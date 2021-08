Lionel Messi wird nach seinem Abschied vom FC Barcelona kommende Saison für Paris Saint-Germain spielen. Alle Infos zum PSG-Wechsel des Superstars.

Sein Abschied vom FC Barcelona war höchstemotional. Am vergangenen Sonntagmittag gab Lionel Messi im Camp Nou noch eine Pressekonferenz, um dem Klub Adieu zu sagen, dessen Trikot er in den letzten 21 Jahren getragen hat. "Ich bin nicht auf so etwas vorbereitet. Wir alle wollten unbedingt hier bleiben. Zuhause. In unserem Haus. Ich war mein ganzes Leben hier", erklärte Messi, der seine Tränen nicht unterdrücken konnte.

Weil es die finanziellen Regularien von LaLiga unmöglich machten, konnte der 34-jährige Argentinier doch nicht wie eigentlich geplant einen neuen Vertrag bei Barca unterschreiben. Sein altes Arbeitspapier war am 30. Juni ausgelaufen.

Für Messi, der im Jahr 2000 als 13-Jähriger in die Nachwuchsakademie Barcelonas wechselte, beginnt nun ein neues Kapitel. Der sechsmalige Weltfußballer wird sich - wie in den letzten Tagen bereits abzusehen war - Paris Saint-Germain anschließen. "Ja, Leo wird bei PSG unterschreiben", bestätigte Messis Vater und Berater Jorge am Dienstagmittag gegenüber La Sexta.

Noch am Dienstagnachmittag ist Messi in Paris angekommen, am Abend seinen Medizincheck absolvieren und am Mittwoch schließlich offiziell vorgestellt werden.

Der Blockbuster-Wechsel von Lionel Messi zu PSG (Paris Saint-Germain) geht also tatsächlich über die Bühne. Goal liefert Euch in diesem Artikel alle wichtigen Informationen zum Transfer: Gehalt, Vertrag, Debüt, Rückennummer, Ablösesumme - hier seid Ihr genau richtig, um all das auf einen Blick parat zu haben!

Lionel Messi, Gehalt bei PSG: Wieviel verdient der Superstar in Paris?

Lionel Messi gehört logischerweise zu den bestbezahlten Sportlern der Welt. Bei PSG wird er nun ähnlich viel verdienen wie beim FC Barcelona, wo er zuletzt garantierte 35 Millionen Euro netto pro Jahr eingestrichen haben soll.

Offizielle Zahlen zu Messis Salär gibt es zwar nicht - in Paris wird er nach Informationen von Goal und SPOX aber ein Grundgehalt von 30 bis 35 Millionen Euro pro Saison beziehen, hinzu kommen individuelle und kollektive Bonuszahlungen beim Erreichen bestimmter vertraglich festgelegter Ziele.

Pro Monat verdient Messi bei PSG also 2,5 bis knapp 3 Millionen Euro. In der Woche wären das etwa 577.000 Euro bis 673.000 Euro an Verdienst.

Lionel Messi wechselt zu PSG, Vertrag: Für wie lange unterschreibt er bei Paris Saint-Germain?

Nach 21 Jahren in Barcelona war Messis Vertrag bei den Blaugrana Ende Juni dieses Jahres ausgelaufen. Seitdem ist der frischgebackene Copa-America-Sieger also offiziell vertragslos gewesen, wenngleich eigentlich alles darauf hindeutete, dass er einen neuen Kontrakt bei Barca unterschreiben würde.

Messi erhält bei Paris Saint-Germain nun einen Zweijahresvertrag bis 2023 plus Option auf ein weiteres Jahr. Sollte die Option gezogen werden und er den Vertrag komplett erfüllen, würde er also bis Sommer 2024 für PSG spielen. Dann wäre Messi 37 Jahre alt.

Lionel Messi, Vertrag bei PSG: Die wichtigsten Infos

Vertragsdauer : zwei Jahre bis 2023

: zwei Jahre bis 2023 Option: auf ein weiteres Jahr bis 2024

auf ein weiteres Jahr bis 2024 Alter bei Vertragsende: 37

Lionel Messi bei PSG: Wie hoch ist sein Vermögen?

Auch hier gibt es natürlich keine offiziellen Zahlen und ganz genau wird man das vermutlich auch nie festlegen können. Aber man kann sich zumindest auf Bezugswerte berufen.

So soll Messis geschätztes Privatvermögen im Jahr 2021 bei 510 Millionen Euro liegen. Damit soll der argentinische Nationalspieler in dieser Hinsicht sogar vor Juventus-Superstar Cristiano Ronaldo rangieren.

Lionel Messi bei PSG: Welche Rückennummer bekommt er?

Man kann sich eigentlich gar nicht mehr vorstellen, dass Lionel Messi nicht mit der Nummer 10 auf dem Rücken aufläuft. In der argentinischen Nationalmannschaft trägt er sie ebenso seit vielen Jahren wie er es bei Barcelona seit der Saison 2008/09 tat.

