Bundesliga heute live im Free-TV? So wird Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München übertragen

Die Bundesliga startet in die Saison 2021/22 und Borussia Mönchengladbach lädt den FC Bayern zum Eröffnungsspiel. Läuft die Partie live im Free-TV?

Es geht wieder los in der Bundesliga! Die Saison 2021/22 öffnet am Freitag ihre Pforten, wenn Borussia Mönchengladbach den FC Bayern München im Borussia-Park empfängt. Anstoß der Partie ist heute um 20.30 Uhr.

Wie jedes Jahr darf der amtierende Meister die erste Begegnung der neuen Spielzeit bestreiten, bereits zum neunten Mal in Folge sind das die Bayern. Julian Nagelsmann, der von Hansi Flick übernommen hat, soll das große Ziel von der zehnten Meisterschale am Stück in die Tat umsetzen, hat allerdings eine holprige Vorbereitung hinter sich. In den Testspielen gab es keinen einzigen Sieg, unter anderem verlor der FCB Ende Juli zuhause gegen Gladbach.

Die Fohlen haben indes auch einen neuen Coach, in Mönchengladbach hat Adi Hütter die Nachfolge des zu Borussia Dortmund abgewanderten Marco Rose angetreten. Der Österreicher hat bei Eintracht Frankfurt erfolgreich bewiesen, eine Mannschaft auf ein neues Level hieven zu können, hat das nun auch mit der Borussia vor. Das erste Pflichtspiel in der ersten Pokalrunde vergangenen Montag in Kaiserslautern endete immerhin schon einmal mit dem Weiterkommen (1:0).

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Läuft der Bundesligastart heute live im Free-TV? Wir verraten es Euch in diesem Artikel und geben Euch zudem viele weitere nützliche Informationen zum Auftakt der Saison 2021/22 an die Hand.

Begegnung Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München Datum Freitag, 13. August 2021 Uhrzeit 20.30 Uhr Ort Borussia-Park (Mönchengladbach)

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Wird die Bundesliga heute live im Free-TV gezeigt?

Dass ein Bundesligaspiel live im Free-TV läuft, ist die Ausnahme und damit immer noch etwas Besonderes. Für die Übertragung der allermeisten Partien sind seit vielen Jahren kostenpflichtige Sender zuständig - und so bleibt es auch weiterhin.

ABER: Das Auftaktspiel einer neuen Saison ist schon traditionell eine jener angesprochenen Ausnahmen. Und das heißt für Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute: Die Bundesliga wird live im Free-TV gezeigt!

Bundesliga heute live im Free-TV? Sat.1 zeigt / überträgt Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München

Sat.1. ist zurück im Bundesliga-Game und hat sich für die kommenden Jahre die Rechte an der Live-Übertragung von drei Spielen pro regulärer Saison im Free-TV gesichert. Neben dem Auftaktspiel werden auch eine Partie des 17. Spieltags zum Abschluss der Hinrunde und eine Partie des 18. Spieltags zum Start der Rückrunde live bei dem Privatsender übertragen.

Noch einmal das Wichtigste: Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München läuft heute live bei Sat.1 im Free-TV!

Die Übertragung beginnt am Freitag (13. August) bereits um 18.55 Uhr, also gut eineinhalb Stunden vor Spielbeginn. Moderator Matthias Opdenhövel meldet sich dann live aus dem Borussia-Park, kommentiert werden die 90 Minuten ab 20.30 Uhr von Kultreporter Wolff-Christoph Fuss.

Sender : Sat.1

: Sat.1 Beginn der Vorberichte : Freitag, 13. August, 18.55 Uhr

: Freitag, 13. August, 18.55 Uhr Anstoß: Freitag, 13. August, 20.30 Uhr

Freitag, 13. August, 20.30 Uhr Moderator : Matthias Opdenhövel

: Matthias Opdenhövel Kommentator: Wolff-Christoph Fuss

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München: Kann ich die Bundesliga heute kostenlos im LIVE-STREAM schauen?

Auch hier haben wir eine großartige Nachricht für Euch: Ja, Gladbach gegen Bayern könnt Ihr heute kostenlos im LIVE-STREAM schauen. Und dafür stehen sogar zwei verschiedene Optionen zur Auswahl.

Option Nummer 1 ist der LIVE-STREAM von Sat.1. Der steht jedem Nutzer auf ran.de kostenlos zur Verfügung und kann auf allen gängigen Geräten abgespielt werden. Die Übertragung ist identisch mit jener im TV, auch im STREAM beginnen die Vorberichte heute schon um 18.55 Uhr. HIER gelangt Ihr direkt zum LIVE-STREAM auf ran.de!

