. Als Moderator ist Michael Leopold im Einsatz, der von Experte Dietmar Hamann unterstützt wird. Um 15.15 Uhr schaltet Sky in die Stadien.

Auf Sky Sport Bundesliga 2 wird Jonas Friedrich das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 kommentieren. Oliver Seidler ist auf Sky Sport Bundesliga 4 bei RB Leipzig gegen den SC Freiburg im Einsatz und Jürgen Schmitz begleitet auf Sky Sport Bundesliga 4 die Begegnung zwischen der TSG Hoffenheim und Hertha BSC.

Roland Evers wird sich auf Sky Sport Bundesliga 5 um das Aufeinandertreffen des FC Augsburg mit dem VfL Wolfsburg kümmern, für Fortuna Düsseldorf gegen den SC Paderborn auf Sky Sport Bundesliga 6 ist der Kommentator bislang nicht bekannt. Beim Top-Spiel zwischen Eintracht Frankfurt und Borussia M'Gladbach auf Sky Sport Bundesliga 1 ist am Abend ist Martin Groß im Einsatz.

Auch am Sonntag zeigt Sky die beiden Begegnungen zwischen dem 1. FC Köln und Mainz 05 (15.30 Uhr) sowie Union Berlin und dem FC Bayern (18 Uhr) als Einzelspiele. Jeweils auf Sky Sport Bundesliga 1 beginnt zunächst Marcus Lindemann als Kommentator, ehe Wolff Fuss für das zweite Aufeinandertreffen des Tages übernimmt.