Um ihm den Wechsel zu PSG schmackhaft zu machen, soll Kumpel Neymar Messi nun Medienberichten zufolge sogar angeboten haben, ihm die 10 zu überlassen. Messi habe allerdings abgelehnt und sich anderweitig festgelegt.

Welche Rückennummern hat Messi denn außer der 10 in seiner bisherigen Profi-Karriere noch getragen? In der Nationalmannschaft sah man ihn anfangs mit der 18 oder der 19, letztere hatte er bei Barca in den Spielzeiten 2006/07 und 2007/08 inne. Seine allererste Nummer in Barcelonas erster Mannschaft war aber von 2004 bis 2006 die 30.

Lionel Messi: Diese Rückennummern trug er beim FC Barcelona

SAISON NUMMER 2004/05 30 2005/06 30 2006/07 19 2007/08 19 2008/09 10 2009/10 10 2010/11 10 2011/12 10 2012/13 10 2013/14 10 2014/15 10 2015/16 10 2016/17 10 2017/18 10 2018/19 10 2019/20 10 2020/21 10

Und genau jene 30 soll er laut Marca nun auch bei Paris Saint-Germain überstreifen. Die wird zwar noch von Ersatztorhüter Alexandre Letellier getragen, jener dürfte aber bereit sein, sie an den berühmten Neuzugang abzutreten.

Lionel Messi wechselt zu PSG: Wann könnte er sein Debüt für Paris feiern?

Spätestens, wenn Lionel Messi dann offiziell als Neuzugang vorgestellt wurde, werden sich alle Fans von PSG diese Frage als nächste stellen: Wann können wir den neuen Superstar erstmals im Trikot unserer Mannschaft bewundern?

Das anstehende Ligaspiel am kommenden Samstag zuhause gegen Straßburg wäre theoretisch die erste Gelegenheit für Messis Premiere im Pariser Trikot. Aber: Der Angreifer war seit dem Finaltriumph bei der Copa America am 10. Juli fast einen Monat lang im Urlaub.

Eine Trainingseinheit hat er seither nicht absolviert, die Partie gegen Straßburg dürfte also noch zu früh kommen. Realistischer ist da schon das Spiel in Brest am 3. Spieltag, das am Freitag, den 20. August, steigt. Spätestens am 29. August, beim Auswärtsspiel in Reims, dürfte Messi dann für Paris Saint-Germain debütieren.

Erstmals bei einem Heimspiel in Paris auflaufen wird er dann voraussichtlich Mitte September, wenn es für PSG nach der Länderspielpause gegen Aufsteiger Clermont Foot geht. Alle Partien könnt Ihr übrigens im LIVE-STREAM auf DAZN sehen!

Lionel Messi bei PSG: Wie hoch ist die Ablösesumme?

Kaum zu glauben, aber wahr: Der vielleicht beste Spieler aller Zeiten wechselt ablösefrei nach Paris.

Das liegt daran, dass Messis Vertrag beim FC Barcelona am 30. Juni ausgelaufen war und sich die Einigung auf einen neuen Kontrakt letztlich doch noch zerschlagen hat. Damit war der Vize-Weltmeister von 2014 offiziell vertragslos und PSG muss keine Ablöse für ihn bezahlen.

Lionel Messi bei PSG: Die bisherigen Stationen des Superstars

Lionel Messi begann mit dem Fußballspielen in Rosario und spielte als Kind einige Jahre für Newell's Old Boys, argentinischer Erstligist und einer der großen Klubs seiner Heimatstadt Rosario.

Der heutige Superstar war damals schon so gut, dass der FC Barcelona auf ihn aufmerksam wurde und den damals erst 13-jährigen Messi im Jahr 2000 nach Katalonien holte. Fortan wurde der Linksfuß in La Masia, Barcas berühmter Nachwuchsakademie, ausgebildet.

Im Oktober 2004 feierte Messi mit 17 unter Trainer Frank Rijkaard sein Pflichtspieldebüt für Barcas erste Mannschaft. Das erste Pflichtspieltor gelang ihm dann im Mai 2005, als er bei einem 2:0-Sieg in LaLiga über Albacete zum Endstand traf.

In fast 17 Profijahren für Barca hat Messi insgesamt 778 Pflichtspiele absolviert. Unglaubliche 672 Tore erzielte er dabei, zudem lieferte er 305 Torvorlagen. Nach insgesamt 21 Jahren Barca geht Messi bei Paris Saint-Germain nun also seine erst zweite Profistation an.

Nicht unerwähnt bleiben sollen natürlich seine bisher 151 Länderspiele für Argentinien. 76-mal konnte er bis dato für sein Land treffen.

Lionel Messi wechselt zu PSG: Die größten Erfolge des Superstars