Gladbach vs. FC Bayern - Die Bundesliga heute kostenlos im LIVE-STREAM auf DAZN schauen: So geht's

DAZN ist der zweite Sender, der das Auftaktspiel der neuen Bundesligasaison zwischen Gladbach und Bayern heute live überträgt. Und DAZN gehört zwar nicht zum Free-TV, dennoch ist es möglich, die Partie beim Streamingdienst aus Ismaning kostenlos im LIVE-STREAM zu sehen.

Die Bundesliga startet heute: Das ist der 1. Spieltag

PAARUNG DATUM LIVE IM TV / STREAM Borussia Mönchengladbach - FC Bayern München Freitag, 13. August, 20.30 Uhr Sat.1 / DAZN VfL Bochum - VfL Wolfsburg Samstag, 14. August, 15.30 Uhr Sky / Sky Go / Sky Ticket Union Berlin - Bayer Leverkusen Samstag, 14. August, 15.30 Uhr Sky / Sky Go / Sky Ticket VfB Stuttgart - Greuther Fürth Samstag, 14. August, 15.30 Uhr Sky / Sky Go / Sky Ticket FC Augsburg - TSG Hoffenheim Samstag, 14. August, 15.30 Uhr Sky / Sky Go / Sky Ticket Arminia Bielefeld - SC Freiburg Samstag, 14. August, 15.30 Uhr Sky / Sky Go / Sky Ticket Borussia Dortmund - Eintracht Frankfurt Samstag, 14. August, 18.30 Uhr Sky / Sky Go / Sky Ticket Mainz 05 - RB Leipzig Sonntag, 15. August, 15.30 Uhr DAZN 1. FC Köln - Hertha BSC Sonntag, 15. August, 17.30 Uhr DAZN

Denn: Wer noch kein Kunde bei DAZN ist und sich rechtzeitig für Freitagabend ein Abonnement bucht, der bekommt den ersten Monat davon geschenkt! Bis Ende September könnt Ihr so gratis auf das gesamte Programm von DAZN zugreifen und seht damit auch Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München heute kostenlos im LIVE-STREAM. Alle Informationen zum Probemonat findet Ihr hier, zudem gibt es hier alles Wichtige zur Anmeldung bei DAZN.

Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern kostenlos im LIVE-STREAM: Die Übertragung heute auf DAZN

Vorberichte ab: 19.30 Uhr

19.30 Uhr Spielbeginn: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Moderator: Alex Schlüter

Alex Schlüter Experte : Sandro Wagner

: Sandro Wagner Kommentator: Uli Hebel

Ihr könnt den STREAM übrigens nicht nur auf Laptop, Tablet oder Smartphone abspielen, sondern Euch zudem die kostenlose DAZN-App auf Euren Smart-TV herunterladen und dann Gladbach gegen Bayern sogar auf Eurem Fernseher genießen.

Ist der kostenlose Probemonat abgelaufen, könnt Ihr ganz einfach wieder kündigen und müsst nichts bezahlen. Wollt Ihr aber nicht mehr auf DAZN verzichten, könnt Ihr Euch dann entweder ein Monatsabo für 14,99 Euro pro Monat (monatlich kündbar) oder ein Jahresabo für einmalig 149,99 Euro (heruntergerechnet nur 12,50 Euro pro Monat) buchen.

Das Programm von DAZN ist jedenfalls sehr umfangreich, aus der Bundesliga zeigt der Streamingdienst ab dieser Saison nicht nur alle Freitagsspiele, sondern exklusiv auch sämtliche Sonntagsspiele live. Zudem könnt Ihr auf DAZN jedes PSG-Spiel mit Superstar-Neuzugang Lionel Messi in der Ligue 1 live sehen, dazu fast alle Partien aus der Champions League und neben Fußball auch NBA, NFL, Tennis oder Darts im LIVE-STREAM.

Bundesliga heute live im Free-TV? Gladbach vs. Bayern im LIVE-TICKER verfolgen

Wer keine Live-Bilder von Borussia Mönchengladbach gegen FC Bayern München zur Verfügung hat, der kann mit dem LIVE-TICKER von Goal dennoch stets über das Spielgeschehen im Borussia-Park informiert bleiben.

Der zuständige Tickerer schildert Euch darin alle wichtigen Szenen detailliert und Ihr erfahrt beinahe in Echtzeit, wenn ein Tor fällt. HIER geht es direkt zum kostenlosen LIVE-TICKER!

Bundesliga heute live im Free-TV? Borussia Mönchengladbach vs. FC Bayern München - die Aufstellung

Mit welcher Aufstellung Borussia Mönchengladbach und der FC Bayern München den Bundesligastart heute angehen, erfahrt Ihr runde eine Stunde vor Spielbeginn an genau dieser Stelle.

